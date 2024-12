ALPIN 7: l’evoluzione della guida invernale per Michelin

Con l’arrivo dell’inverno, le strade si trasformano in un campo di sfida per ogni automobilista. Per rispondere a queste esigenze, Michelin presenta nuovo Alpin 7, l’ultimo nato della gamma invernale, progettato per garantire prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più estreme. Questo pneumatico rappresenta un passo avanti nel segmento invernale, combinando innovazione tecnologica, sicurezza e versatilità.

L’evoluzione della gamma Alpin

La linea Alpin rappresenta una soluzione specifica per chi vive in aree caratterizzate da inverni rigidi e neve frequente. Con il nuovo Alpin 7, Michelin continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare l’esperienza di guida in condizioni climatiche difficili. L’obiettivo è chiaro: garantire sicurezza, durata e sostenibilità.

Fonte: Ufficio Stampa Michelin

Una mescola innovativa per prestazioni superiori

Nuovo Alpin 7 introduce una mescola di gomma ottimizzata per offrire aderenza anche a temperature estremamente basse. Grazie a una nuova formulazione chimica, il pneumatico mantiene la sua flessibilità, garantendo un contatto ottimale con il manto stradale.

La tecnologia si traduce in:

Migliore aderenza su neve e ghiaccio : il disegno del battistrada è stato studiato per aumentare la capacità di trazione e ridurre lo spazio di frenata.

: il disegno del battistrada è stato studiato per aumentare la capacità di trazione e ridurre lo spazio di frenata. Durata superiore: la mescola è progettata per resistere all’usura, prolungando la vita del pneumatico senza compromettere le prestazioni.

Un battistrada pensato per l’inverno

Il disegno del battistrada è uno degli elementi distintivi del nuovo Alpin 7. La struttura lamellare è stata ottimizzata per:

Canalizzare efficacemente acqua e neve sciolta, riducendo il rischio di aquaplaning.

Offrire una maggiore stabilità in curva , anche su superfici scivolose.

, anche su superfici scivolose. Garantire una trazione eccellente su tutti i tipi di manto stradale invernale.

Testato nelle condizioni più difficili

Prima di arrivare sul mercato, Alpin 7 è stato sottoposto a rigorosi test in condizioni climatiche estreme. Dai laboratori di ricerca alle piste innevate del nord Europa, il pneumatico ha dimostrato una performance superiore rispetto ai modelli precedenti, offrendo un’esperienza di guida affidabile e confortevole.

Dai SUV alle utilitarie: una soluzione universale

Nuovo Alpin 7 si distingue per la sua versatilità. Michelin ha sviluppato una gamma di misure che copre:

Autovetture : dalla city car alla berlina di lusso.

: dalla city car alla berlina di lusso. SUV : progettato per veicoli più pesanti, garantendo stabilità e sicurezza.

: progettato per veicoli più pesanti, garantendo stabilità e sicurezza. Veicoli commerciali e camper: per chi affronta lunghi viaggi anche in inverno.

Questa varietà di applicazioni rende MICHELIN Alpin 7 una scelta ideale per un’ampia gamma di automobilisti.

Una risposta alle esigenze del mercato

Con l’introduzione di questo pneumatico, Michelin dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nell’innovazione. La capacità di rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente è testimoniata dall’impegno del brand nel fornire soluzioni su misura per ogni tipo di veicolo e condizione.

Un occhio di riguardo per l’ambiente

Michelin non si limita a garantire alte prestazioni: l’azienda è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei propri pneumatici. Nuovo Alpin 7 utilizza tecnologie avanzate che:

Riducano la resistenza al rotolamento, migliorando l’efficienza energetica.

Impieghino materiali sostenibili e processi produttivi a basso impatto ambientale.

Durata ed efficienza

Un pneumatico che dura più a lungo non solo rappresenta un risparmio economico, ma contribuisce anche alla riduzione dei rifiuti. MICHELIN Alpin 7 è stato progettato per offrire una durata superiore, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo.

UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA. Alpin e CrossClimate: due soluzioni, un unico obiettivo

Michelin offre una gamma di pneumatici che si distingue per la capacità di soddisfare le esigenze di ogni tipo di automobilista. La gamma si divide principalmente in due categorie:

MICHELIN CrossClimate , ideale per chi affronta occasionalmente condizioni invernali severe. Questo pneumatico all-season elimina la necessità di cambiare gomme con l’arrivo del freddo, garantendo sicurezza e aderenza in ogni stagione.

, ideale per chi affronta occasionalmente condizioni invernali severe. Questo pneumatico all-season elimina la necessità di cambiare gomme con l’arrivo del freddo, garantendo sicurezza e aderenza in ogni stagione. MICHELIN Alpin, dedicato a chi si trova spesso a guidare su strade innevate o ghiacciate. È qui che si inserisce il nuovo Alpin 7, che promette di ridefinire gli standard delle prestazioni invernali.

Entrambi i pneumatici vantano la marcatura M+S e la certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), confermando la loro conformità alle normative stradali invernali più severe.

Un investimento in sicurezza

Scegliere il pneumatico giusto è fondamentale per affrontare l’inverno in sicurezza. Rappresenta un investimento che ripaga in termini di prestazioni, affidabilità e durata. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla varietà di applicazioni, è il compagno ideale per affrontare le sfide della stagione fredda. Con il nuovo Alpin 7, Michelin conferma il suo ruolo di leader nel settore, offrendo soluzioni che rispondono alle esigenze di tutti gli automobilisti. Per chi cerca il massimo in termini di sicurezza e prestazioni, questo pneumatico è la scelta perfetta per affrontare l’inverno senza compromessi.