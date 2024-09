Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa DFSK DFSK, due nuove aggiunte alla gamma italiana del Costruttore: la E5 PHEV e la Glory 600

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Che cosa c’è di meglio per ampliare gli orizzonti su un mercato ancora abbastanza nuovo di due new-entry? Secondo il brand DFSK niente, desideroso di rubare la scena pure in territorio italiano. Organizzato dall’importatore e distributore ufficiale China Car Company, con la partecipazione della Casa madre, in un evento esclusivo è stato tirato su il velo alle E5 PHEV e Glory 600.

Il primo rappresenta un plug-in hybrid, alimentazione finora poco gettonata, a causa degli elevati prezzi di listino applicati dalle realtà tradizionali. La naturale corsa al profitto impedisce di rimanere nel low-cost, influenzata dalle spese da sostenere legate alla manodopera e dalle tecnologie impiegate.

Dal canto suo, Glory 600 è la nuova top level a 7 posti della serie Glory. Non serve aggiungere quanto vada incontro alle esigenze delle famiglie numerose. In vista di lunghe escursioni fuori porta, sembra la soluzione perfetta, anche per via delle numerose dotazioni.

Le funzionalità integrate rispondono ai gusti sofisticati degli automobilisti attuali, soprattutto di ragazzi e ragazze. In tempi recenti gli under 25 hanno cominciato a mostrare un crescente interesse verso le forme alternative di mobilità, tuttavia l’auto conserva uno status. E poi, chi abita al di fuori dei centri abitati, ha meno occasione di scegliere.

Sebbene saranno solo le concessionarie a poter esprimere un verdetto, entrambe le opzioni di DFSK si fregiano di credenziali interessanti. In pieno cambiamento, le aziende asiatiche, in particolare quelle provenienti dalla Repubblica del Dragone, mostrano un potenziale enorme. E l’impressione generale è di averne scorto il potenziale appena in superficie.

Benché si sia fin qui perlopiù concentrata sul pubblico locale, DSFK Motor vanta una lunga storia alle spalle pure nel Vecchio Continente. Acronimo di Dongfeng Sokon Automobil, ha visto la luce nel 2003. Oltre 20 anni, dunque, di prolungata attività, dove ha maturato un bagaglio di competenze considerevole.

In parallelo allo sviluppo delle proprietà tecniche, i progettisti hanno imparato a intercettare i trend emergenti. Invece di accodarsi alla massa, hanno provato ad anticipare, in maniera lungimirante, le prossime mode. Spesso hanno fatto “bingo” e, chissà, a questo punto se varrà lo stesso in merito alla penisola italica. Al centro della mission aziendale, due valori essenziali: qualità ai vertici ed efficienza. In precedenza, aveva lanciato nel Belpaese tre modelli: la Glory 500, la Glory 580 e la Glory F5 (poi ribattezzata IX5).

Con propulsori a benzina e GPL in vari allestimenti, ha offerto una vasta gamma nella capillare rete, ora composta da circa 100 punti, sparsi lungo lo Stivale. Se ne occupa Chongqing Sokon Mootr (Group), una società interamente controllata dal Gruppo SERES: al momento, conta oltre 3 milioni di esemplari venduti al mondo, di cui 500.000 esportati in più di 70 Paesi. Fino al prossimo 31 ottobre, China Car Company dà l’opportunità di ordinare una vettura della gamma con impianto GPL incluso, allo stesso prezzo delle versioni a benzina.

E5 PHEV, la plug-in hybrid di taglia “large”

Oggi commercializzare un SUV è quasi un obbligo. Lo dicono i dati di mercato, sempre positivi. Del segmento D entra a far parte la DFSK E5 PHEV, esponente della filosofia E Lite: Electric/Economic/Environmental. Elettrica. Economica. Ambientale. Le dimensioni generose – 4.760 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.710 mm di altezza – promettono di mettere a perfetto agio chiunque. Una volta messo piede a bordo le impressioni vengono confermate, dato il generoso spazio concesso.

Il design moderno e audace combina forza ed eleganza, con linee decise in grado di riscuotere interesse. Alquanto versatile, l’abitacolo da sette posti fa del relax e della praticità la prerogativa. Invece, il sistema plug-in all’avanguardia migliora la sicurezza e il piacere al volante. Dal fuoristrada non estremo alle vie urbane, lo Sport Utility ha il pregio di destreggiarsi in maniera egregia. Al risultato i tecnici sono arrivati attraverso proprietà tecniche innovative e la modalità elettrica. Rispettare il Pianeta è un compito da portare a termine.

Sotto il cofano, pulsa un’unità termica a quattro cilindri in linea di 1.498 cc di cilindrata, capace di sprigionare 110 CV. Abbinato al modulo elettrico, la potenza complessiva raggiunge i 180 CV. In fatto di proprietà di ricarica, la batteria vanta una capacità di 17,52 kWh. In modalità al 100% elettrica, il veicolo soddisfa, senza riserva alcuna, le anime “urban”, con un’autonomia fino a 87 km, mentre in combinata supera i 1.000 km, una soglia psicologica cara sia ai conducenti sia alle aziende. A fissarla è anche Tesla, che, dopo aver aumentato a ritmi vertiginosi i ritmi produttivi della batteria 4680, sarebbe sul punto di gettare le fondamenta di una BEV eccezionale nella percorrenza.

Fonte: Ufficio Stampa DFSK

Il presente è, comunque, già affascinante. Disponibile nelle tonalità grigio, nero, oro e verde, la DFSK E5 PHEV persegue una precisa identità estetica. Tra gli spunti di maggiore rilievo spiccano l’ampio ricorso alle luci a LED, così da migliorare le condizioni di visibilità della strada. Numerosi studi ne hanno confermato l’utilità, specie nella guida notturna. I cerchi da 19 pollici sono una chicca ulteriore, che conferisce carattere a una carrozzeria studiata in modo certosino.

Gli interni annoverano raffinati sedili in pelle, tetto panoramico dalla forte presenza scenica, un touchscreen SD da 10,25” e connettività intuitiva. I principali sistemi di sicurezza attiva e passiva completano il pacchetto. Munita di cambio automatico, può essere ordinata a un prezzo di 36.888 euro.

Glory 600, D-SUV colossale

Si profila con il titolo di D-SUV, la DFSK Glory 600, dal notevole colpo d’occhio, in virtù delle sue dimensioni imponenti: 4.720 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.785 mm di altezza. Tratti distintivi, la praticità e la versatilità. Selezionabile in colore bianco, grigio chiaro, grigio o nero, risulta altrettanto competitiva a livello di sistemi ADAS e connettività avanzati, nonché di sicurezza attiva e passiva.

Fonte: Ufficio Stampa DFSK

A spingere la Glory 600 un propulsore 1.5 TGDi a benzina sovralimentato: un quattro cilindri in linea e 16 valvole da 185 CV e 300 Nm di coppia motrice massima, per una velocità massima di 180 km/h. Oppure, è acquistabile in “formato” dual fuel, a benzina e GPL. Provvista esclusivamente di cambio automatico, il listino prezzi della Glory 600 parte da 29.588 euro.