Fonte: Ufficio Stampa BMW Più potenza per la Nuova BMW M2

BMW rinnova uno dei modelli più apprezzati della sua gamma sportiva: la Casa bavarese, infatti, ha svelato ufficialmente la Nuova BMW M2. Si tratta di un restyling della sportiva compatta che, in questa nuova versione, diventa più potente, andando ad aggiungere ulteriori innovazioni al suo comparto tecnico.

Ora la sportiva è più potente

Partiamo dalla principale novità del restyling della Nuova BMW M2. La compatta sportiva della Casa tedesca, infatti, continua a proporre il 3.0 sei cilindri biturbo S58, unità di riferimento per tutti gli appassionati delle compatte ad alte prestazioni. La nuova versione del motore, però, è ora più potente, garantendo così prestazioni di livello superiore. La potenza massima a disposizione della clientela passa da 460 CV a 480 CV, disponibili a 6.250 giri al minuto. Il motore è abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, con una coppia motrice di 550 Nm, oppure al cambio automatico a 8 rapporti, con una coppia motrice che arriva fino a 600 Nm.

L’incremento della potenza si traduce in prestazioni superiori. Lo scatto 0-100 km/h viene completato in 4 secondi dalla versione con cambio automatico mentre per la versione con cambio manuale servono 4,2 secondi. In entrambi i casi, si tratta di un miglioramento di 0,1 secondi rispetto al modello precedente. Molto interessante è anche il dato relativo allo scatto 0-200 km/h. Partendo da ferma, infatti, la BMW M2 impiega 12,9 secondi con l’automatico e 13,7 secondi con il manuale per arrivare ai 200 km/h, con un miglioramento di 0,6 secondi rispetto alla versione precedente.

Per quanto riguarda la velocità massima, la BMW M2 è in grado di raggiungere i 250 km/h, con la possibilità, sfruttando l’apposito optional, di spingersi fino a 285 km/h. A garantire l’incremento delle prestazioni, oltre alla maggiore potenza, ci sono anche una serie di modifiche tecniche apportate da BMW, in particolare alla regolazione dell’acceleratore.

Le altre novità

Il restyling della BMW M2 si concentra, in particolare, sul comparto tecnico e sull’incremento delle prestazioni. Non si tratta, però, delle uniche novità. BMW, infatti, è intervenuta su altri elementi della sua sportiva. La carrozzeria non cambia ma ci sono ora nuovi terminali di scarico, proposti in nero lucido di serie. Da segnalare anche l’arrivo di nuove varianti cromatiche a disposizione della clientela che potrà ordinare la compatta sportiva nelle versioni Sao Paulo Yellow, Fire Red metallizzato, Portimao Blue metallizzato e Skyscraper Grey metallizzato.

Ci sono anche le vernici BMW Individual Java Green, Voodoo Blue, Grigio Telesto e Twilight Purple. Di serie, inoltre, ci sono i cerchi in lega leggera M a due razze con finitura Jet Black e dimensione di 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore. Da notare anche un nuovo volante, ora appiattito nella parte inferiore. La strumentazione comprende un quadro digitale da 12,3 pollici oltre al sistema di infotainment da 14,9 pollici che include BMW OS 8.5, con la possibilità di gestire il sistema di climatizzazione in modo digitale.

La dotazione di serie comprende il climatizzatore automatico a tre zone, l’illuminazione ambientale, un sistema di altoparlanti HiFi, una vaschetta di ricarica wireless e il sistema di navigazione BMW Live Cockpit Plus con BMW Maps. C’è anche la possibilità di utilizare Android Auto e Apple Car Play oltre ai sistemi di guida e parcheggio semi-automatici di serie e al Cruise Control con funzione di frenata.