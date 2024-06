Trovare l'auto usata giusta non è mai facile, specie quando si ha un budget limitato. Meglio fare attenzione a questi accorgimenti utili per tutti

Fonte: iStock Auto usate, le migliori a 5mila euro

I problemi economici che da anni attanagliano il nostro Paese spingono spesso gli italiani a una sorta di riciclo delle auto. Non ci sono soldi da investire su nuove vetture e quindi si preferisce a quel punto lanciarsi nell’usato. Questo mercato però è certamente variegato e va affrontato con la giusta attenzione ad ogni minimo dettaglio.

Naturalmente ci sono varie esigenze che possono portare all’acquisto di un’auto usata. Uno di questi è sicuramente il collezionismo. Certo è un fenomeno un po’ più raro, ma ci sono persone che sono alla ricerca di auto particolarmente rare o alle quali sono affezionati con il semplice scopo di metterle in garage. In questo caso, naturalmente, l’accorgimento essenziale è quello legato alle rifiniture.

Molte volte le auto particolarmente antiche possono presentare dei pezzi non originali dovuti a incidenti subiti in passato o semplicemente a sostituzioni avvenute negli anni di pezzi che si sono deteriorati. Questi particolari naturalmente fanno cambiare il prezzo e quindi è bene, qualora voi non lo siate, presentarsi a visionare l’auto con un esperto. Nei casi classici di compravendita auto però la situazione varia leggermente. Quindi bisogna fare attenzione a molteplici dettagli per non incappare nella truffa di turno. Un’auto usata, infatti, ha sulle spalle della propria componentistica il peso del tempo. Per questo è molto importante analizzare vari aspetti.

Auto usate: gli errori da evitare

Sembra banale da dire, ma una delle cose più importanti a cui fare attenzione è il prezzo. Per capire qual è il costo giusto di una determinata vettura è bene fare dei confronti, magari tramite alcune piattaforme web specializzate nella vendita di macchine. È bene capire che per un corretto confronto bisogna trovare auto che abbiano lo stesso allestimento, più o meno gli stessi chilometri e la stessa tipologia di motore. Grazie a questo confronto si riuscirà a individuare il prezzo medio della vettura che vogliamo acquistare. Qualora l’auto che abbiamo trovato si discosti troppo da tale costo allora dobbiamo allarmarci e capire il perché di questa differenza.

Altro aspetto da tenere in considerazione è da chi acquistiamo quest’auto. Naturalmente un concessionario offre maggiori garanzie. Possiamo, infatti, capire tramite recensioni sul web se si tratta di un venditore affidabile. Inoltre si è sempre coperti da una garanzia di minimo 12 mesi. La compravendita privata, invece, cambia completamente le carte in tavola. In questo caso magari è bene portarsi dietro il proprio meccanico di fiducia per un controllo dell’auto prima di acquistarla definitivamente.

Per non restare delusi in seguito, altra cosa fondamentale da fare, è quella di provare l’auto. Spesso capita che magari ci siamo innamorati di una determinata vettura su carta, ma un test drive è sempre consigliato per capire se è effettivamente la macchina che fa per noi. Inoltre provandola si potrà anche capire in maniera sommaria se la vettura presenta o meno dei difetti importanti.

Infine, una delle cose fondamentali da fare quando si acquista un’auto usata è quella di controllare la documentazione. Ogni macchina ha una sua storia fatta di passaggi di proprietà, controlli vari, cambio filtri eccetera. Documentazione alla mano saremo in grado così di capire cosa effettivamente è stato fatto su quest’auto.

Le auto usate da acquistare a 5mila euro

Districarsi sul mercato delle auto usate è sempre complicato. Ci sono alcuni modelli però che riescono a coniugare una buona efficienza ad un prezzo decisamente contenuto. Modelli che magari in passato vi hanno fatto innamorare, ma che all’uscita sul mercato avevano un costo decisamente proibitivo per le vostre tasche.

Tra le auto usate acquistabili a un prezzo che si aggira intorno ai 5.000 euro c’è sicuramente la Renault Clio III serie. Il modello prodotto dal 2005 al 2013 è venduto sulle varie piattaforme a un prezzo che oscilla tra i 3.000 e i 5.000 euro a seconda dell’allestimento, della motorizzazione e dell’anno d’immatricolazione. La berlina della Casa francese è uno dei modelli di maggiore successo del Marchio. Non a caso negli anni ha ricevuto diversi aggiornamenti. Con poco più di 5.000 euro in alcuni casi è possibile trovare anche alcuni dei primi esemplari della IV serie.

Naturalmente in questa lista non poteva mancare la regina delle citycar: la Panda. Sulle piattaforme di vendita è possibile trovare la terza generazione di questo modello a circa 5.000 euro. In produzione dal 2012 ad oggi, gli esemplari venduti a quel prezzo sono quelli che hanno come anno di immatricolazione 2012-2013. La piccola di Casa FIAT presentava come tipologia di motorizzazione in quelle annate: un 0.9 Twinair Turbo 2 cilindri Benzina, un 1.2 FIRE 4 cilindri Benzina, un 1.3 Multijet 75 4 cilindri Diesel, 1.2 Easy Power 4 cilindri Benzina/GPL e uno 0.9 Natural Power 2 cilindri Benzina/GNC.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Passando da un’auto iconica all’altra non possiamo non citare la Volkswagen Golf. Uno dei modelli sicuramente più apprezzati dai giovani, ma che come sappiamo troppo spesso ha costi decisamente elevati per le tasche di un ragazzo. Intorno ai 5.000 euro è possibile avere la sesta generazione dell’iconico modello, che proprio in questi giorni festeggia i suoi 50 anni di produzione. Anche in questo, per avere questo prezzo, bisognerà ripiegare sui primi modelli della serie datati 2009.

Con cifre che oscillano tra i 2.500 e 5.000, è possibile acquistare anche una Ford Fiesta di sesta generazione. Anche in questo caso parliamo di uno dei modelli più iconici del colosso americano che ha ricevuto tanti restyling negli anni. La generazione di cui vi parliamo nello specifico è stata prodotta dal 2008 al 2017, ed era venduta con motori Benzina, Diesel e Benzina/GPL. A quel prezzo è possibile trovare sul mercato questo modello datato almeno 2010.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Infine, vi è la Lancia Ypsilon, quella in produzione dal 2011 e che verrà mandata in pensione proprio quest’anno dal nuovo modello elettrico. Tra le vetture più vendute di sempre, è possibile trovarla usata con prezzi che variano dai 2.000 ai 5.000 euro. Questa vettura è stata dotata negli anni di vari tipi di motorizzazioni. Si è passati dal Benzina e Diesel semplici al Mild hybrid passando per Benzina e GPL e Benzina e GNC. Questo naturalmente è solo un campione di alcune delle migliori vetture che si possono trovare usate ad un prezzo contenuto.