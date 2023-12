Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Buon Natale da Opel: il regalo è la nuova piccola elettrica

Natale è ormai alle porte, con la corsa ai regali che entra nel vivo per arrivare pronti e con i sacchetti in mano alla vigilia o al pranzo natalizio. E a fare i regali non ci pensano soltanto le persone comuni, ma anche i grandi dell’economia e, perché no, anche le Case più rinomate del panorama dell’automotive che in occasione delle festività natalizie del 2023 hanno in serbo un grande regalo per i propri clienti. Ed è il caso di Opel, che da mesi ha lanciato una campagna pubblicitaria che porta un grande regalo con sé: la nuovissima ed elettrica Opel Corsa.

Una piccola in regalo da Opel

“Let it Snow? Yes, of Corsa” è il claim scelto dalla Casa di Russelsheim per levare i veli alla nuovissima Opel Corsa che, come in passato, è pronta a conquistare il mercato. Corsa, infatti, è stata l’utilitaria firmata Opel più venduta in assoluto e, anche a 41 anni dal suo lancio, resta un pilastro portante della gamma del marchio.

Dal 1982 a oggi, infatti, Opel Corsa è stata venduta più di 14,5 milioni di volte ed è stata l’utilitaria più venduta in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e nel 2022 ed è in una posizione di forza per ripetere questo successo nel 2023. E da questo animo e con obiettivi ancor più esaltanti, con Opel Corsa vincitrice di premi importanti, è arrivata la nuova piccola del brand con la quale tutto è possibile.

La campagna sulla nuova utilitaria, sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa Opel Jung von Matt e lanciata a ottobre, mette infatti l’accento sulla versatilità della nuova Opel Corsa, che ha più autonomia, è divertente da guidare e, soprattutto ha una ricarica più veloce. A ogni domanda posta, infatti, la risposta è sempre la stessa: “Yes, of Corsa”.

La Opel Corsa si fa elettrica

E sì, avete letto bene: ricarica più veloce. Sì, perché nel 2023 Opel Corsa si fa in due, con un motore a combustione interna e anche a trazione elettrica.

Mozzafiato le prestazioni del nuovo motore elettrico, che con i suoi 115 kW/156 CV e 260 Newton metri di coppia massima garantisce una guida potente e silenziosa. Con la batteria da 51 kWh, poi, guidando come prescritto dal ciclo WLTP sono possibili 405 chilometri di guida a zero emissioni locali.

E la ricarica veloce? Dalla Casa fanno sapere che la batteria può essere caricata all’80% della capacità massima in meno di 30 minuti utilizzando una stazione di ricarica CC da 100 kW. Insomma, minimo sforzo per una massima resa.

Ma non è finita qui, perché un’altra importante opzione viene messa a disposizione dei clienti con la nuova Opel Corsa. Parliamo della nuova tecnologia ibrida a 48V, che rispetto all’analoga Opel Corsa 1.2 non elettrificata con cambio automatico a otto rapporti consente di risparmiare quasi 1,0 l/100 km di carburante (circa il 15%) e di ridurre le emissioni di CO2.

Un’offerta incredibile per i più affezionati al marchio e non solo, con Opel che apre a una versione più moderna e sostenibile con l’obiettivo di ampliare sempre di più la propria presenza sul mercato rispettando le promesse e, soprattutto, strizzando l’occhio alla mobilità del futuro.