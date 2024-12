Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Telefonino al semaforo: cosa dice il Codice

L’utilizzo del cellulare alla guida è un tema caldo e dibattuto, soprattutto in seguito alle recenti modifiche del Codice della Strada. Una domanda frequente riguarda la possibilità di essere multati se si utilizza il telefonino mentre si è fermi al semaforo rosso. La normativa, come spesso accade, non è chiarissima e lascia spazio a interpretazioni diverse. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione a questa fattispecie, perché più di una persona è andata incontro a una spiacevole sanzione. Per comprendere meglio la questione, bisogna rispolverare alcune nozioni di scuola guida, a cominciare dall’arresto del veicolo.

Cosa dice il Codice della Strada

L’articolo 173 del Codice della Strada vieta l’uso del cellulare senza vivavoce durante la guida, e la Cassazione ha ribadito questo divieto nel 2020, rigettando il ricorso di un automobilista multato. Il problema è che la definizione di “guida” non è univoca. Per capire nel migliore dei modi la situazione che prevede l’utilizzo del telefonino quando si è fermi al semaforo, bisogna scontrarsi con la definizione di “arresto” del veicolo, che è differente dallo stato di guida. L’arresto è “un’interruzione momentanea della circolazione dovuta al traffico, come ad esempio un semaforo o un rallentamento, una coda“. Questa definizione suggerisce che, essendo fermi al semaforo rosso, tecnicamente non si sta guidando.

Tuttavia, è bene sapere che nonostante l’arresto non sia propriamente uno stato attivo di guida, è capitato che automobilisti fermi al rosso siano stati multati perché stavano usando lo smartphone. Pur non vedendo un reale pericolo per la circolazione in questa situazione, la normativa farebbe intendere che il divieto esiste e quindi la multa è possibile.

Uso del telefonino al volante, cosa dice il nuovo Codice della Strada

Le nuove norme introdotte dalla legge n. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, inaspriscono le sanzioni per chi usa dispositivi elettronici alla guida, prevedendo multe salate e la sospensione della patente. La legge specifica che il divieto si applica a “chi viene sorpreso a usare durante la marcia apparecchi radiotelefonici“, il che sembrerebbe escludere la situazione di arresto al semaforo rosso, anche se – come specificato – si potrebbe incappare in una sanzione.

Tuttavia, l’utilizzo del cellulare alla guida rientra anche tra le violazioni punibili con la “sospensione breve della patente“, una novità del nuovo Codice della Strada 2025. Questa sospensione si applica automaticamente se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente. La durata della sospensione varia a seconda del punteggio e raddoppia in caso di incidente, anche senza il coinvolgimento di terzi.

Utilizzo del telefonino in arresto del veicolo

Tornando alla questione principale, l’uso del cellulare al semaforo rosso si trova in una zona grigia della normativa. Sebbene la definizione di “arresto” possa suggerire che in quella situazione non si stia guidando, il divieto generale sull’uso del cellulare alla guida lascia spazio a possibili sanzioni. Fino a quando non ci saranno chiarimenti ufficiali, è consigliabile adottare un comportamento prudente ed evitare di utilizzare il cellulare quando si è fermi al semaforo rosso. Una regola di base valida a prescindere dalla possibilità di andare incontro a qualche multa, da tenere sempre a mente.