Fonte: Ufficio Stampa Lotus Quanto tecnologia a disposizione della nuova Lotus Emeya

Lotus vuole strabiliare il mondo con una supercar che è la migliore espressione di potenza e precisione. Per lo storico marchio britannico la Lotus Emeya è un simbolo di audacia e sensibilità, che lascerà sbalordita la platea mondiale. Sicuramente le premesse sono molto buone, tanto che questo prodotto appena sfornato affascina già il pubblico. La seduzione è al primo sguardo. Nata in pista, ma a suo agio anche sulla strada, la Emeya è un insieme di straordinarie contraddizioni.

Aerodinamica e tecnica sofisticata

Lotus Emeya, l’ultima nata della gamma di lusso di lusso del brand britannico, è la prima Hyper-GT a quattro porte completamente elettrica ed è una delle più veloci al mondo. Come per Eletre, anche Emeya è un concentrato di pura e finissima aerodinamica. Questa nuova vettura sfoggia una griglia attiva che, a seconda delle differenti condizioni di guida, può ridurre la resistenza all’aria o raffreddare batterie e impianto frenante. Contributi determinanti arrivano dallo splitter, dallo spoiler e dal diffusore, tutti quanti con elementi attivi in grado di regolare l’angolo d’incidenza e massimizzare performance ed efficienza.

In particolare, lo spoiler a doppio strato ha una larghezza di 280 mm e consente di ottenere una deportanza di oltre 215 kg. A queste soluzioni si sommano le sospensioni a controllo elettrico in grado di analizzare la strada 1.000 volte al secondo regolando così la propria risposta.

Lotus Emeya, interni di gran classe

Gli interni dell’Emeya sono un pezzo di pura arte, perché unisco materiali sostenibili e pregiati, con una lista di soluzioni ad alto tasso tecnologico. Per fare un esempio, i rivestimenti dell’abitacolo sono fatti usando un filato proveniente dagli scarti di cotone dell’industria della moda e dell’abbigliamento. A questo particolare tessuto si aggiungono anche alluminio PVD, Alcantara e pelle nappa.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus

Oltre ai grandi schermi per controllare le varie funzioni di guida, esiste un head-up display in realtà aumentata da 55” che consente al guidatore di avere un rapido accesso alle informazioni di guida e di controllare gli ADAS e gli avvisi della vettura. Ben strutturato anche l’impianto audio, che è realizzato dallo specialista KEF ed è abbinato all’audio surround 3D Dolby Atmos. Molta attenzione è stato posta anche alla cancellazione del rumore stradale, per un confort a 5 stelle. Quest’ultimo è mitigato da alcuni segnali acustici emessi dagli altoparlanti per ovattare al massimo la cellula abitativa.

Lotus Emeya, prestazioni da capogiro

Lotus Emeya è un veicolo in grado di coniugare armonicamente passato e futuro, con un’aerodinamica pensata agli sport motoristici che rende omaggio all’eredità del marchio e prestazioni mozzafiato che spingono i limiti della tecnologia verso una nuova dimensione. L’eccezionale accelerazione di Emeya consente di passare da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi e il modello con le specifiche più prestazionali raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Inoltre, l’auto è dotata di un impianto frenante da competizione e di un sistema LiDAR a 360 gradi per garantire maggiore sicurezza.

Fino a cinque le modalità di guida, tra cui Range, Tour, Sport, Individual e Track. A bordo si possono controllare l’altezza da terra, la rigidità della sospensione ad aria, la risposta dell’accelerazione, la configurazione dei sedili (con supporti laterali regolabili), e molto altro per ottimizzare l’efficienza, le prestazioni e il comfort in qualsiasi condizione di guida.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus

Questa novella Hyper-GT possiede un baricentro basso, una perfetta distribuzione del peso 50-50 e, come anticipato, una pionieristica griglia anteriore attiva, un diffusore e uno spoiler posteriori. L’insieme di questi elementi crea quello che Lotus chiama “hyperstance“: uno stato unico di stabilità e agilità che consente guida e maneggevolezza ai vertici della categoria. Inoltre, Lotus Emeya è dotata di un sistema di sospensioni pneumatiche a controllo elettronico in grado di attutire totalmente eventuali irregolarità del fondo stradale.

Un veicolo elettrico pronto a stupire

Per ripristinare la fiducia nella scarsa praticità. come molti utenti sostengono, dei veicoli elettrici e alleviare le ansie anche dei conducenti più impazienti, Lotus Emeya offre una velocità di ricarica più rapida: con 5 minuti e un caricabatterie rapido da 350 kW in CC aggiunge circa 150 km di autonomia, mentre con 18 minuti l’autonomia aumenta fino a un impressionante 80%. Tempi molto interessanti, sicuramente al vertice della categoria di appartenenza, e non solo.

Emeya è la vera espressione della nostra instancabile ambizione e del nostro impegno per il progresso della creatività e siamo orgogliosi di presentarla al mondo. “Unendo la nostra ricca tradizione a prestazioni intelligenti e alle tecnologie più recenti, stiamo ampliando i limiti di un veicolo elettrico di lusso in termini di aspetto e manovrabilità, rendendolo davvero adatto a chi guida”, ha affermato Feng Qingfeng, CEO del gruppo Lotus. “Le auto elettriche non devono per forza essere noiose. Abbiamo unito la nostra tradizione di auto sportive con le più recenti tecnologie all’avanguardia ridefinendo il significato di guidare un veicolo elettrico“, ha proseguito il CEO.

Il listino prezzi

Prima di debuttare su strada, Lotus Emeya ha completato un programma triennale di test e sviluppo, che l’ha portata praticamente in giro per tutto il mondo. Le varie tappe sono servite per testare Emeya in ogni condizione atmosferica, anche la più estrema, oltre a provare la dinamica del veicolo su ogni tipo di strada, “dalle difficili strade secondarie del Regno Unito alle veloci autostrade tedesche, attraverso i passi alpini più alti e le distese isolate della Mongolia“, come si legge nel comunicato ufficiale.

Il listino della Emeya parte da 111.490 euro e sale a 132.560 euro per la Emeya S che rispetto al modello base aggiunge cerchi da 21 pollici a 5 razze color argento, dischi freno leggeri con pinze da 6 pistoncini, vetri oscurati e dentro soglie d’ingresso illuminate, illuminazione ambientale configurabile e pedali sportivi. La Lotus Emeya R parte da 157.200 euro. Insomma, non prezzi per tutte le tasche ma come abbiamo potuto capire, questa vettura offre tanto, con contenuti all’avanguardia ed emozioni dietro l’angolo. Perché le nuove sportive elettriche non sono solo delle piccole opere d’arte a livello stilistico, ma molto di più.

Lotus Emeya è disponibile in sei colorazioni, incluse le due nuove finiture presenti su tutta la gamma elettrica Lotus: Boreal Grey e Fireglow Orange. I colori aggiuntivi includono Solar Yellow, Akoya White, Stellar Black e Kaimu Grey.