Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Tesla vola nel mercato e batte Audi

Nel panorama automobilistico globale, Tesla ha raggiunto un traguardo significativo: superare Audi nelle vendite globali nel 2024. Questo risultato, inaspettato solamente pochi anni fa, testimonia la rapida evoluzione del settore e l’affermazione dei veicoli elettrici a livello globale. Nonostante una performance non brillante, con un calo dell’1,1% rispetto al 2023, Tesla ha comunque venduto 1,79 milioni di veicoli, superando Audi di oltre 120.000 unità. La Casa tedesca ha registrato una flessione del 12%, vendendo 1,67 milioni di unità. Questo sorpasso è ancora più sorprendente considerando che il mercato automobilistico globale è cresciuto solo del 3% nel 2024, con vendite pari a circa 88,2 milioni di unità.

L’ascesa inarrestabile di Tesla

L’ascesa di Tesla è stata quasi esponenziale negli ultimi anni, a differenza di Audi che ha mantenuto un andamento più stabile, con fluttuazioni legate anche alla pandemia. Il successo di Tesla si basa su una gamma limitata di soli quattro modelli, tutti elettrici, senza il lancio di nuovi modelli globali da diversi anni. La Model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023, continua a trainare le vendite del marchio. I nuovi progetti, come il robotaxi, sono ancora in fase di sviluppo e il Cybertruck è disponibile solo negli Stati Uniti. Nonostante ciò, Tesla è riuscita a superare un marchio storico come Audi, con una gamma molto più ampia di veicoli endotermici, ibridi ed elettrici.

Le difficoltà di Audi

Audi ha affrontato un anno difficile, con un calo significativo delle vendite in mercati chiave come Germania, Cina e Nord America. Le cause sono molteplici: la crescente concorrenza dei produttori locali in Cina, la fine degli incentivi per i veicoli elettrici in Europa e le difficoltà nel segmento dei veicoli alla spina nonostante gli ingenti investimenti. Non è un caso che i Quattro Anelli abbiano dovuto far fronte a una crisi sensibile, decidendo di andare a chiudere uno stabilimento innovativo e strategico per la propagazione di massa degli EV, come quello di Bruxelles. Questi fattori hanno penalizzato le vendite complessive del marchio, non solo quelle della gamma elettrica.

Per rilanciarsi, Audi punta su nuovi modelli chiave, come la nuova A5, la A4 elettrica e le versioni e-tron di A6 e Q6, previsti per il 2025. Inoltre, il debutto del marchio in Cina, grazie a una joint venture con SAIC, potrebbe rafforzare la sua presenza nel più grande mercato automobilistico del mondo.

Una lezione per tutti

Il sorpasso di Tesla su Audi evidenzia la trasformazione in atto nel settore automobilistico, con la crescente affermazione dei veicoli elettrici, anche se questa regola non vale dappertutto. In Italia le EV non hanno guadagnato terreno e solamente un marchio come Tesla, che è riuscito a imporsi dovunque grazie a modelli in grado di sconfiggere la concorrenza, ha fatto breccia anche in Italia.

Per quanto riguarda Audi, nonostante le difficoltà, il brand tedesco sta cercando di adattarsi al nuovo scenario, puntando su modelli innovativi e sull’espansione in nuovi mercati che potrebbero rivelarsi fondamentali. Sarà interessante osservare come evolverà la competizione tra questi due colossi dell’auto nei prossimi anni. Già questo 2025 sarà necessario per capire se Audi tornerà ad avere la leadership o se Tesla continuerà la sua corsa ai piani alti del mercato globale.