Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Auto usate, le più ricercate dalla gente

Comprare un’auto non è mai semplice, specie in momenti come questi dove la crisi economica ha colpito in maniera pesante il nostro Paese. Proprio in questi frangenti torna in maniera prepotente l’usato. Acquistare un’auto che ha già avuto un precedente proprietario inoltre permette all’acquirente di potersi togliere qualche sfizio con vetture che magari nuove sarebbero state fuori dalla sua portata.

Naturalmente quando si acquista un’auto usata bisogna fare attenzione a vari aspetti. La cosa migliore è acquistarla da rivenditori autorizzati. Bisogna tenere presente che tante case costruttrici hanno un proprio “programma” per rivendere vetture usate. Sicuramente in un momento come questo, dove le nuove immatricolazioni non decollano, questo mercato può trovare ancora maggiore respiro.

Le auto più ricercate

In un recente studio di carVertical, società che da anni si occupa di raccogliere dati in ambito automobilistico, sono state analizzate le vetture usate che sono maggiormente gettonate dalle persone. Come spesso capita, in questo campo ci mostriamo come sempre molto patriottici, con Fiat e Alfa Romeo a farla da padrone. In particolare nei primi 6 mesi di questo 2024, la Fiat 500 è risultata la macchina più ricercata con una quota pari al 3,7%.

Alle sue spalle la Volkswagen Golf con il 2,9%, la Mercedes Classe A con il 2,7%, l’Alfa Romeo Giulietta con il 2,7% e infine l’Alfa Romeo Stelvio con il 2,6%. Le prime posizioni restano invariate rispetto all’anno precedente, anche se la Fiat 500 ha fatto registrare un calo visto che nel 2023 aveva una quota del 5,1%. Tra le novità c’è da registrare la Land Rover Range Rover che ha una quota dell’1,7%.

Da segnalare una grande crescita da parte della Mini Countryman, che ha fatto registrare un incremento nelle ricerche dell’85,3%. Alle sue spalle si è piazzata la Volkswagen T-Roc con un +81% e l’Audi Q2 con un +61,1%. Tra i vari Paesi che hanno partecipato alla statistica si registra invece un incremento di ricerche del 719,1% per la Mini Coupé e del 534% per la Tesla Model 3.

Allarme frodi

Purtroppo, come dicevamo anche all’inizio di questo articolo, non tutti i rivenditori sono onesti. Ci sono alcuni, infatti, che alterano volutamente alcune caratteristiche delle vetture per avere una maggiore rivendibilità. Una delle modifiche più gettonate resta indubbiamente quella inerente il chilometraggio. In tanti falsificano questo dato per far risultare più nuova la propria auto così da rivenderla ad un prezzo maggiore.

Sempre secondo lo studio condotto da carVertical, è venuto fuori che nei primi 6 mesi del 2024, l’Alfa Romeo Stelvio è stata l’auto più gettonata per questo tipo di frode con una quota del 5,3%. Alle sue spalle spazio per un’altra Alfa, la Giulietta, al 4,1%, poi la Fiat 500 con il 3,7%, la Volkswagen Golf con il 3,3% e infine la Mercedes Classe A con l’1,2%. Da notare che queste auto sono le stesse che sono in alto anche nella classifica delle più ricercate. In linea generale le auto usate hanno fatto registrare un incremento di vendite che fa ben sperare per il futuro. Naturalmente il nostro consiglio è quello di avere con voi sempre una persona esperta che possa valutare in maniera attenta se l’auto che vi interessa vale effettivamente il prezzo richiesto.