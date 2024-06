Laureata in editoria e giornalismo, ha trasformato la sua passione per le due e quattro ruote in lavoro, diventando tester editor e collaborando con importanti realtà editoriali italiane

Fonte: iStock Guida alla scelta dell'auto nuova sotto i 13.000 euro

Dieci anni fa con 10.000 euro riuscivamo a comprare un’utilitaria con qualche optional. Oggi, ce ne vogliono quasi 1.000 in più, perché il prezzo (in promozione) più basso sono i 10.950 euro per l’entry level della Fiat Panda e bisogna anche avere un usato da rottamare (Euro 3), che prevede un finanziamento per sfruttare l’offerta.

Soprattutto, la gara tra i costruttori nel posizionare le vetture in listino al miglior prezzo sul mercato è fatta di una manciata di euro. Vediamo quali sono i modelli che al momento offrono una buona dotazione tecnologica, prestazioni ad un prezzo che rientra nei 13.000 euro.

Ford Ka+, la due porte nipote della Fiesta

Nella lista delle migliori auto del momento sotto i 13.000 euro c’è la Ford Ka+, il costruttore è senza dubbio una garanzia di sicurezza e di affidabilità. In particolare, questo modello è uno dei cavalli di battaglia tra le utilitarie dell’Ovale Blu. La due porte dal design fatto di linee pulite e contemporanee che sono contenute in una lunghezza di 3,94 metri, la rende un’ottima utilitaria anche per chi si destreggia nel traffico cittadino, senza dover fare rinunce in termini di spazio e abitabilità.

La Ka è la nipote della vecchia Fiesta, cui riprende molti aspetti: i cinque posti di serie e un bagagliaio dalla una buona capienza, considerato il tipo di vettura. Gli assemblaggi, i materiali e le finiture sono senza dubbio di qualità e si ha la sensazione di essere su una vettura ben costruita. Per la versione 1.2 CV il costo è di 10.500 euro.

Suzuki Celerio, la leggerezza su strada

Leggera e dall’aspetto originale la Suzuki Celerio 1.0 Dualjet S&S Cool è un’utilitaria compatta, che negli ultimi anni sta conquistando il mercato europeo. Con la sua lunghezza di 3,60 metri le consente di ospitare confortevolmente quattro adulti nella versione “base”, oppure con 1.290 euro in più si guadagna un altro posto e qualche optional in più. Mettiamo in conto che la versione ‘base’ non ha di serie il condizionatore, ma ha un livello di finiture e montaggi di qualità. In listino da 11.290 euro.

Dacia Sandero, l’auto per tutta la famiglia

Derivata dalla Renault Clio, la Dacia Sandero 1.0 SCe 75 CV Comfort strizza l’occhio a un’estetica giovanile e i volumi generosi a prova di famiglia. Se ne apprezza subito la solidità e la qualità costruttiva. La sicurezza di guida, sia attiva che passiva è buona, al passo con la concorrenza e questo non è sicuramente un aspetto da trascurare. L’abitacolo ospita tranquillamente quattro persone e il bagagliaio è generoso. Lato dotazione, abbiamo scelto la versione non economica – la base parte da 7.900 euro – e ci costringerebbe a non rinunciare a molti optional fondamentali ed è dotata di un motore che offre molto più brio. Il suo prezzo è di 9.850 euro.

DR Zero, tutti gli optional sono già di serie

Condivide la stessa base della cinese Chery QQ, non venduta in Europa, il suo design è accattivante, parliamo della DR Zero 1.0. Il bello di questa vettura è che arriva sul mercato già con gli allestimenti di serie. Buona l’abitabilità, nonostante le sue dimensioni ridotte parliamo di 3,56 metri di lunghezza e un bagagliaio modesto. Le finiture sono curate e questa vettura è nata dalla matita dei progettisti per districarsi al meglio nel traffico cittadino. Il suo costo è di 8.500 euro.

Kia Picanto, piccola e scattante

Un must della gamma KIA è la Picanto è la più piccola della famiglia, ma nel tempo ha saputo con il suo design lineare e semplice conquistare la platea del mercato di vendite europeo. La versione 1.0 5p nei suoi 3,60 metri è in grado di ospitare 4 persone e il bagagliaio ha una buona capacità. È disponibile nella versione a cinque porte, è costruita con materiali di buona qualità, un sistema multimediale migliorato e piacere di guida. In listino da 11.450 euro.

Citroën C1, tra le più piccole utilitarie sul mercato

Non facciamoci ingannare dalle dimensioni con i suoi 3,47 metri la Citroën C1 1.0 Vti S&S Live ha un abitacolo ben organizzato, in grado di ospitare comodamente quattro persone. È la cugina della Toyota Aygo e Peugeot 108. La base meccanica (piattaforma e motori), avviene presso lo stabilimento di produzione in Repubblica Ceca. Gli interni essenziali sono gli stessi per tutte. Il design esterno è invece caratterizzato da un frontale originale e simpatico impreziosito da proiettori suddivisi in due parti e da un portellone posteriore interamente in vetro. Il suo prezzo è di 10.750 euro.