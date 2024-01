La Opel Corsa si conferma l'utilitaria più venduta in Germania per il terzo anno consecutivo. Il successo della piccola tedesca non vuole fermarsi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La storia non si ferma e quella della Opel Corsa va avanti ininterrottamente dal 1982, ben quarantadue anni fa. Di acqua sotto ai ponti ne è passata moltissima, così come il mondo è cambiato, anche l’utilitaria della Casa tedesca si è evoluta per restare al passo coi tempi. Il fatto che sia ancora grandemente gradita, lo dimostrano i dati del mercato registrati nel 2023: la Opel Corsa è l’utilitaria più venduta in Germania. Nemo propheta in patria? Certamente non per lei.

La più amata di Germania

Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Ufficio federale della circolazione (UFC), nell’anno appena concluso la Opel Corsa è stata per la terza volta consecutiva la vettura più venduta nel segmento B. Un risultato ampiamente soddisfacente per il Gruppo Stellantis, che gode di fronte a un numero di nuove immatricolazioni che sfiora la soglia delle 54.000 unità, che ha permesso alla compatta di Rüsselsheim di guadagnare il primo posto nella sua categoria, dove di certo la concorrenza non manca. Questo importante traguardo rappresenta un aumento di circa il 7% rispetto al 2022 e significa anche che le immatricolazioni di Opel Corsa hanno raggiunto il livello più alto dal 2016 a questa parte. Secondo i risultati interni preliminari, una Opel Corsa su quattro è stata elettrica. Un’altra medaglia da attaccare al petto.

Buone performance anche nel Regno Unito

La Opel Corsa, venduta sotto il Brand Vauxhall, è altrettanto popolare nel Regno Unito, dove è stata la piccola più venduta per il terzo anno consecutivo, secondo i dati sulle immatricolazioni 2023 di vetture nuove pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Con 40.816 unità vendute, la Corsa non solo si è rivelata l’utilitiaria più popolare sul mercato nell’anno appena concluso, ma è stata anche la terza auto più venduta in assoluto del Paese. Ha superato del 55,5% il secondo modello più venduto nel segmento delle piccole (14.568 vetture).

Opel Corsa, un successo lungo quarant’anni

Dal suo debutto – come anticipato – targato 1982, sono stati oltre 14,5 milioni gli esemplari della Opel Corsa venduti in tutto il mondo. Dalla fabbrica di Saragozza (Spagna), dove tutto è partito, si è arrivati a concepire un vero e proprio mito dell’automobile. Pensare che l’esordio in Germania, patria della Opel, avvenne un anno dopo il lancio ufficiale su altri mercati. Tornando ai giorni nostri, Opel durante il 2023 ha lanciato la nuova edizione della sua bestseller, con il caratteristico volto Opel Vizor, il design intelligente dell’abitacolo, il nuovo Intelli-Lux LED Matrix Light e altre tecnologie di grido. Nell’ambito del premio “autonis“, la Opel Corsa è stata nominata “Best New Design of 2023“ nella categoria “Small Car“.

Patrick Dinger, responsabile di Opel in Germania, ha dichiarato: “La nostra piccola Opel continua a guidare il segmento B e rappresenta un pilastro importante delle nostre immatricolazioni di auto in Germania. Questo dimostra, in questi tempi di trasformazione, che abbiamo l’offerta giusta per i nostri clienti con le nostre Opel Corsa e Corsa Electric. Quest’anno continueremo la nostra transizione per diventare un marchio puramente elettrico. Nel corso dell’anno offriremo almeno un modello elettrico a batteria in ogni modello della gamma. Il successore della Opel Crossland e la nuova Opel Grandland saranno disponibili anche con trazione puramente elettrica“. Dunque, nel futuro ci sarà spazio ancora per la Corsa, che già da un po’ si apprezzare in versione elettrica, l’unica alimentazione possibile per il domani.