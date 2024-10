Desner lancia LoJo W300, la citycar elettrica da quattro posti che rivoluziona il mercato

Con una dotazione ricca e un’autonomia pensata per la città, LoJo W300 sembra determinata a stravolgere il concetto di microcar, promettendo praticità e prestazioni in un formato decisamente mini.

Nel dinamico e sempre più competitivo mondo delle microcar, Desner ha recentemente presentato un modello che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta: LoJo W300. Elettrica, omologata come quadriciclo pesante L7, non solo si distingue per il suo design innovativo e compatto, ma anche per la capacità di offrire quattro posti veri, un’autonomia solida e una dotazione di serie sorprendentemente avanzata. Con una lunghezza di appena 3 metri, questo veicolo nasce per la mobilità urbana, ma non esclude qualche breve escursione extraurbana, come quella che abbiamo fatto noi oggi andando a fare una passeggiata lungo il lago di Como, aprendo un nuovo capitolo nell’era delle citycar elettriche.

In un’epoca in cui la sostenibilità e la praticità stanno assumendo un ruolo centrale nelle scelte di mobilità, LoJo W300 di Desner appare come una proposta interessante per chi desidera una citycar efficiente e versatile. Ma cosa rende davvero unica questa microcar? Scopriamo insieme i punti di forza di chi ha l’ambizione di rivoluzionare il settore.

Dimensioni compatte, ma spazio per quattro

Uno degli aspetti che distingue LoJo W300 dalla concorrenza è la capacità di offrire quattro posti comodi in un veicolo dalle dimensioni ultra-compatte. Con soli 3 metri di lunghezza e 1,50 metri di larghezza, questo quadriciclo si posiziona tra le microcar più piccole sul mercato, eppure lo spazio interno è pensato per garantire un comfort sorprendente ai passeggeri. Al contrario di modelli concorrenti, che offrono soltanto due posti, la W300 sfrutta ogni centimetro per creare un abitacolo spazioso e accogliente, adattandosi perfettamente alla vita urbana e alle esigenze di chi non vuole rinunciare al comfort pur rimanendo nei limiti delle dimensioni ridotte.

Questa compattezza, unita alla maneggevolezza e a un raggio di sterzata estremamente ridotto, rende LoJo W300 una scelta perfetta per chi deve affrontare quotidianamente il traffico cittadino o manovrare in spazi ristretti, senza però sacrificare l’esperienza di guida.

Autonomia e ricarica: una microcar che pensa in grande

LoJo W300 non si limita ad offrire dimensioni ridotte e praticità: sotto il cofano, o meglio sull’asse posteriore, nasconde un motore elettrico da 30 kW (equivalenti a 41 CV) alimentato da una batteria di 17,3 kWh. Questa combinazione garantisce un’autonomia dichiarata di 215 km, più che sufficienti per coprire senza pensieri gli spostamenti giornalieri in città e anche eventuali tragitti extraurbani.

Ma non è tutto. Come le vetture elettriche più evolute è dotata di una tecnologia di preriscaldamento della batteria, che ne ottimizza l’efficienza in ogni condizione climatica, e supporta la ricarica rapida. Questo significa che, in appena 35 minuti, è possibile ricaricare la batteria dal 30% all’80%, un vantaggio che la rende estremamente pratica anche per chi ha poco tempo a disposizione per la ricarica.

Dotazione di serie: un piccolo lusso a portata di microcar

La dotazione di serie di LoJo W300 rappresenta un altro punto di forza che la distingue dai modelli concorrenti. Nonostante le dimensioni contenute, Desner ha dotato la W300 di accessori e tecnologie che generalmente si trovano su vetture di classe superiore. Dall’illuminazione a fari full LED agli airbag per conducente e passeggero, dall’assistenza alla partenza in salita alla frenata rigenerativa, fino ai sensori di parcheggio con retrocamera, questa microcar sembra progettata per rendere ogni viaggio un’esperienza confortevole e sicura.

L’abitacolo della W300, dal design moderno con tonalità bicolor e sedili in tessuto pied de poule, include un sistema di infotainment con schermo touch da 8 pollici e comandi al volante, oltre a due porte USB-C e freni a disco anteriori. La presenza di aria condizionata e di un impianto audio con due speaker completa un quadro che raramente si trova in microcar di questa categoria, puntando a catturare un pubblico che non vuole rinunciare a comfort e tecnologia.

Alla guida: compattezza e maneggevolezza al servizio del comfort

Uno dei punti di forza di LoJo W300 è la sua capacità di unire maneggevolezza e comfort. Grazie a sospensioni MacPherson anteriori e a una configurazione multilink non indipendente sul posteriore, il veicolo riesce ad assorbire bene le asperità della strada, offrendo una guida sorprendentemente confortevole per una microcar. La sensazione di avere tutti gli occhi puntati addosso è inevitabile: con i suoi colori pastello, inconfondibilmente Macaron, e una linea squadrata che la rende un cubetto tanto alto quanto lungo, LoJo W300 non passa certo inosservata. Ma l’estetica simpatica è supportata anche da un comportamento su strada che non tradisce le aspettative.

Le dimensioni ridotte e il raggio di sterzata super maneggevole rendono la W300 perfetta per il traffico cittadino, mentre lo scatto garantito dai 92 Nm di coppia assicura una guida vivace. Grazie alla dotazione di finestrini elettrici, aria condizionata e impianto audio, il comfort e la silenziosità dell’abitacolo sono sorprendenti, garantendo un’esperienza piacevole anche nei tragitti più lunghi.

Prezzo e incentivi: un investimento accessibile

LoJo W300 ha un prezzo di partenza di 19.900 euro, un costo in linea con altri quadricicli pesanti. Tuttavia, grazie agli incentivi governativi per l’acquisto di veicoli elettrici, è possibile usufruire di uno sconto fino a 4.000 euro con la rottamazione di un vecchio veicolo. Questo rende la W300 un’opzione particolarmente interessante, soprattutto per chi vive in città e cerca una soluzione di mobilità elettrica senza compromessi.

Microcar con grandi ambizioni

LoJo W300 di Desner si presenta come una delle novità più promettenti del mercato delle microcar. Con le sue dimensioni compatte, l’autonomia adatta alla vita urbana, la ricca dotazione di serie e l’offerta di quattro posti, rappresenta una proposta interessante per chi cerca un’alternativa sostenibile e versatile alla tradizionale automobile.

Se la mobilità urbana è destinata a essere sempre più sostenibile, LoJo W300 potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare un protagonista di questa rivoluzione. Desner ha scommesso su un modello che punta a rompere gli schemi, offrendo una microcar che non solo garantisce praticità, ma che sa anche distinguersi per design e comfort.

Con la sua presenza sul mercato, LoJo W300 non solo fa un passo avanti rispetto alle sue concorrenti, ma offre anche un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro della mobilità urbana: sostenibile, innovativo e, soprattutto, accessibile.