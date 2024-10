Importata da Desner, sta per arrivare anche in Italia il quadriciclo elettrico pesante LoJo W300, una soluzione concreta ai bisogni della mobilità urbana

Fonte: Lulop Desner importa il quadriciclo pesante LoJo W300 in Italia

Sta per approdare in Italia il quadriciclo elettrico LoJo W300. Importato dal distributore Desner, soddisfa le esigenze di chi vive in città, ma non solo. In attesa della partecipazione a EICMA 2024, ne vengono illustrate le caratteristiche, scaturendo l’interesse di un pubblico eterogeneo. Oltre agli adulti, potrà, infatti, essere guidata anche dai minorenni, a partire dai 16 anni. Basta, infatti, conseguire la patente B1.

In un momento non facile di Case produttrici e concessionarie, i prezzi contenuti sono una forte attrattiva. Il modello tenta di risolvere con concretezza e intuizioni tecnologiche i problemi che rallentano la crescita degli asset automotive. I costi di gestione sono quelli tipici di quadricicli pesanti, ma sul piano delle caratteristiche tecniche tengono il passo ai mezzi di categoria M1.

Motore e modalità di ricarica

Malgrado gli incentivi della classe politica, le auto elettriche faticano a prendere slancio in diversi Paesi. Ad esempio, in Italia non superano l’1% del parco circolante. Uno dei motivi principali, raccontato pure in un recente convegno, risiede nelle infrastrutture, ancora limitate. A tal proposito, un aumento considerevole dei punti di ricarica rappresenta un traguardo cruciale.

La Lojo W300 risponde anzitempo alla criticità attraverso tre modalità di ricarica: standard casalinga, lenta alle colonnine più comuni e ultrarapida agli stalli FAST. Con dei semplici adattatori, chiunque avrà modo di ricaricarla in base alle sue esigenze. Il motore, da 20 a 30 kW, permette di raggiungere i 90 km/h.

Tra i punti chiave dell’esemplare spicca la batteria, davvero ecologica. Realizzata con celle al litio, in grado di raggiungere una quota di appena 17,3 kWh, consente un’autonomia di 170 km, che diventano 215 km nel ciclo urbano. Il doppio airbag anteriore, scocca rinforzata e l’EBD (Electronic Brake-Force Distribution) rendono la LoJo W300 anche sicura.

Per colmare il vuoto

“Con nuova W300, vogliamo inserirci nel mercato automotive andando a colmare non solo il segmento dei quadricicli elettrici, ma soprattutto quello delle piccole compatte ed economiche che è stato negli ultimi anni limato fino ad offrire pochissime alternative valide e democratiche alle esigenze della clientela finale”, ha dichiarato Angelo Sun Wenyu, fondatore di Desner auto.

“Per noi, che abbiamo seguito la ricerca e sviluppo di tutte le versioni di W300 dalla prima generazione, ci troviamo di fronte ora ad un prodotto completo e in diretta competizione con i brand colossi di settore che si espongono spesso in modo aggressivo e poco funzionale tramite i loro modelli elettrici che non riescono a trovare un filone logico nelle reali esigenze di mobilità.

Non commercializzando motorizzazioni termiche, siamo molto liberi di muoverci con numerose novità e sviluppi alla rete vendita e di assistenza, sia italiana che europea. In poche parole siamo già collimati con le richieste globali in termini ecologici e sostenibili, senza dover fare i conti con precedenti scelte del passato che costringono le case automobilistiche a compromessi o sviluppi non coerenti.

Ci lanciamo ufficialmente sul mercato con un prodotto top di gamma, full optional, che farà sempre da capostipite come prima scelta per chi si affaccia in questo segmento con Desner. L’obiettivo a breve e medio termine è di inserirsi anche con nuovi quadricicli elettrici per completare il cerchio dell’offerta al cliente e ai partner”.