Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Renault La classifica dei C-SUV più venduti in Italia da gennaio a settembre 2023

Dopo una parentesi di crisi incontrollabile per il mercato auto, pare finalmente tornato il momento di dare il meglio. Almeno in Italia, la situazione sta migliorando di mese in mese, e lo dimostrano i dati sempre in crescita negli ultimi tempi.

L’aumento progressivo delle immatricolazioni nel Bel Paese ci fa ben pensare, secondo i dati ufficiali dell’UNRAE infatti nel mese di settembre appena concluso il totale di auto immatricolate in Italia è stato di 136.283, in aumento del 22,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il trend positivo a cui assistiamo dall’inizio dell’anno quindi si è fortunatamente riconfermato anche nel mese di settembre 2023. I primi nove mesi hanno totalizzato 1.176.882 di unità vendute, ben oltre le 200.000 unità in più rispetto al 2022.

Siamo comunque tutti d’accordo, purtroppo, che i numeri riflettono una situazione ancora lontana rispetto al periodo precedente alla pandemia di Coronavirus, che ha gettato il mercato auto nello sconforto. Siamo a 300.000 vetture in meno rispetto al 2019, che rappresentano ancora un -20,2%. Serve tempo per riprendersi totalmente, e ne siamo assolutamente consapevoli.

Il successo delle auto a benzina continua

I dati ufficiali dell’UNRAE dimostrano che il fascino del motore a benzina rimane anche nel mese di settembre 2023. Gli italiani continuano a essere affezionati a questo tipo di motorizzazione, nonostante il costo del carburante sia ormai arrivato alle stelle, con picchi oltre i due euro al litro, una situazione praticamente insostenibile.

Assistiamo invece alla costante discesa di gradimento del diesel, arrestatosi a quota 15,5%, tamponando parzialmente l’emorragia con 300 unità in meno rispetto ad agosto. Crisi inarrestabile per il metano, ma non è una novità, va un po’ meglio per il GPL. Le elettriche invece a settembre non hanno dato i risultati sperati, lo stesso vale per le ibride plug-in. Del resto, si sa, c’è ancora molta diffidenza sul mercato delle motorizzazioni elettrificate, ma le cose pian piano stanno cambiando.

Il SUV è l’auto preferita dagli italiani

Una tendenza che non accenna a diminuire: gli italiani vogliono i SUV, è questa la tipologia di auto scelta per la maggiore degli automobilisti del nostro Paese, ormai da tempo, i dati lo confermano. Sono vetture amate per la loro enorme versatilità, e stanno al vertice di tutti i segmenti di cui fanno parte.

I SUV più venduti nel 2023

Nella classifica dei SUV più venduti in Italia nei primi nove mesi del 2023, da gennaio a settembre, troviamo al decimo posto la BMW X1, un’icona per il brand e anche per il segmento C. Si tratta di un modello apprezzato perché compatto e versatile, flessibile e dinamico.

Si presenta con un design che ben conosciamo, tipico dei SUV di BMW, molto elegante. Ottime le prestazioni e ha successo anche l’innovativa versione ibrida plug-in. All’esterno ritroviamo uno stile ricercato e sportivo, con linee sinuose, forme arrotondate e la classica calandra a doppio rene del brand tedesco.

Gli interni vantano rifiniture di pregio e materiali di alta qualità, un ambiente spazioso e dal design moderno. Si tratta inoltre del SUV più piccolo della Casa, in gamma è presente la versione ibrida plug-in, la quale offre prestazioni brillanti, consumi ridotti e basse emissioni di CO2. Certo il prezzo di listino (a partire da 40.000 euro circa) non è proprio alla portata di tutti.

Nona posizione tra i SUV più apprezzati in Italia per Hyundai Tucson, nel 2021 è stata lanciata sul mercato anche la versione plug-in hybrid del SUV, che oggi affianca a listino le motorizzazioni mild-hybrid benzina e diesel, e full hybrid. Si tratta del modello best seller del brand in Europa, che offre oggi la più ampia scelta di propulsori elettrificati della sua categoria. Il prezzo di listino di Tucson parte da 31.500 euro.

Audi Q3 si trova invece all’ottavo posto della classifica dei SUV più venduti in Italia da gennaio a settembre 2023. Il prezzo di listino in questo caso parte da circa 37.000 euro, si tratta di un SUV compatto e molto comodo anche per gli spostamenti in città.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Tipico dei Quattro Anelli l’aspetto elegante della vettura, curato nei minimi dettagli. Auto dallo stile sportivo e raffinato, con una grande mascherina frontale a griglia traforata, cerchi in lega da 17 pollici di serie e proiettori Full LED su richiesta. All’interno ottimo il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8,8 o 10,1 pollici, da utilizzare tramite il volante multifunzione con comandi integrati. È presenta la tecnologia Audi Virtual Cockpit, con strumentazione digitale, schermo da 12,25 pollici e proiezione delle informazioni direttamente sul parabrezza, con servizio Audi Connect e funzione hotspot.

