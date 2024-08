Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Le migliori auto d'epoca per viaggiare

All’esodo di Ferragosto manca sempre meno e Car and Classic, rinomata azienda specializzata nelle auto d’epoca fondata nel 2005, realizza un fantastico servizio di approfondimento. Il focus? In primis, le cosiddette Youngtimer, lanciate perlopiù a partire dagli anni Novanta. Dei modelli affidabili, poco sofisticati e provvisti di ogni comfort ormai irrinunciabile quali aria condizionata, sistema ABS e airbag. Inoltre, i prezzi rimangono competitivi, malgrado alcune vengano già ritenute di interesse storico. Senza perderci in lunghi convenevoli, andiamo a scoprire per categoria quali sono i migliori esemplari su piazza.

Berline

Partiamo dalle berline, le quali, sebbene abbiano smesso di comandare le classifiche commerciali, contino tuttora su parecchi appassionati. Le BMW E34 (Serie 5) ed E36 (Serie 6), disponibili pure nella variante station wagon sfoderano un animo sportivo. Molto piacevoli da guidare, assicurano il comfort e la solidità del marchio bavarese con prezzi compresi tra i 3.000 e i 12.000 euro in base ai motori.

Non passano mai di moda le Mercedes E124 ed E210. Linee eleganti permettono di fare un figurone ancora oggi. Quando la Stella di Stoccarda immette in commercio un veicolo è raro che manchi il bersaglio. Come il resto della Classe E, entrambe le proposte vanno forte tra i tassisti. Dal propulsore più piccolo da 2.000cc fino al massiccio otto cilindri da 5 litri, fabbricato insieme a Porsche, c’è l’imbarazzo della scelta sul cuore pulsante. Esclusa quest’ultima opzione, capace di spingersi fino ai 100.000 euro, per l’acquisto possono essere sufficienti fino a 15.000 euro. Se il risparmio è la priorità, vale la pena fare un pensierino alla station wagon, reperibile pure a 4.000-5.000 euro.

Praticità ed efficienza. Così la Volkswagen Passat è andata incontro ai gusti del grande pubblico. Lo spazio generoso è un punto saliente, mentre il prezzo può arrivare fino a 15.000 euro, nel caso venga tenuta in ottime condizioni. Correva il 1999 e Jaguar alzò il velo sulla S Type. Rivisitazione moderna della mitica MK2, annovera una generosa gamma motori: dal 2500 V6 arriva al 3000 V6 benzina. E i diesel? Largo al 2.7 frutto della sinergia con Peugeot e Citroën o al 4.2 V8. Accaparrarsene una implica una spesa tra i 2.000 e gli 8.000 euro.

Se vi diciamo Saab, a quale pensate? Nel 99% dei casi alla 900. Con una linea inconfondibile, la best seller assoluta dell’azienda scandinava ha segnato un’epoca. Risalente al 1978, il modello ha visto diverse evoluzioni negli anni. Impossibile da confondere su strada per via della lunghezza di quasi 5 metri, dispone di un bagagliaio maxi. Ottima nelle lunghe percorrenze, è stata realizzata pure sotto le sembianze di hartchback a 3 e 5 porte e di cabrio. Da 108 CV, le unità a quattro cilindri aspirato e iniezione sprigionano un massimo di 175 CV. I prezzi d’acquisto sono compresi tra i 2.000 e i 10.000 euro.

Avanzata dal punto di vista tecnologico, la Citroen XM si fregia di sospensioni idropneumatiche e look firmato Bertone. Da un minimo di circa 4.000 euro a un massimo di 15.000 euro (dipende dallo stato di conservazione), ha un’unica motorizzazione, il sei cilindri da 1.800 a 3.000cc. Il 2024 è un anno di ricorrenze per la Lancia Thema, che compie 40 anni tondi tondi. Elegantissima fuori, la berlina torinese aveva degli allestimenti sbalorditivi, ad esempio i rivestimenti in Alcantara griffati Poltrona Frau. Sotto il cofano, un 1800cc a benzina, 2000cc con iniezione diretta, 2400cc diesel e 2.000cc turbo.

Addirittura, esiste una speciale 8.32 spinta da motore Ferrari, che comporta un investimento sui 25.000 euro. A partire dagli anni Novanta sono uscite dalla catena di montaggio due Alfa Romeo tutte d’un pezzo, le 156 e 166. Proposte a vari prezzi, la configurazione top di gamma prevede il motore Busso e le quattro ruote motrici.

SUV e fuoristrada

La “SUV-mania” è scoppiata solo nei giorni nostri. Ecco perché Car and Classic raccomanda appena una manciata di nomi. In cima alla lista inserisce la Mercedes ML W163, se non altro perché è il pioniere degli Sport Utility del Costruttore tedesco. Duttile e avanzata in rapporto al periodo di uscita (anni Novanta), oggi è venduta a una cifra compresa tra i 5.000 e i 2.000 euro.

Nello stesso periodo seppe stregare nientemeno che la regina Elisabetta II la Range Rover P38. In tanti la considerano la regina dei fuoristrada, avendo un paio di credenziali interessanti: l’eccezionale capacità di carico e la duttilità d’impiego. Confortevole all’interno, ci aggiriamo in una fascia economica tra i 5.000 e i 15.000 euro. Intorno ai 10.000 euro si trovano il leggendario Mitsubishi Pajero, nonché il Toyota Land Cruiser e la Jeep Wrangler.

Sportive e familiari

Nel 1997 debuttò la Mercedes SLK R170, apripista delle decappottabili compatte dell’azienda. Basta un clic e passa da coupé a roadster in un amen. Car and Classic suggerisce di puntare sia con motore aspirato, sia con compressore. La somma da porre in preventivo varia da 5.000 a 25.000 euro (in condizioni quasi perfette).

Dai 4.000 agli 8.000 euro si riesce a mettere le mani sulla prima serie dell’Audi TT, realizzata nel biennio 1996-1997, sia in versione spider sia coupé. La fantastica meccanica la rende oggetto del desiderio di molti collezionisti. Qualora al posto della TT con 1800 turbo e trazione anteriore l’attenzione viri sulla top di gamma, la 3200 V6 con trazione integrale, l’esborso sale a livello esponenziale, tra i 10.000 e i 30.000 euro.

Con una spesa tra i 5.000 e i 15.000 euro la Volkswagen Golf Cabriolet ce la si porta a casa. Compiuto l’esordio negli anni Novanta, aveva come cuore pulsante unità da 1600cc, 1800cc e 2000cc. Sono sufficienti sui 7.000-8.000 euro per la Fiat Barchetta. Dal tipico look italiano, la declinazione spider emana un dolce profumo d’estate.

In linea con la tradizione GT, la 2+2 Alfa Romeo GTV prevede parecchi propulsori, benzina e diesel, anche nella variante spider. Da un minino di 2.000 si spinge fino ai 20.000 euro di quotazione se monta motore Busso ed è impeccabile. Citata la Peugeot 205 Cabriolet, la carrellata termina nel segno dell’Alfa Romeo Brera, capolavoro di Italdesign, una meraviglia proposta a un prezzo compreso tra i 4.000 e i 25.000 euro. Infine, le familiari Volvo V60, V70 e 850 degli anni Duemila possono essere facilmente sotto i 10.000 euro. Allora, avete trovato qualcosa in linea con i vostri gusti ed esigenze?