Le auto di Diletta Leotta badano alla concretezza, anche se qualche spunto vivace non manca: così la fresca sposa si sposta nella vita di tutti i giorni

Fonte: Ufficio Stampa Kia/Getty Images Le auto di Diletta Leotta sono semplici e funzionali

È stata una giornata speciale ieri per Diletta Leotta. La bellissima conduttrice, volto di punta di DAZN, è, infatti, convolata a nozze col suo amato, l’ex portiere del Liverpool, Loris Karius. Dopo il figlio avuto negli scorsi mesi, i due innamorati si sono scambiati l’eterna promessa d’amore in una cerimonia da favola. Davanti ad amici e familiari, comprese diverse celebrità (tra cui Elodie e Chiara Ferragni), è andata in scena una festa sontuosa. Conferma di un sentimento fortissimo, paparazzato di continuo dalla cronaca rosa: i radiosi sorrisi stampati pubblicate sui social sul volto dei piccioncini ne racchiudono la gioia.

Una donna in carriera

Da diversi anni ormai Diletta Leotta porta avanti la doppia attività di presentatrice degli eventi sportivi e di influencer. Un cammino davvero fortunato, sommersa dell’affetto di tantissimi fan, accanto a lei in ogni circostanza. Ed è forte la curiosità di sapere quali auto guidi. Stando alle informazioni trapelate, eviterebbe di sfoggiare modelli lussuosi, a meno che non siano quelli della dolce metà.

Nella vita di tutti i giorni preferisce adottare il profilo basso, con delle vetture gettonate tra le persone comuni. La prima viene dalla lontana Corea del Sud, sebbene pure in Italia goda di un’ottima fama. Stiamo parlando della Kia Sportage, spesso immortalata dalla biondissima dello spettacolo sui rispettivi profili social. In particolare, l’esemplare, di ultima generazione, sfoggia una livrea blu, ma non disdegna neppure il rosso.

Sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, ha una potenza pari a 150 CV e 250 Nm di coppia motrice massima, sprigionata da un motore 1.6 turbo benzina. Abbinato alla trazione anteriore, consente di muoversi agevolmente tra le affollate vie urbane, con un buono spunto e nel rispetto dell’ambiente.

Difatti, gli sviluppatori hanno lavorato a contenere sia i consumi sia le emissioni di anidride carbonica (CO2), in risposta alla domanda del pubblico di riferimento. Grazie ai molteplici sensori e sistemi, in grado di agevolare il viaggio, il conducente riesce a muoversi con disinvoltura. Altrettanto degno di nota l’impianto di infotainment, giacché il SUV compatto conta su un doppio schermo continuo. Il prezzo? Ha un costo di circa 25.000 euro, mentre oggi sul mercato è disponibile, a 31.000 euro, anche una versione mild-hybrid.

“Sono italiana e me ne vanto”

Il secondo veicolo della 32enne è una Fiat 500. Non una qualunque, però, nossignori. La fortunata proprietaria ha, infatti, desiderato conferirle un tocco unico e ricercato. Dalla proposta “standard” prende le distanze nei colori dei dettagli, parecchio sgargianti, in verde, bianco e azzurro. Ecco, a voler cercare il pelo nell’uovo, se al posto della tonalità celeste avesse optato per il rosso il popolo del web si sarebbe sciolto.

Comunque, ci pensano già le forme giunoniche della Leotta a mandare in tilt gli internauti, che la ricoprono di attenzioni. Dolci messaggi, dediche romantiche ed emoji ne tappezzano il profilo Instagram, seguito da 9,1 milioni di utenti. In veste di ambassador del brand Kia, la possono spesso ammirare al volante anche di altri modelli del Costruttore, ad esempio la E-Soul, saggiata in un test-drive.