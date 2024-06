Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Incendio spontaneo per una Koenigsegg Jesko Nur Edition, distrutta per sempre

Da lucida e fiammante, Koenigsegg Jesko Nur Edition è diventata un ammasso di rottami. Il bolide dal valore di oltre 3,5 milioni di euro (3,7 milioni a voler essere precisi) ha fatto una brutta fine in Grecia. Caratterizzata da una livrea in carbonio a vista con dettagli dorati, rappresentava un autentico capolavoro. Presentata lo scorso febbraio come il primo esemplare del modello uscito dalla fabbrica, rientrava nell’equipaggio del rally Ghost Squadron 2024. Ancora i dettagli dell’incidente appaiono parecchio confusi, e bisognerà avere un po’ di pazienza prima di ottenere delle risposte concrete. Tuttavia, stando alle indiscrezioni iniziali l’hypercar del Costruttore svedese sembra abbia preso fuoco all’improvviso, mentre percorreva l’autostrada. In breve le fiamme hanno cominciato a propagarsi, distruggendo completamente il bolide in pochi minuti.

Lo stesso destino toccato a una Lamborghini

Qualcosa di simile è accaduto in tempi recenti anche a un altro esemplare ad alte prestazioni, una rara Lamborghini, ritratta su strada mentre prendeva fuoco, in un video diventato presto virale. In nessun caso, si sono riscontrati dei feriti. La Koenigsegg Jesko monta un potente otto cilindri biturbo da 5.0 litri, in grado di erogare 1.280 CV e 1.500 Nm di coppia motrice massima, l’apice delle performance. Al propulsore è associata una trasmissione a nove rapporti con frizione multipla, che aggiunge appeal a una macchina strepitosa.

Il design unico e le caratteristiche eccezionali la rendevano oggetto del desiderio tra gli uomini più ricchi del Pianeta. Faraonica nel costo, la Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition vantava dei dettagli esclusivi in carbonio e oro, simili a quelle della celebre Jesko Odin. La carrozzeria è completamente in fibra di carbonio, inclusi i cerchi e le pinze dei freni. Oltre a conferire ulteriore fascino dal punto di vista estetico, ciò determina un alleggerimento significativo del peso. Un aspetto cruciale, soprattutto se la velocità è il tuo credo, come per la compagnia qui raccontata.

Già di suo il Costruttore gode di un’ottima fama in quanto ad auto esclusive e rare, ma il livello può crescere in maniera esponenziale. Con l’opzione KNC (Koenigsegg Naked Carbon) i bolidi espongono la trama della fibra di carbonio senza vernici, che da solo costa circa 440.000 dollari. La finitura ricercata, che espone la trama dei fili di fibra di carbonio senza vernici, è presente su appena tre modelli: Jesko, Regera e One.

Le ipotesi al vaglio

L’episodio ha fatto il giro della rete in poco tempo, mettendo sotto una luce diversa sia la vettura sia l’intera famiglia dei veicoli sportivi. Dai successivi accertamenti verranno a galla le esatte cause. Tra le ipotesi da vagliare, figurano eventuali perdite di olio o carburante, che, se entrano in contatto con componenti caldi del powertrain, rischiano di provocare un incendio. Un aspetto delicato è poi il sistema di alimentazione: una pompa del carburante o un iniettore difettoso hanno effetti simili. Inoltre, il propulsore è potenzialmente soggetto a surriscaldamenti, suscitati, ad esempio, da un problema al sistema di raffreddamento, una guida aggressiva o un’ostruzione delle prese d’aria. In aggiunta, i periti saranno chiamati a valutare l’impianto elettrico, dal cablaggio alla batteria.