Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Il design della nuova Renault Clio

La Renault Clio di sesta generazione è arrivata e non passa inosservata. Già dal primo sguardo, il modello rinnovato racconta di un cambiamento radicale, che non si limita a una semplice evoluzione stilistica, ma segna una vera rivoluzione nel segmento delle compatte. Più lunga, più larga e decisamente più aggressiva, la nuova Clio ha saputo trasformare un classico della mobilità urbana in un’auto che sa farsi notare, senza mai perdere l’eleganza che da sempre caratterizza il marchio francese.

Crescono le dimensioni

La compatta francese cresce, passando da 4,05 a 4,12 metri di lunghezza e da 1,73 a 1,77 metri di larghezza, guadagnando centimetri preziosi per conferire alla silhouette un portamento più deciso e sportivo. Il cofano, vero protagonista del nuovo look, si allunga di 26 mm, mentre la carreggiata anteriore si amplia di 39 mm, creando un frontale dinamico, con linee che convergono verso la calandra prominente e le losanghe sfumate.

Il nuovo profilo è audace: la linea del tetto profilata e la forte inclinazione del lunotto posteriore evocano una coupé compatta in movimento anche da ferma. I cerchi da 18’’ e i passaruota neri, opachi o lucidi a seconda degli allestimenti, accentuano il carattere sportivo, mentre le curve fluide, alternate tra concavità e convessità, catturano la luce e danno dinamismo a ogni angolo del corpo vettura. La firma luminosa, ispirata alla losanga, completa il quadro, regalando un portamento elegante e riconoscibile anche a distanza.

Come va dentro l’abitacolo

All’interno, Renault Clio si propone come un nuovo punto di riferimento per il segmento. L’abitacolo è spazioso e curato, con un doppio display da 10,1’’ secondo le versioni, un volante ridotto e multifunzione, e materiali di alta qualità. L’ambient lighting permette di scegliere tra 48 varianti di colore, mentre la plancia integra tessuti retroilluminati o Alcantara nell’allestimento Esprit Alpine, con finiture Spectral Titanium ispirate al mondo delle corse. Lo spazio per i passeggeri posteriori cresce: le ginocchia beneficiano del maggiore spazio tra schienali anteriori e sedili posteriori, mentre i sedili offrono un sostegno migliorato grazie a un filo di acciaio integrato nei supporti laterali.

Ufficio Stampa Renault

La praticità non è trascurata: la consolle centrale propone vani chiusi da coperchi flessibili, due prese USB-C anteriori, ricarica a induzione e una presa da 12 V posteriore, utile per alimentare dispositivi come mini-frigoriferi o compressori. Il bagagliaio, con un volume fino a 391 litri, guadagna accessibilità grazie a una soglia 40 mm più bassa e al pulsante di apertura sul portellone. La nuova Clio non è solo estetica: la guida è precisa e sicura. Lo sterzo, con 2,6 giri tra finecorsa e rapporto ottimizzato, offre agilità urbana e stabilità su strada. Il volante integra il pulsante MULTI-SENSE, con modalità Smart che regola automaticamente Eco, Comfort e Sport, adattandosi al ritmo della guida e ottimizzando reattività e consumo.

Nuova Renault Clio non è più soltanto un’auto per la città: è una vettura che racconta ambizione, innovazione e desiderio di emozionare, confermando la leadership del marchio francese nel mercato europeo e aprendo le porte a una nuova era per le compatte moderne. Tra design, tecnologia e spazio, la nuova creatura francese diventa sinonimo di modernità e comfort, pronta a conquistare chi cerca un’auto capace di sorprendere in ogni dettaglio.