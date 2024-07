I soldi non sono mai stati un problema per Donald Trump e le auto in suo possesso (oggi o ieri) costituiscono uno spaccato del suo stile di vita lussuoso

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Getty Images Nella nutrita collezione delle auto di Donald Trump c'è stata anche anche una Ferrari

Per qualche istante si è temuto il peggio. Nella già nutrita lista dei politici americani assassinati, ha rischiato di entrarci Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti, attuale candidato del Partito Repubblicano alle prossime elezioni di novembre, è stato ferito a Butler mentre teneva un comizio. È solo l’ultimo episodio controverso che ha visto come protagonista una delle figure più divisive dell’America contemporanea. Che lo si ami o lo si odi, i media d’oltreoceano hanno versato fiumi di inchiostri sul suo conto, favoriti da uno stile di vita eccentrico. Non si è, infatti, mai precluso nulla, nemmeno le belle auto.

Non tutte le elettriche sono uguali

Con un patrimonio di 2,6 miliardi di dollari (dati Forbes, settembre 2023), Donald Trump può permettersi qualsiasi bene di lusso, comprese vetture di rara bellezza. In un intervento ai microfoni, Elon Musk ha confidato di riceverne spesso le sue telefonate per discutere del Tesla Cybertruck. La passione nei confronti della Casa texana nasce, però, diversi anni fa.

Sì, alla luce delle dichiarazioni al vetriolo sulle elettriche è sorprendente. Eppure, aveva già ceduto al fascino della Roadster, un magnifico esempio di qualità costruttiva applicata alle BEV. Il prezzo elevato, intorno ai 200.000 euro, e la bassa altezza, 113 cm contro i 188 dello sfidante di Joe Biden, non lo avevano dissuaso.

Un altro marchio a godere delle simpatie di Donald Trump è Cadillac: nel corso degli anni, Trump ha posseduto diversi modelli dell’azienda. Tra questi, l’Allante, una V8 decappottabile, concepita dando priorità all’eleganza rispetto alle dinamiche di guida. A quanto pare gliela regalò la compagnia, verniciata su misura nel colore preferito, l’oro.

Nel garage personale affianca la speciale limousine Trump Edition. Risalente al 1987, il progetto mirava a realizzare la limousine più lussuosa del mondo, inclusi un bar, diversi telefoni, una TV e strumenti da ufficio, tutti marchiati DT. Dalle 50 concordate ne furono, però, realizzate appena due, a causa delle scarse previsioni commerciali.

Un pizzico di italianità

Tra le auto di Donald Trump trovano poi spazio due Rolls-Royce: una Silver Cloud del 1956 e una Phantom del 2010. Quando la seconda è stata messa in vendita all’asta, includeva anche il manuale d’uso firmato personalmente dall’ex presidente. Che vanta pure due Mercedes, nello specifico una SLR del 2003, capace di sprigionare 626 CV a 6.500 giri/min, e una S600, piena di caratteristiche straordinarie, tipo la possibilità di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo e regolare le impostazioni delle sospensioni. Basta un semplice tocco di un pulsante e – ta-dah – il gioco è fatto.

E chiudiamo in bellezza. Fu un “semplice” regalo alla fidanzata di allora, Marla Maples, l’Acura NSX del 1991, da lei poi ceduta. È stata altresì di passaggio la Lamborghini Diablo VTR Roadster del 2017. Verniciata in uno speciale colore Blu Le Mans, era una supercar a trazione integrale con interni neri. All’interno, una targa riportante la scritta “Donald Trump Diablo 1997”, il che ne elevava il valore materiale e storico. E secondo voi poteva mancare una Ferrari? Certo che no. C’è stato un tempo in cui Donald Trump aveva una F430 F1 Coupé: spinta da un V8 90° monoblocco, era in grado di scatenare 490 CV e 465 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e una velocità massima di 315 km.