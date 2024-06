Quali sono i vantaggi di comprare un'auto usata, in questo articolo leggiamo i consigli per spendere bene e quali sono i modelli più apprezzati

Fonte: iStock Esposizione di auto usate in vendita

Stai pensando di sostituire l’auto? Questo può essere sicuramente un buon momento per valutare l’acquisto di un veicolo più moderno per i propri spostamenti. In giro ci sono molte occasioni, sia per auto muove che usate ma cosa fare se il budget a disposizione è limitato? Niente paura, qui trovi tutti i consigli e i cinque modelli più richiesti sotto i 10.000 euro di spesa.

Il mercato delle auto usate

I motivi che, in questo momento storico, possono spingerci a prendere in considerazione l’acquisto di un’auto usata, al posto di una nuova sono diversi: in primis l’aumento dei prezzi delle auto, dovuto anche al rincaro delle materie prime e delle componenti elettroniche che impattano sul prezzo finale. Altro elemento da considerare sono i lunghi tempi di attesa per la consegna dopo aver ordinato l’auto nuova dal concessionario. Molte persone si indirizzano, allora, verso il mercato delle auto usate che registra infatti una crescita, in alcune regioni anche con aumenti a doppia cifra.

Inoltre, le limitazioni al traffico sempre più stringenti per i veicoli più vecchi e inquinanti, spingono gli italiani a rinnovare il loro mezzo e ad indirizzarsi verso auto più giovani con alimentazione anche elettrica e ibrida.

Quale auto usata acquistare?

Come scegliere l’auto usata giusta? Bisogna tenere in considerazioni molti fattori come chi userà il veicolo e per quale scopo, sicuramente un’auto usata può essere la scelta più economica per un giovane neopatentato, per a chi ha restrizioni di budget, o per chi usa la macchina per spostamenti veloci e a corto raggio, ad esempio per il tragitto casa-lavoro o casa-scuola per i bambini, per chi è attento all’ambiente e vuole dare ancora una chance alle auto usate.

Il governo italiano ha anche previsto lo stanziamento di incentivi statali anche sulle auto usate, favorendo quindi l’acquisto di auto di categoria Euro 6, quindi più ecologiche. Ecco i 5 modelli più economici presenti sul mercato dell’usato, con un prezzo di partenza inferiore ai 10.000 euro, dove le citycar rappresentano i modelli più disponibili per varietà e per accessibilità.

Fiat Panda: un nome e una garanzia, è la citycar per eccellenza che conquista anche il mercato dell’usato. Con dimensioni ridotte e compatte, presenta un abitacolo confortevole, strumentazione chiara ed è disponibile con diversi allestimenti e motorizzazioni, anche ibrida, perfetta, ad esempio, per un neopatentato o come auto per gli spostamenti quotidiani.

Fiat Punto: un modello classico per chi desidera più spazio senza rinunciare alla comodità e alle misure compatte. Anche lei disponibile in un ampia gamma di modelli e alimentazioni, come, ad esempio, il modello a 1.2 benzina da 69 CV, la versione 1.3 diesel da 95 CV oppure la Natural Power 1.4 a metano con 77 CV.

Lancia Ypsilon: eleganza e carattere per questa auto che, come da nuova, è una delle più vendute in Italia. Offre un’ampia gamma di motorizzazioni con le versioni benzina, diesel, GPL, metano e anche ibrida. Interni curati e buon comfort, oltre alla comodità delle cinque porte, ne fanno sicuramente un modello da tenere in considerazione per l’acquisto.

Hyundai i10: una citycar dalla linea semplice e dagli interni funzionali che offre anche un buono spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio. Dotata di buoni dispositivi di sicurezza e tecnologia all’avanguardia, disponibile nelle motorizzazioni benzina e GPL, è perfetta per districarsi nel traffico urbano.

Toyota Yaris, la compatta giapponese offre un’ampia gamma di allestimenti, adatti a qualsiasi esigenza, ed è disponibile nella versione a 3 o a 5 porte, con cambio manuale o automatico. Affidabilità e praticità sono le sue caratteristiche principali e sul mercato si trovano anche molte offerte per le tre alimentazioni: benzina, diesel oppure ibrida.

Cosa fare per scegliere bene l’auto usata?

Se si acquista un’auto usata, ci sono alcune accortezze da considerare per fare un buon affare ed evitare brutte sorprese, prendendo in esame sia le caratteristiche dell’auto, le condizioni generali meccaniche ed estetiche e, non ultimo, il metodo di pagamento che nel, caso di una concessionaria, può prevedere anche una rateizzazione o la possibilità di un finanziamento.

Nel costo dell’auto poi occorre includere anche il mantenimento, il costo del carburante o della ricarica elettrica, la manutenzione ordinaria, il bollo e l’assicurazione, che purtroppo nell’ultimo periodo registra un aumento delle tariffe. Meglio allora prendere in mano la calcolatrice per non farsi tentare dalla bellezza di un modello più accattivante ed accorgersi che invece si ha difficoltà a gestire i costi dell’automobile.

Comprare un’auto nuova sotto in 10.000 euro

Ma è possibile acquistare un’auto nuova con un budget così limitato? Ebbene sì, grazie anche agli incentivi statali, stanziati per rinnovare il parco dei mezzi in circolazione. Certo, la scelta è piuttosto ristretta e converte verso citycar e utilitarie ma per una persona giovane o che fa spostamenti limitati, può costituire un’ottima scelta. Inoltre, a volte, i concessionari locali fanno delle promozioni per smaltire le ultime vetture a disposizione oppure offrono dei mezzi a km 0 a prezzi vantaggiosi

Ti segnaliamo una bella promozione in casa Fiat con la nuova Panda Hybrid, grazie agli incentivi statali e al Bonus Tricolore Fiat, parte da un prezzo di 9.700 euro al posto di 11.200 euro. Una buona offerta per un’auto estremamente compatta e versatile, che piace a tutti per simpatia e agilità.

Non ultima, come possibilità, anche l’opportunità di prendere un’auto nuova in leasing: a seconda del tipo di contratto, è previsto un anticipo oppure no, e si può pagare un canone mensile di gran lunga più accessibile rispetto al pagamento del prezzo totale.