Fonte: Car & Classic Fiat, Lancia e Alfa sono i brand preferiti

Le auto d’epoca sono richiestissime dagli appassionati del mondo delle quattro ruote. Il motivo è semplice: alcuni modelli hanno scritto la storia e ancora oggi offrono un design iconico e rappresentano un vero e proprio simbolo di un’epoca che non c’è più. In un mondo dell’auto sempre più elettrificato e sempre più tecnologico, le auto d’epoca sono desiderate da tantissimi appassionati. In Italia, da tempo, i collezionisti di questo tipo di veicoli sono tantissimi.

I dati di Car & Classic riescono a evidenziare, con precisione, la diffusione di questo particolare fenomeno di collezionismo, andando a sottolineare alcune importanti differenze tra l’Italia e altri mercati europei. In Italia, infatti, vanno per la maggiore le auto degli anni Settanta oltre che i brand nazionali come Fiat, Alfa Romeo e Lancia che, nonostante le difficoltà attuali di Stellantis, continuano a essere molto richiesti dai collezionisti del nostro Paese.

Gli italiani scelgono gli anni Settanta

I dati raccolti da Car & Classic, che di recente ha anche pubblicato una classifica delle auto migliori per le donne, evidenziano una differenza netta tra le preferenze degli italiani e dei collezionisti europei. Al di fuori dei nostri confini, infatti, le più richieste tra le auto d’epoca sono le cosiddette “Youngtimer” ovvero auto relativamente recenti, con circa 25 anni di età e con uno stile molto più moderno e simile a quello delle auto attuali.

In Italia, invece, i gusti degli appassionati sono molto diversi. Considerando gli annunci di vendita presenti su Car & Classic, infatti, i modelli più diffusi sono stati realizzati negli anni Settanta (con 641 annunci su un totale di oltre 3.500). In seconda posizione, invece, ci sono le auto degli anni Sessanta (con 550 annunci). Terza posizione per le auto degli anni Ottanta (con 411 veicoli) e quarta per le auto degli anni Novanta (con 368 annunci).

Le auto degli anni Settanta conquistano anche le aste online presenti sulla piattaforma, anche in questo caso andando a superare le auto degli anni Sessanta e degli anni Ottanta. I dati parlano chiaro: gli italiani che amano le auto d’epoca scelgono modelli che, nonostante qualche anno di troppo sulle spalle, conservano un enorme fascino.

Fonte: Car & Classic

Le preferite

Tra le auto degli anni Settanta più vendute all’asta troviamo in prima posizione il marchio Fiat, con 59 veicoli, seguito da Lancia e Alfa Romeo, con 18 veicoli ciascuna. Anche per quanto riguarda gli annunci, inoltre, è Fiat a giocare il ruolo di protagonista assoluta, con un totale di 81 vetture, precedendo Alfa Romeo e Lancia, rispettivamente con 48 e 34 presenze. I tre marchi italiani, quindi, sono un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati. Alle loro spalle troviamo due brand tedeschi, come Porsche e Mercedes.

Tra le regine degli anni Settanta, le più richieste sono la Fiat 130 Coupé oltre che la Fiat 124 Spider e l’immancabile Fiat 500, con tutte le sue interpretazioni. Tra le Alfa Romeo, invece, non può mancare l’Alfa Romeo Spider, l’iconico Duetto della Casa italiana. Ci sono anche capolavori come l’Alfetta GT 1.800, l’Alfa Romeo GTV 1.600 e 2.000 e l’Alfa Romeo Giulia, in entrambe le versioni 1.300 e 1.600. Lancia, invece, conquista il pubblico di collezionisti con la Fulvia Coupé, sia in versione 1.300 che 1.600,