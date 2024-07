Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Koenigsegg Koenigsegg Jesko Absolut, l'auto di serie più veloce di sempre

Nel 1994 Christian von Koenigsegg fondò ad Angelholm in Svezia la propria casa automobilistica. In questi anni il Marchio in questione ne ha fatta di strada attestandosi come uno dei più raffinati al mondo nella costruzione di auto da corsa. Il primo modello partorito dalla Casa svedese fu la CC, il cui primo prototipo vide la luce solo nel 1996. In un primo momento era dotata di motori Audi V8, ma dopo la scadenza del contratto con i tedeschi si passò ai motori da corsa Flat-12 sviluppati da Motori Moderni per la Scuderia Coloni F1. Propulsore usato poi con il marchio Subaru nella stagione di F1 1990.

L’idea di Koenigsegg è stata sin dall’inizio quella di costruire una vettura leggera capace di avere un’enorme potenza così da battere ogni record di velocità esistente. A gennaio 2019, l’azienda svedese ha comunicato una partnership con NEVS, che ha acquistato il 20% della società per la cifra di 150 milioni di euro.

Un record senza precedenti

In Koenigsegg hanno ottenuto un record davvero impressionante. La Casa svedese, infatti, ha provato in un campo di volo a Orebro, in Svezia, lo scorso 27 giugno, la sua hypercar: la Jesko Absolut. Una vettura davvero impressionante, capace di toccare vette inesplorate nel campo della velocità automobilistica. L’auto in questione, sprovvista di appendici aerodinamiche e con un Cx di 0,278 ha portato a casa lo strabiliante primato di auto di serie più veloce del mondo nello 0-400 km/h e 0-250 miglia/h. Traguardi raggiunti in 18,82 secondi e 19,2 secondi.

La Koenigsegg Jesko Absolut però ha ottenuto anche altri due primati: da 0 a 400 km/h e viceversa in 27,83 secondi e da 0 a 250 miglia/h e viceversa in 28,27 secondi. Il tutto è stato effettuato dal collaudatore ufficiale degli svedesi: Markus Lundh. Numeri impressionanti che mostrano l’enorme potenziale di una vettura velocissima.

Cosa nasconde sotto il cofano

Prestazioni del genere però non arrivano di certo dal nulla, ma dal lavoro certosino su questa splendida hypercar che è già leggenda. Considerata una delle supercar più estreme al mondo, sotto il cofano urla un V-8 biturbo da 5,0 litri, capace di erogare 1625 CV e 1500 Nm con benzina E85. Il propulsore è collegato alle ruote posteriori attraverso la LST (Light Speed Transmission). Il cambio è invece a 9 velocità con 7 frizioni per permettere cambiate veloci.

L’auto che ha ottenuto i record non è stata modificata a parte una gabbi di sicurezza per il pilota e un sedile di guida che arriva da una Koenigsegg One:1, per scelta dello stesso driver. Come pneumatici, invece, sono stati usati i Michelin Pilot Sport Cup2 R di serie. Per ottenere una migliore accelerazione è stata utilizzata una versione della Absolut priva di ala così da ottimizzare la resistenza aerodinamica.

Questi numeri però potrebbero impallidire stando alle affermazioni del fondatore Christian von Koenigsegg. Secondo quest’ultimo, infatti, la Jesko Absolut sarebbe capace addirittura di sfiorare i 500 km/h qualora si trovasse nelle condizioni ottimali per farlo. In particolare ha bisogno di spazio a sufficienza per raggiungere una tale velocità in totale sicurezza. Chissà che questo non sia proprio il prossimo esperimento che farà il Marchio svedese. Ricordiamo che solo un anno fa con la Regera, la Casa svedese aveva stabilito il precedente primato passando da 0 a 400 km/h e viceversa in 28,81 secondi.