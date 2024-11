Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: ANSA Leo Messi, una Mercedes super lussuosa per lui

Leo Messi ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio moderno. La dicotomia con Cristiano Ronaldo ha ricordato le sfide del passato come quando il mondo si divideva tra tifosi di Maradona e quelli di Pelé. Una carriera, quella della Pulce, che ha trovato il suo squillo più importante nel 2022, quando finalmente è riuscito a conquistare il tanto agognato mondiale con la nazionale Argentina. Un traguardo storico, che l’Albiceleste non conquistava, manco a dirlo, dal lontano 1986, quando a guidarla c’era il re de i re, quel Diego con il numero 10 che in quegli anni incantava Napoli e il mondo.

Grazie ai 46 trofei vinti in carriera è oggi il calciatore più titolato di sempre. A livello individuale, invece, non si possono non citare gli 8 Palloni d’oro vinti. A partire da luglio 2023 ha lasciato l’Europa per trasferirsi in MLS, all’Inter Miami dove ha già collezionato 34 reti e 18 assist in 39 partite. Tra le tante passioni di Messi però ci sono anche le auto e il suo garage ne ospita alcune davvero prestigiose.

La nuova auto di Messi

A quanto pare però il calciatore argentino se ne sarebbe regalata una davvero particolare di recente. Stiamo parlando di una Mercedes Maybach S680, un vero e proprio bolide che coniuga alla perfezione lusso e potenza. Con un prezzo che si aggira intorno ai 240.000 euro, quest’auto è spinta da un motore V12 biturbo da 6,0 litri, capace di sprigionare 621 CV. Questa vettura tedesca ha poi un’accelerazione bruciante, basti pensare che riesce a passare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi.

Questa Mercedes è dotata di un cambio automatico a 9 rapporti ed ha la trazione integrale. Esteticamente si contraddistingue per la sua linea morbida e tondeggiante, che si sposa bene con le cromature presenti intorno alla vettura che ne risaltano lo stile lussuoso. Sul davanti troviamo una possente mascherina, incorniciata in alto dalla scritta Mayback. All’interno, invece, sembra quasi di ritrovarsi in uno yacht. I sedili Executive sono confortevoli e la consolle centrale elettrica è arricchita dall’assistente MBUX, che permette di controllare tutti i servizi dell’auto compreso l’infotainment. Non è tutto però perché tale assistente è manovrabile anche per i passeggeri posteriori.

Un garage degno di un museo

Leo Messi però oltre a fare collezione di trofei può vantare anche una selezione di vetture di altissimo profilo. Nel suo garage, infatti, troviamo ben due Range Rover (una Vogue e una Sport). Diverse Audi Q7 e Q8, una Lexus RX 450h, una Cadillac Escalade e il SUV Mercedes GLE. A queste poi vanno aggiunte le hypercar e le supercar tra cui possiamo citare la Ferrari F430, la Pagani Zonda Roadster, si vocifera inoltre di un acquisto fatto in anonimo per 32 milioni di dollari di una preziosissima Ferrari 355 S Spider Scaglietti del 1957.

Un amore, quello per le Ferrari, che a quanto pare condivideva anche con il suo mentore, Diego Armando Maradona. L’ex capitano del Napoli, infatti, ne ha possedute diverse, ma viene ricordato in particolare per un modello. Stiamo parlando naturalmente della famigerata Ferrari Testarossa di colore nero, che negli anni ’80 fece molto scalpore. All’epoca, infatti, era praticamente impossibile scegliersi il colore di una delle auto prodotte a Maranello, ma ogni desiderio del Pibe de oro era un ordine all’epoca.