Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Eccentrica L'Eccentrica V12 è il restomod made in San Marino che omaggia la gloriosa Lamborghini Diablo

Restomod, un termine che negli ultimi anni si sta usando sempre più spesso e che sta portando alla luce veri e propri capolavori su quattro ruote. Il significato di questo termine spesso non è compreso appieno: con restomod, infatti, non si intende un semplice restauro, ma una operazione ben diversa. In questo caso, infatti, il design della vettura oggetto di intervento non viene stravolto mantenendo il fascino originale, mentre la tecnologia sotto pelle è completamente rivisitata e attualizzata.

Una moderna Lamborghini Diablo

La scommessa lanciata da Eccentrica, start up con sede a San Marino, è stata particolarmente impegnativa: riportare “in vita” una delle supercar più affascinanti della storia, la Lamborghini Diablo. Il centro stile della start up ha infatti deciso di dedicare le attenzioni del restomod alla vettura prodotta dalla Casa di Sant’Agata Bolognese tra il 1990 e il 1994, dotando la supercar di tutta la moderna tecnologia mantenendo, però, un legame col passato grazie allo splendido motore V12 aspirato.

Lo stile della Eccentrica V12, frutto dello studio BorromeodeSilva, è un omaggio totale alla splendida Lamborghini Diablo, mentre sotto la carrozzeria spiccano dotazioni tecniche da urlo. In primis, come detto, c’è il cuore pulsante della vettura, ossia il motore V12 aspirato da 5.7 litri scelto come rappresentante del meglio che potevano offrire le supercar degli anni ’90. Il propulsore, infatti, è in grado di erogare la bellezza di 550 CV a 7000 giri/min e una coppia massima di 600 Nm a 6500 giri/min.

Siete impazienti di conoscere gli altri numeri della Eccentrica V12? Eccovi accontentati. La velocità massima raggiungibile dall’opera d’arte realizzata a San Marino è di ben 335 Km/h, mentre per raggiungere i 100 Km/h da ferma sono necessari appena 3,8 secondi. Questo dato è possibile grazie allo straordinario rapporto peso potenza pari a 2,91 kg/CV, mentre la velocità massima consente alla Eccentrica di essere un restomod tra i più veloci attualmente presenti sul mercato.

Il debutto a metà agosto alla Monterey Car Week

Un famoso spot pubblicitario recitava la seguente frase: “La potenza è nulla senza controllo“. Questo slogan si può adottare anche per descrivere quanto svolto dai tecnici della start up per rendere attuale l’esperienza di guida della Eccentrica V12. Il team di lavoro ha dotato il motore di nuovi alberi a camme, corpi farfallati elettronici ed ha ottimizzato il volano. Inoltre, il motore è stato equipaggiato con mappe specifiche che il conducente può regolare tramite un pulsante situato nel tunnel centrale.

Analogamente gli ingegneri della start up di San Marino hanno adottato un nuovo cambio personalizzato a 6 marce e RM caratterizzato da rapporti più corti rispetto al modello originale. Grazie a questa innovazione è richiesta una forza minore per effettuare il cambio marcia, migliorando così la risposta in accelerazione. Innovativa anche la scelta di poter azionare la retromarcia semplicemente premendo un tasto posizionato, anch’esso, sul tunnel centrale.

Per scatenare a terra la potenza di 550 CV l’Eccentrica V12 monta dei pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick da pista omologato anche per l’uso stradale. Per tenere a freno tutta questa esuberanza, poi, i tecnici della start up si sono rivolti ad una delle eccellenze italiane: la Brembo. Sulla Eccentrica è così presente un un impianto frenante caratterizzato da dischi anteriori da 380 mm e pinze a 6 pistoni sviluppato appositamente dall’azienda lombarda.

Come abbiamo detto in precedenza, lo stile dell’opera d’arte firmata in origina da Marcello Gandini non è stato stravolto, mentre sotto pelle sono presenti delle novità come il potenziamento delle componenti strutturali del telaio mediante materiali compositi, l’adozione di sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori Tractive semi-attivi, regolabili su cinque livelli, e l’integrazione di un sistema di sterzo assistito assente nella Diablo prima serie.

Per ammirare dal vivo la splendida Eccentrica V12 si dovrà attendere sino al 16 di agosto. Proprio in questa data, infatti, la vettura realizzata dal team guidato da Emanuel Colombini sarà presentata al prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering, in programma alla Monterey Car Week. Questa manifestazione, rinomata per la sua celebrazione dell’innovazione e della tradizione nel mondo automotive, rappresenterà il palcoscenico ideale per presentare, per la prima volta, la vettura marciante.