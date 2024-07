Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Il conducente di una Ferrari scorda di mettere in sosta e deve rincorrerla in pieno traffico

Allora, la chiave ce l’ho, il cellulare pure… Aspetta, cos’è che manca? Mmh, ho un vuoto di memoria: ah sì, di mettere in sosta! Chissà se sarà andata più o meno così al conducente della Ferrari protagonista del filmato. E soprattutto perché abbia dimenticato un passaggio tanto importante, insegnato all’autoscuola. Ok, opera il freno di stazionamento elettrico, non il classico a mano, ma – diamine – è la base di qualsiasi conducente assennato.

Dimenticanza clamorosa

Se dovessimo scommettere due centesimi, immaginiamo sia stato una semplice amnesia del momento. Magari era in ritardo a qualche appuntamento e, talmente era preoccupato di arrivare in tempo, da aver saltato a pie’ pari l’operazione. In fondo ci auguriamo pure anche sia stato un semplice smemorata: in caso contrario, un paio di lezioni alla guida noi le faremmo. O forse è stato sufficiente lo spavento a prendere un po’ più di giudizio.

Dal modo in cui corre verso la Ferrari, nel tentativo di arrestarne, la corsa, immaginiamo ci penserà su bene la prossima volta che dovrà parcheggiare la vettura. Mai lasciarsi ingannare da una superficie pianeggiante. Prevenire, si sa, è sempre meglio che curare. Grazie al cielo nessuno si è fatto male mentre il veicolo era in movimento.

Più intenso di un film

Il video è stato ripreso da un testimone oculare della scena da brividi. Al volante della sua quattro ruote, un modello semplice, senza particolari pretese, è rimasto spiazzato dinanzi alle immagini. In rete capita di assistere a episodi assurdi, ma un conto è vederlo da dietro lo schermo del PC o dello smartphone, un altro ritrovarsi nel bel mezzo dell’episodio. “Bro forgot to put it in park” (“Fra’ dimentica di mettere in sosta”), scrive nella didascalia, accompagnata da un emoji a forma di teschio.

Ecco, giusto per completare l’opera avremmo aggiunto un pezzo rock mitico del 2000, che ricorderete di certo se avete qualche annetto sulle spalle. It’s My Life, hit dei Bon Jovi, calzerebbe a pennello, pensando al videoclip della canzone, in cui un ragazzo parte in una corsa contro il tempo per raggiungere la fidanzata, che minaccia di lasciarlo se non la raggiungerà subito al concerto della band. Da lì scatta il conto alla rovescia, da vivere a cento all’ora. Addirittura, il giovane protagonista viene inseguito dai cani, irrompe in una maratona e finisce per buttarsi anche giù da un ponte.

Il susseguirsi delle gesta, ispirate in buona parte dal film Lola corre uscito due anni prima, sono un puro concentrato di adrenalina. Ed è lo stesso per la clip caricata sui social, presto capace di catturare l’attenzione degli internauti. Il responso degli utenti va dalle battute di spirito a qualche tiratina di orecchie al fortunato proprietario del gioiello di Maranello.

Grazie al cielo, il tetto della decapottabile era aperto (il cielo splendente lo permetteva) ed è perciò potuto saltare a bordo. In un istante arresta la marcia, dopo aver sudato freddo. Un minimo intoppo e avremmo potuto raccontare l’accaduto con molta meno leggerezza l. Complici i riflessi pronti degli altri utenti della strada, pure la Ferrari è in condizioni integre. Per un pelo!