Rifà capolino in listino la Fiat Tipo 4 porte: il prezzo competitivo, unito all'efficienza e al motore prestante, godeva di un'ottima reputazione sul mercato

Dai, ammettiamolo: quanto ci mancava la Fiat Tipo? Tanto, per questo il Lingotto ha deciso di ascoltare le “preghiere” dei fan di riportarla in commercio. La quattro porte, icona del marchio italiano, torna a popolare le nostre strade, basata sugli stessi valori valsi il successo in passato. Con una soglia d’accesso abbordabile, la berlina da quattro metri e mezzo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. A certe cifre, viste peraltro le dotazioni di serie complete e i consumi contenuti, si profila un affare.

Motore da 320 Nm di coppia già a 1.500 giri/min

Al cuore della Fiat Tipo 4 porte troviamo un robusto motore turbodiesel 1.6 Multijet da 130 CV, capace di garantire ben 320 Nm di coppia motrice massima già a 1.500 giri al minuto. In abbinamento, un cambio manuale a sei rapporti richiama il vecchio piacere di guida. Tanti conducenti vecchia scuola faticano ad accettare l’idea di usarne uno automatico, perché rovinerebbe (in parte) il divertimento. Con la berlina della gamma Fiat hanno la possibilità di usare la vecchia soluzione.

Nell’equipaggiamento di serie sono inclusi il “clima” manuale, il cruise control, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio posteriori. Sapere di avere un valido alleato in qualsiasi circostanza, pronto a vegliare nelle manovre più insidiose, risponde alle necessità del pubblico attuale. Ragazze e ragazzi confidano nelle tecnologie all’avanguardia, anche perché vi possiedono un’ottima dimestichezza, ma pure chi è meno avvezzo ci prenderà agevolmente la mano.

Sul fronte dei sistemi di protezione, la Fiat Tipo 4 porte risponde presente all’appello. Nell’allestimento base comprende l’Intelligent Speed Assist, utile a mantenere la velocità impostata dall’automobilista, e il Lane Departure Warning, che avvisa in caso di abbandono involontario della corsia di marcia. Il “cervello elettronico” di bordo rende i viaggi ancora più rilassanti e confortevoli. Riguardo all’intrattenimento, la fruzione dei contenuti multimediali passa attraverso un display multimediale da 5 pollici.

Allestimenti e listino prezzi

In termini di stile e relax, l’allestimento City costituisce l’opzione ideale. Benché implichi il pagamento di un extea (costa 19.800 euro), l’equipaggiamento aggiunge il sistema di infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici, climatizzatore automatico, sedile posteriore sdoppiato 60:40, cerchi in lega da 16 pollici, retrovisori esterni in tinta e illuminazione a LED, sia anteriore sia posteriore. Siccome la visibilità deficitaria, soprattutto nelle ore notturne, può creare dei problemi, le maggiori realtà di settore si avvalgono di tecniche evolute.

Il LED ha il pregio di emettere una luce più uniforme e omogenea rispetto alle soluzioni tradizionali, che spesso tendono a “sfarfallare” o ad avere un fascio luminoso irregolare. Inoltre, non contengono mercurio o, comunque, dei materiali dannosi, a differenza delle fluorescenti. La durata media è molto elevata, tra le 25.000 e le 50.000 ore, cioè fino a 25 volte superiore alle forma canonica, e fino a 10 volte superiori in efficienza energetica.

Basse spese di gestione, ampio spazio interno e piacere al volante fanno sì che la Fiat Tipo 4 porte vada anche incontro alle flotte aziendali. Forte della compatibilità con i nuovi incentivi stanziati dal Governo italiano, che abbassano il prezzo di listino a partire da 17.950 euro, grazie alle emissioni di anidride carbonica (CO2) di soli 123 g/km, acquistarla ora conviene.