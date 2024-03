Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

È stato il re della notte degli Oscar: Cillian Murphy, protagonista del film “Oppenheimer” di Christopher Nolan, ha conquistato la statuetta come miglior attore suggellando una carriera che è passata per serie tv storiche (in tutti i sensi) come Peaky Blinders e film come Batman Begins (2005) Inception (2010) e Dunkirk (2017).

L’interpretazione del fisico a capo del progetto Manhattan nell’epopea biografica “Oppenheimer” è valsa all’attore irlandese la prima candidatura all’Oscar. Quel che tutti non sanno è che Cillian Murphy è anche un appassionato collezionista di auto di lusso.

Cillian Murphy e la sua collezione d’auto di lusso

Cillian Murphy, divenuto celebre per il ruolo di Thomas Shelby nella serie tv di BBC Two “Peaky Blinders”, è un attore che non ama parlare della propria vita privata. Durante la cerimonia degli Oscar, che la scorsa notte lo ha visto conquistare la statuetta di Miglior attore per l’interpretazione di Robert Oppenheimer, ha deciso di dedicare il premio “a tutti i portatori di pace del mondo”.

Attore versatile e riservato, Cillian Murphy è un uomo dal gusto sofisticato: al posto della “classica” villa con piscina e metri di vetrate sulle colline di Hollywood, ha scelto di vivere con la famiglia in una principesca residenza d’epoca immersa nel verde a sud di Dublino, e anche per quanto riguarda le automobili il premio Oscar mostra un gusto votato all’eleganza pura.

La sua collezione di auto non è certo la più appariscente tra quelle dei colleghi famosi: a farla da padrone, nei garage di Murphy, sono le berline di lusso come Mercedes Classe S e Audi A8L.

Tutte le auto del premio Oscar Cillian Murphy

Nella collezione d’auto dell’attore irlandere Cillian Murphy ci sono SUV da guidare tutti i giorni, eleganti berline di lusso e anche automobili che hanno fatto la storia del design e del motorsport, come la leggendaria Porsche 911.

La collezione luxury di Cillian Murphy si apre con due modelli di SUV molto amati anche dai comuni mortali, come l’ibrido Lexus RX450 e Audi Q7, il SUV full size di lusso pensato per le famiglie numerose. Auto, quelle scelte dall’attore premio Oscar, che coniugano sapientemente comfort e prestazioni e che non lasciano indietro spazio e praticità d’uso, caratteristiche fondamentali per uno Sport Utility Vehicle.

Tra le berline di lusso di Cillian Murphy, impossibile non menzionare la storica ammiraglia Mercedes Classe S, l’auto che fu la prima al mondo ad abbandonare le luci a incandescenza per far spazio a fasci di luce a led (era il 2013). Giunta alla settima generazione, la Classe S è oggi dotata di 22 telecamere e di sensori radar per il funzionamento del cruise control adattivo, e resta una delle top player nell’ambito delle berline luxury.

A farle compagnia, nella collezione di Murphy, un’altra ammiraglia tedesca dalle linee eleganti e aerodinamiche: la Audi A8L (la versione più lunga dell’A8), ispirata alla concept Audi Prologue.

Oltre alle berline che abbiamo visto accompagnare l’attore in diverse uscite pubbliche, nella sua collezione c’è anche un gioiello dal carattere decisamente sportivo: si tratta di una Porsche 911 bianca, una scelta che non tradisce le scelte stilistiche, moderne e sofisticate, dell’attore irlandese.