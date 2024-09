Nella lotta per il titolo di auto con cambio manuale più potente mai immessa in commercio, un nuovo bolide sale sul trono: la Venom F5-M Roadster di Hennessey

L’hypercar più coinvolgente, fisica e incentrata sul guidatore fino a oggi. Ecco a voi la Venom F5-M, l’auto di produzione manuale più potente al mondo, appena presentata dal produttore texano. Focalizzato su una trasmissione manuale a sei marce con gate, lo scopo principale del bolide è amplificare le emozioni al volante. Oltre all’abitacolo aperto, prevede una connessione di trasmissione fisica. Una scelta curiosa, vista l’abitudine degli americani di adottare quella elettrica.

La tendenza ha prevalso pure in altre parti del mondo, pure in Europa, dove un gruppo in costante crescita di Case rinuncia al sistema tradizionale. Il tipico pomello può diventare faticoso e coordinarsi richiede concentrazione: una potenziale fonte di stress, soprattutto nella prospettiva dei neopatentati o di chi non è abituato. Tuttavia, diversi appassionati lo prediligono ancora perché maggiormente coinvolgente e permette di sfruttare appieno le performance del motore.

Dal canto suo, la Venom F5-M Roadster non cerca di accontentare la massa, bensì si rivolge a una nicchia. Che ben sa cosa desidera ed è disposta a spendere una fortuna. Ciascuna delle dodici unità, già vendute a un prezzo a partire da 2,65 milioni di dollari (circa 2,9 milioni di euro al cambio attuale), monta sotto il cofano il V8 biturbo da 6.6 litri, in grado di erogare 1.842 CV e 1.612 Nm di coppia motrice massima.

Così la biposto sale sul trono delle manuali più potenti mai immesse in commercio. Benché l’azienda abbia evitato di entrare nel merito delle prestazioni, ci tiene a sottolineare il traguardo tagliato. Prima di lei chi occupava il primato era un po’ nebuloso. Non esisteva un record ufficiale e universalmente riconosciuto per la categoria, ma diversi gioielli se lo contendevano. Tra le hypercar dotate di pacchetti speciali e le sportive modificate da preparatori, la lotta era agguerrita. Di volta in volta, un nome nuovo finiva sotto le luci dei riflettori.

Un santuario dedicato al pilota

L’abitacolo è un santuario dedicato al pilota, un luogo dove la tecnologia si fonde con l’artigianalità per creare una driving experience memorabile. Al centro, figura la leva del cambio in alluminio billet e fibra di carbonio. Posizionata in modo ergonomico, a portata di mano, promette una connessione diretta e viscerale con l’otto cilindri.

“Siamo così entusiasti di offrire la Venom F5-M Roadster, la più potente al mondo con cambio manuale – ha dichiarato John Hennessey, fondatore e CEO dell’azienda -. Abbiamo sempre voluto costruire una Venom F5 con cambio manuale, ed è qualcosa che i nostri clienti ci hanno chiesto. È vecchia scuola, è tosta e offre il massimo coinvolgimento alla guida. Guidare la Venom F5 è già un’esperienza total body che emoziona, ispira e non stanca mai… ma non diciamo mai che è abbastanza, non ci fermiamo mai.

Ecco perché ci siamo immersi più a fondo nella sensazione di guida, trovando ogni punto di contatto per offrire connessione, feedback, suono e coinvolgimento. Crediamo che la Venom F5-M Roadster sarà l’esperienza di guida più intensa, immersiva ed estrema del pianeta e una dozzina di fortunati clienti potranno unirsi a noi per il viaggio!”.

Sotto la supervisione del guru dell’ingegneria Hennessey, Brian Jones, il team di calibrazione ha intrapreso un’opera maestosa. Lavorando a stretto contatto con il cuore pulsante della Venom F5-M, ne hanno riprogrammato l’elettronica, in maniera da estrarre il massimo potenziale. La sinfonia è stata orchestrata in perfetta armonia con un nuovo set di rapporti al cambio. Studiati al fine di assicurare un’accelerazione strepitosa e una progressione esaltante, hanno pensato a conservare un controllo ferreo.

Ne deriva un’esperienza al volante senza precedenti. Trasmessi interamente alle ruote posteriori, gli indomiti cavalli regalano emozioni elettrizzanti. L’erogazione è stata calibrata ad hoc per ottenere uno scatto bruciante, ma comunque gestibile, grazie a un’applicazione graduale della coppia. Le idee messe in atto sono il frutto di un’accurata opera di analisi, su come migliorare una produzione già formidabile. Ogni movimento, ogni cambiata, è un’interazione fisica e sensoriale che intensifica il piacere.

Fresata con precisione nell’alluminio billet, la griglia del cambio coniuga qualità tecnica ed estetica. La percezione di solidità, dalla forma della leva alla texture della fibra di carbonio, è stata curata in modo certosino. Nella sua globalità, l’abitacolo è un salotto pieno di dettagli accattivanti. Rimanda alla dinamicità degli esterni la console centrale, concepita secondo un layout pulito e funzionante. Le nuove prese d’aria orizzontali e lo slot per la chiave, a sua volta realizzato in alluminio billet, lasciano intendere quanto l’operato sia stato maniacalo.

Pinna dorsale mastodontica

Nathan Malinick, capo design di Hennessey, e il suo team hanno creato per la Venom F5-M una carrozzeria che è ben più di una semplice decorazione. Siamo, infatti, in presenza di una meravigliosa testimonianza su dove possa condurre la passione. Manifesto audace del DNA sportivo della vettura, attinge ai classici tratti del motorsport. In particolare, la livrea esalta le linee filanti, sottolineandone la natura aerodinamica e la sensazione di velocità. Una delle differenze principali rispetto al modello standard è costituito dall’enorme pinna dorsale da 55 pollici (1.400 mm), che parte dalla presa d’aria montata sul tetto e sfocia nel retro.

La parte anteriore è un trionfo di contrasto. Simbolo di leggerezza e performance, la fibra di carbonio a vista viene valorizzata da una livrea centrale colorata, nonché da strisce decorative, che si estendono fino al parabrezza. Riprese sul cofano, sulla pinna dorsale e sul cofano del bagagliaio, le linee formano un legame visivo ininterrotto tra esterni ed interni.

“Siamo estremi, siamo autentici e siamo distintamente e unicamente americani – ha dichiarato Malinick -. Queste caratteristiche risplendono nel design della F5-M, dentro e fuori, e nelle sue prestazioni. Questa è un’auto per gli appassionati di guida audaci e coraggiosi che amano che le loro hypercar emozionino con potenza selvaggia, design spettacolare e un’esperienza al volante che non ha eguali sulla Terra”.

La Venom F5-M si inserisce in una lunga tradizione di hypercar Hennessey, tramandando l’eredità della Venom GT Spyder, la decappottabile più veloce al mondo. Entrambe condividono l’amore nei confronti della velocità, la precisione e l’artigianalità. Costruita a mano presso la sede centrale di Sealy, in Texas, i clienti hanno la possibilità di scegliere un colore esclusivo, per la massima individualità.