Stellantis punta ancora sul diesel: dove lo vedremo

In questi ultimi anni, l’offerta commerciale di quasi tutti i brand di auto ha visto pian piano sparire le motorizzazioni diesel e benzina per lasciare spazio ad ibrido ed elettrico. La motivazione è semplice: entro il 2035 in Europa si dovrà raggiungere il 100% di auto vendute ad emissioni zero. Già dal 2025 però sono previste ingenti multe per quelle aziende che hanno ancora, tra il parco auto in vendita, livelli di emissioni molto alti.

Stellantis è uno dei Gruppi in assoluto che ha lavorato di più in questa direzione negli ultimi anni. Tanto è vero che dalla gamma di diversi marchi della holding sono completamente sparite le auto a benzina e a diesel. Una situazione mal digerita da qualche purista che avrebbe preferito continuare ad avere ancora qualche modello con quel tipo di tecnologia.

Il ritorno del diesel

In verità, andando a guardare a FIAT, negli ultimi tempi qualcosina era uscito fuori. In particolare la Casa torinese ha nel proprio listino prezzi il Doblò, la Tipo 5 porte e la Tipo tutte con motore diesel. In particolare l’ultima auto citata era completamente sparita dalla gamma salvo poi riapparire nel corso dell’anno scorso sul sito.

Non compare più invece la 500x diesel, che era presente sino a poco tempo fa sul sito e che ora è stata sostituita in pianta stabile dalla nuova 600 Hybrid. Secondo quanto affermato dalla testata francese Challenges e riportato da Auto-Moto però, Stellantis starebbe seriamente pensando di riportare in vita il diesel su alcuni suoi modelli.

Il perché di questa scelta

Una svolta epocale che segnerebbe un momento di grande rottura con il passato per quanto concerne la holding nata dalla fusione tra il Gruppo PSA e il Gruppo FCA. A quanto pare la notizia in questione, stando ai colleghi francesi, sarebbe molto attendibile, perché sarebbe arrivata da Jean Philippe Imparato, responsabile per l’Europa di Stellantis. Certo il diesel non è più quello di un po’ di anni fa, ha fatto dei passi avanti enormi in termini di inquinamento, ma produce ancora emissioni. Questo potrebbe creare qualche problema all’azienda viste le leggi stringenti dell’Europa che prevedono multe enormi.

Naturalmente, se in Stellantis avranno pensato a questa soluzione, lo avranno fatto sicuramente con cognizione di causa. L’idea sarebbe quella di rilanciare questa motorizzazione su alcuni modelli dei brand FIAT, Citroen, Peugeot e Opel. Il motivo di tutto ciò risiederebbe in una forte domanda verso questo genere di tecnologia che la holding vorrebbe cavalcare per far riprendere le vendite. Ricordiamo, infatti che il 2024 è stato un anno davvero brutto per quasi tutti i marchi.

Per quasi tutto il 2024 si sono rincorse ipotesi di una possibile cessione di alcuni marchi e diverse fabbriche hanno funzionato a intermittenza. A coronamento di tutto questo si è dimesso l’ad Tavares sul crepuscolo dell’annata, probabilmente proprio alla luce degli scarsi risultati ottenuti. Il nuovo corso dell’azienda però sembra essere meno rigido sull’elettrico e questo potrebbe aiutare per un piccolo ritorno al passato proprio con i motori diesel. La notizia in Francia ha fatto molto rumore perché parliamo di una tecnologia, che in questo momento, sta venendo lentamente accompagnata alla porta da quasi tutti i brand.