Volkswagen Tiguan è il SUV che si posiziona al settimo posto della graduatoria in Italia, anche in questo caso parliamo di SUV compatto, elegante ma molto funzionale. Il suo look moderno è molto raffinato e apprezzato dalla clientela, l’auto vanta infatti un successo pluriennale.

Il SUV offre ai clienti che lo scelgono nuovi fari anteriori e posteriori a LED e una nuova griglia anteriore. Per quanto riguarda gli interni, sono tantissime le tecnologie presenti, tra cui una gamma molto ampia di funzioni di assistenza alla guida. La Tiguan è disponibile in diverse motorizzazioni con potenze che vanno da 115 a 320 cavalli. Il prezzo di listino parte da 35.000 euro circa.

Sesto posto per Ford Kuga, una delle auto più apprezzate del marchio. Lo scorso mese di maggio, forte del successo ottenuto dal suo SUV, la Casa dell’Ovale ha deciso di lanciare sul mercato una versione inedita di Kuga: la Graphite Tech Edition. Per la prima volta ha introdotto in gamma la nuova vernice esterna Grey Matter e ha deciso di offrire di serie i sistemi avanzati di assistenza alla guida più richiesti sia per parcheggiare senza mani al volante sia per mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede e la velocità di crociera, in tutta comodità. Il prezzo di listino, anche in questo caso, parte da poco meno di 35mila euro.

Che dire del SUV che occupa la posizione numero 5, a metà classifica? È lui: Alfa Romeo Tonale. Un vero modello di successo per il Biscione. Il prezzo è sempre quello, a partire da 35.350 euro, si tratta di un modello che regala gioie alla Casa di Arese sin dal momento del lancio sul mercato. A ottobre 2022 abbiamo assistito a una gran vittoria per Tonale: il primo SUV elettrificato di Alfa Romeo è stato giudicato vincitore del premio Auto Europa 2023 da parte dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati.

Kia Sportage invece a un passo dal podio, in quarta posizione. Prezzo leggermente più accessibile, a partire da 31.000 euro, si tratta di uno dei SUV più venduti in Italia, oltre che best seller per Kia. Si presenta con un design esterno che va oltre quelli che sono i canoni stilistici tradizionali, è un’auto elegante – ma allo stesso tempo sportiva – e offre ai suoi clienti un interno che fonde tecnologie high tech e stile contemporaneo.

È il risultato di un rigoroso e attento programma di sviluppo a livello ingegneristico, che mira a soddisfare le più alte aspettative degli automobilisti sul piacere di guida e sul comfort. Un nuovo meticoloso approccio che consente di offrire un SUV che risponde perfettamente agli standard europei, in particolare per la sua praticità e versatilità d’uso quotidiano.

Il podio

Nissan Qashqai sul terzo gradino del podio, lo troviamo spesso nella classifica delle auto più vendute: non c’è niente da dire, sin dalla sua prima generazione è uno dei modelli più amati dagli italiani che scelgono un SUV di segmento C. Il prezzo di listino parte da poco più di 27.000 euro, decisamente più accessibile rispetto ai modelli precedenti. La terza generazione di Qashqai, dal design dinamico ed elegante, nasce sulla nuova piattaforma CMF-C più rigida e leggera, che insieme a nuove sospensioni e ammortizzatori più efficienti e al nuovo sterzo più preciso e diretto aumentano il comfort, il piacere di guida e il comportamento dinamico della vettura.

Guadagna la seconda posizione, a un passo dalla vetta, Peugeot 3008. Ricordiamo che questo modello da tempo ha conquistato il titolo di leader nel mercato degli sport utility compatti ed è oltretutto il primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno (2017). Il prezzo di listino in questo caso parte da circa 34.000 euro, è una vettura che gli italiani – ma in generale gli automobilisti di tutta Europa – apprezzano sin dal lancio sul mercato.

E che dire del SUV più venduto in Italia nel 2023? Stiamo parlando di Jeep Compass, con un prezzo a partire da circa 34.000 euro, si posiziona al primo posto di questa classifica. Leader del segmento C-SUV, si tratta in particolare di un modello inimitabile, che offre un’insuperabile combinazione di caratteristiche ai vertici della categoria, tra cui le leggendarie capacità 4×4 offroad, un design contemporaneo in autentico stile Jeep, un’eccellente dinamica di guida su strada, la libertà dell’open air e varie tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza. Tutto questo, e molto altro ancora, è Jeep Compass.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

L’auto si colloca nel segmento Compact SUV e ne è leader delle vendite; un mercato importante e in crescita in tutto il mondo. Per soddisfare le esigenze dei clienti nella regione EMEA, il SUV è proposto con motorizzazioni benzina e diesel, e anche nella variante 4xe . In questa più recente versione ibrida plug-in da 190 CV, con trazione integrale e cambio automatico a sei rapporti, il propulsore abbina il quattro cilindri 1.3 Turbo benzina da 130 CV e 270 Nm, a due motori elettrici: il primo sull’asse anteriore e collegato al motore a combustione interna, mentre il secondo, da 60 CV e 250 Nm, sull’asse posteriore, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh. Può percorrere fino a 50 chilometri a emissioni zero, ricarica la batteria in meno di 2 ore e scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.