Volkswagen T-Cross: sono aperte anche in Italia le prevendite della nuova generazione del modello tra i più amati della gamma del brand. Tante le migliorie apportate dalla Casa, a partire dall’estetica e dalle dotazioni tecniche e tecnologiche. Oggi i clienti interessati la possono ordinare.

Le motorizzazioni in gamma

La nuova Volkswagen T- Cross, al lancio, viene offerta in Italia con due efficienti motori turbo benzina 1.0 TSI, in grado di erogare la potenza di 70 kW (95 CV) e 85 kW (115 CV), quest’ultimo disponibile anche con cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Gli allestimenti disponibili in gamma per i clienti sono in tutto tre: Life – la versione di accesso – e le due varianti top di gamma – la Style, dallo stile più elegante, e la R-Line, con un’estetica dinamica. Sono disponibili anche tre nuovi colori per la carrozzeria: Grape Yellow, Clear Blue metallizzato e Kings Red metallizzato.

Gli interni spaziosi

Ottima la configurazione dei comandi ergonomica e intuitiva che ritroviamo nell’abitacolo della nuova generazione del modello. Volkswagen ha aggiornato la sua T-Cross ponendo grande attenzione nella qualità delle finiture degli interni, che oggi infatti sono ulteriormente migliorate. La Casa ha utilizzati materiali morbidi, soprattutto nelle aree di contatto e utilizzo più di frequenti, come i pannelli porta e l’intera plancia.

La grande rivoluzione degli interni è visibile soprattutto in alcuni elementi, notiamo immediatamente una completa digitalizzazione della strumentazione di bordo, dove sono stati inseriti:

il Digital Cockpit da 8”, sull’allestimento Life;

il Digital Cockpit Pro da 10,25”, sugli allestimenti Style ed R-Line;

l’App-Connect wireless di serie, a partire dall’allestimento Life;

il nuovo volante multifunzione;

la nuova integrazione dello schermo infotainment (di serie da 8”, opzionale da 9,2”) a sbalzo sulla plancia, ora allineato al Digital Cockpit per garantire continuità al design e comfort per il conducente.

L’auto è pronta e organizzata al massimo per ospitare fino a cinque persone, tutto è organizzato al meglio anche grazie al sedile posteriore che può scorrere in senso longitudinale di 140 mm e al vano bagagli estremamente flessibile. La Casa ha inoltre deciso di aumentare significativamente il carico di traino della nuova T-Cross, che passa dai 55 kg agli attuali 75 kg. Si tratta di ben 20 kg in più rispetto alla versione precedente, che aumentano il carico massimo, e così la nuova T-Cross offre ai suoi clienti un margine di manovra più elevato per il traino di un rimorchio pesante. È più alto anche il peso massimo consentito delle biciclette che possono essere trasportate su un portabici, un aspetto molto importante se consideriamo la nuova passione degli italiani per le gite fuori porta con le loro fiammanti e-bike.

Il comfort di bordo migliora

T-Cross è ordinabile anche in Italia nella sua nuovissima variante, equipaggiata di serie – a partire dall’allestimento Life – con il Travel Assist, che garantisce un migliore controllo longitudinale e laterale del veicolo. A seconda del traffico che precede e della velocità consentita, l’auto è in grado di controllare la velocità con accelerazione e frenata automatiche.

All’interno dei limiti del sistema, il Travel Assist può includere nei suoi interventi di controllo anche limiti di velocità, curve e rotatorie. E non è tutto, perché grazie al mantenimento adattivo che interagisce con il Lane Assist, questa nuova tecnologia aiuta il conducente a mantenere il veicolo al centro della sua corsia. La nuova T-Cross è in grado di eseguire automaticamente operazioni stop&go se equipaggiata con il cambio DSG.

La gamma disponibile in Italia

Come abbiamo detto in precedenza, gli allestimenti della nuova gamma di T-Cross per l’Italia sono tre, per accontentare le esigenze di tutti. Si parte con la versione Life che, come la Casa ci tiene a sottolineare però, rappresenta più di un semplice allestimento d’accesso, grazie alle sue dotazioni già molto complete.

Possiamo dire infatti che è stata arricchita di nuovi elementi di serie inediti come i fari e i gruppi ottici posteriori a LED, il Dynamic Road Sign Display, la strumentazione digitale Digital Cockpit da 8,0 pollici, il sistema di infotainment predisposto alla navigazione con schermo touch flottante da 8,0 pollici, l’integrazione smartphone App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay, le interfacce USB-C e il Park Assist anteriore e posteriore.

E non è ancora finita, perché la versione Life, di serie, presenta anche i cerchi in lega Nottingham da 16 pollici, una ricca dotazione di assistenti alla guida (ADAS), Front Assist con frenata di emergenza e Travel Assist, composto da cruise control adattivo ACC e assistente al mantenimento di corsia Lane Assist. L’allestimento Life è disponibile con entrambe le motorizzazioni 1.0 TSI della nuova T-Cross, anche con cambio DSG.

Al vertice della gamma invece ritroviamo le varianti Style e R-Line, che aggiungono alle dotazioni dell’allestimento Life appena citate, anche degli altri contenuti specifici, ricercati e sportivi:

la nuova Volkswagen T-Cross Style è stata rifinita all’interno con materiali e dettagli estetici molto eleganti, presenta inoltre i fari anteriori a LED IQ.LIGHT Matrix con funzioni di cornering e luce all-weather. Una tecnologia da segmento superiore che ritroviamo oggi per la prima volta su T-Cross e che presenta listelli luminosi orizzontali che ricongiungono i fari anteriori e posteriori, design 3D dei fari posteriori e indicatori di direzione dinamici. Tra le nuove funzioni dei fari ci sono anche le animazioni luminose di benvenuto e di arrivederci;

è stata rifinita all’interno con materiali e dettagli estetici molto eleganti, presenta inoltre i fari anteriori a LED IQ.LIGHT Matrix con funzioni di cornering e luce all-weather. Una tecnologia da segmento superiore che ritroviamo oggi per la prima volta su T-Cross e che presenta listelli luminosi orizzontali che ricongiungono i fari anteriori e posteriori, design 3D dei fari posteriori e indicatori di direzione dinamici. Tra le nuove funzioni dei fari ci sono anche le animazioni luminose di benvenuto e di arrivederci; la variante R-Line invece pone in primo piano il suo carattere sportivo con gli interni e i paraurti specifici R-design.

Entrambe includono di serie nuovi cerchi in lega da 17 pollici in design specifici, vetri posteriori oscurati, illuminazione interna a LED, regolazione lombare dei sedili anteriori e strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. Entrambi gli allestimenti top di gamma sono associati al motore 1.0 TSI da 115 CV, il più potente, con cambio manuale o DSG.

I prezzi di listino

La nuova T-Cross è ordinabile anche in Italia, i prezzi di listino nel nostro Paese partono da 26.200 euro per la versione 1.0 TSI 95 CV Life. L’inizio delle consegne è previsto per il primo trimestre del 2024.

L’offerta italiana annovera anche il pacchetto speciale Tech Pack, disponibile su tutti e tre gli allestimenti; i clienti interessati dovranno pagare un sovrapprezzo pari a 800 euro, per avere in auto la retrocamera, l’opzione che consente l’apertura delle porte e l’avviamento senza chiave Keyless e il climatizzatore automatico bizona Climatronic touch, con un vantaggio per il cliente sul prezzo finale di oltre il 30%.