Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus Il futuro raccontato dalla Lotus Theory 1

Lotus ha presentato Theory 1, la prima concept car che incarna il futuro dei veicoli intelligenti ad alte prestazioni. Nell’ambito di questa iniziativa, Lotus lancia The Lotus Theory, il nuovo manifesto di design dell’azienda che costituirà la base di tutte le future vetture Lotus, racchiuso in tre principi fondamentali: Digital, Natural e Analogue (DNA).

Ben Payne, Vicepresidente del Design del Gruppo Lotus, ha dichiarato: “Con Theory 1, abbiamo costruito su tutto ciò che Lotus ha raggiunto finora nei suoi 76 anni di storia, per superare i limiti di ciò che significa guidare un veicolo ad alte prestazioni. Vogliamo dimostrare che non è necessario scendere a compromessi: le funzionalità digitali e analogiche lavorano armoniosamente nella vettura del futuro. In questo modo, siamo in grado di offrire agli automobilisti la migliore esperienza di guida immersiva possibile, con al centro l’emozione, la funzionalità e la connettività”.

I principi della Lotus Theory 1

Abbiamo parlato di DNA per la Lotus Theory 1, che significano: D come Digital, che rappresenta l’esperienza immersiva, intelligente e intuitiva; N come Natural, che dà vita a un design emozionale, connesso e incentrato sull’uomo; A come Analogico, che rappresenta il continuo progresso del marchio nell’ingegneria delle prestazioni. Fondendo senza soluzione di continuità questi capisaldi del design con le più recenti innovazioni in fatto di tecnologie all’avanguardia, Lotus è in grado di semplificare e migliorare le sensazioni e le prestazioni di un’auto. Theory 1 si adatta armoniosamente al guidatore ed è in grado di cambiare in base alle sue esigenze, offrendo un’esperienza di guida ottimale. Theory 1 riafferma l’impegno di Vision80 dell’azienda, che si sta trasformando in un’auto dalle prestazioni globali.

Le innovazioni di questa supercar

Lotus ha sviluppato un sistema di guida chiamato LOTUSWEAR, un sistema immersivo che mira a fornire un’esperienza personalizzata a ogni occupante dell’auto, progettato per evocare un senso di pura eccitazione. Il sistema è dotato di un materiale tessile robotico morbido e leggero, che permette all’auto di comunicare con il conducente e i passeggeri e di offrire un’esperienza di guida più intuitiva e confortevole. L’obiettivo è quello di ottenere questo risultato grazie a capsule gonfiabili sui sedili e sul volante che reagiscono in tempo reale per offrire maggiore sostegno, aderenza e suggerimenti attraverso un feedback aptico personalizzato.

Inoltre, LOTUSWEAR presenta poggiatesta a struttura reticolare stampati in 3D e realizzati in collaborazione con l’azienda globale di tecnologia di stampa 3D Carbon, per offrire a tutti gli occupanti dell’auto il massimo comfort, riducendo al contempo il peso, migliorando l’efficienza e ottimizzando l’aerodinamica. Per garantire a ogni occupante un’esperienza audio unica e coinvolgente, parte dei poggiatesta è costituita da un sistema audio binaurale, progettato in collaborazione con KEF. Offre paesaggi sonori individuali su misura per ciascuno degli occupanti, ulteriormente potenziati dal diffusore subwoofer situato dietro il sedile del conducente.

Numeri e prestazioni

La Lotus Theory 1 implementa l’esperienza del marchio britannico nel campo dell’ingegneria per dare ai drivers un’auto elettrica dalle prestazioni eccezionali e dal coinvolgente unico. Questo include tecniche avanzate di aerodinamica attiva e passiva, tra cui il raffreddamento, lo spoiler posteriore attivo e il sottoscocca posteriore passivo. Tutto questo, insieme al baricentro basso, migliora la stabilità e aumenta la leggerezza del veicolo.

La batteria da 70 kWh garantisce un’autonomia da 402 chilometri, ma il powertrain da 1000 CV è in grado di far accelerare questo bolide da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi, mentre la velocità massima è di 320 km/h. Niente male per un’elettrica. Il futuro è già qui.