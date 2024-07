Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Eccentrica Diablo torna in vita con il restomod di Eccentrica

Il nome di Maurizio Reggiani è scolpito nella leggenda. In carriera, ha accumulato vari meriti in Lamborghini, su tutti l’aver ideato modelli iconici come Murcielago, Reventon e Huracan. Nel 2023 ha lasciato la Casa del Toro, tuttavia non ha affatto intenzione di fermarsi.

La voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, e altrettanto stimolante, lo ha spinto a entrare in Eccentrica, società situata a San Marino specializzata nella modifica e rianimazione di “Lambo” classiche. E quale modo migliore per aprire la nuova era di una Diablo? È lei il progetto più ambizioso, un restomod limitato a 19 esemplari dal prezzo di 1,35 milioni di euro l’uno. L’azienda sottolinea di aver tenuto un approccio indipendente.

Il lascito dell’originale

Il modello originale, lanciato nel 1990, fu il primo della compagnia di Sant’Agata Bolognese a superare i 320 km/h. Tra gli estimatori vanta pure l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump: su commissione del tycoon fu realizzata una Diablo Roadster personalizzata.

Reggiani guiderà il team di Eccentrica nella creazione di una versione modernizzata della supercar. “È un’occasione eccezionale per lavorare su un pezzo di storia di 30 anni fa con tecnologie di oggi”, ha dichiarato a Bloomberg. “Creeremo un’esperienza emozionante per un numero ristretto di clienti che desiderano possedere la quintessenza della Diablo”.

Ciascuna unità prenderà vita da una vettura donatrice e subirà una rivisitazione completa per catapultarla nel 2024. Gli interventi includeranno sterzo, controllo della trazione e “clima” aggiornati, oltre a numerosi ritocchi estetici, tra cui i nuovi fari. Sotto il cofano pulserà un dodici cilindri aspirato da 5.7 litri, derivato dal motore montato sui modelli di prima generazione (1991-1994), ma con componenti rivisti, incluse le valvole a farfalla elettroniche. Le Diablo aggiornate sprigioneranno 550 CV e 600 Nm di coppia motrice a 6.500 giri/min.

Rispetto alla proposta originale, che generava 500 CV, l’incremento è abbastanza contenuto. Ma c’è un motivo ben preciso dietro: “È molto più importante avere 50 chili in meno rispetto a 50 cavalli in più”, dice Reggiani. “Questa continua ad essere la mia visione”. Per quanto riguarda gli interni, Eccentrica spera di mantenere il fascino retrò della Diablo degli anni Novanta, ma, anche qui, con un piccolo upgrade. Le consegne inizieranno nel giugno 2025.

Per rivoluzionare l’industria dei restomod

“L’ingresso di Maurizio Reggiani è una tappa fondamentale per noi, soprattutto in vista dell’avvio della produzione – recita l’azienda in una nota -. Poiché puntiamo a stabilire una forte presenza nell’universo dei restomod, l’esperienza di Maurizio ha per noi un valore inestimabile.

Maurizio è pioniere della supercar moderna e la sua conoscenza, insieme alla sua abilità tecnica e al suo approccio strutturato e innovativo saranno un contributo fondamentale per spingere la nostra visione verso nuovi orizzonti, consolidando nel tempo la nostra posizione all’interno della comunità automobilistica”.

Le parole usate da Reggiani non sono meno positive: “Sono entusiasta di sostenere gli ambiziosi progetti di Eccentrica. La combinazione di tradizione e innovazione è estremamente stimolante poiché dà vita a una visione audace mirata a rivoluzionare l’industria dei restomod. Sono certo che il lavoro di Eccentrica avrà un forte impatto tra gli appassionati e collezionisti di auto. Poter contribuire alla realizzazione dei progetti di Eccentrica rappresenta per me un’occasione di sperimentazione”.