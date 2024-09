Fedez non perde mai la sua vena provocatoria: negli ultimi giorni di vacanze in Sardegna, il rapper e imprenditore sventola trionfante la multa appena presa

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Fedez, multa di 60 euro per aver parcheggiato sul marciapiede

Energico, sopra le righe e provocatorio: Fedez lascia Porto Cervo e la Sardegna fedele al proprio stile. Ogni volta che il rapper e imprenditore si muove, una notizia è dietro l’angolo, piccola o grande che sia. Per l’abitudine a rubare i riflettori, gli internauti prendono posizioni contrastanti, tra chi lo inneggia e chi, invece, lo bersaglia di critiche.

Al diretto i secondi sembrano interessare poco e, anzi, stuzzicare i leoni da tastiera lo diverte. L’ultima trovata (se così la possiamo chiamare…) risale alle scorse ore, rappresentata da uno scatto pubblico sui profili social personali: una sanzione mostrata a favore di camera, accompagnata da uno sfogo irriverente.

Rapper multato dal Comune di Arzachena

Reduce da un lungo periodo di vacanza, Fedez conclude la sua avventura con una multa del Comune di Arzachena. Cos’avrà mai combinato? Si trovava in giro per la Costa Smeralda, quando ha pensato di parcheggiare su un marciapiede a bordo strada. Tanto chi mai lo avrebbe colto in flagrante? Gli addetti al traffico hanno il loro bel daffare, perciò l’avrebbe passata liscia. O, almeno, lo pensava lui.

Perché all’arrivo i vigili gli hanno riservato un… souvenir: una multa di 87 euro. Che può ridurre a 60,90 euro se pagata entro 5 giorni. “Ultimo ricordo di questa vacanza: una multa di 60 euro. Posso indignarmi? Perché questo parcheggio è perfetto”, afferma ironico l’ex marito di Chiara Ferragni. Inquadrando il piccolo mezzo, un quadriciclo a motore preso a noleggio, ha sventolato la ricevuta della sanzione davanti al cellulare.

Se la cifra risulterebbe modica a una persona comune, figurarsi a uno col suo conto in banca. Semmai il vero dilemma era dove festeggiare: la scelta è ricaduta al Phi Beach, “l’ultima cena” sottolinea. Su Instagram ha condiviso una lunga carrellata di foto della permanenza in Gallura, tra famiglia, mare e vita notturna. “Ciao Sardegna, grazie per averci regalato giorni indimenticabili – scrive Fedez –. Lasciamo un pezzo di cuore in questa splendida terra”. Un saluto in attesa, magari, di rifarci capolino la prossima estate, o forse anche prima.

I rimproveri di mamma Tatiana per la guida

La tappa successiva è stata Milano, avendo accompagnato i bambini Leone e Vittoria da mamma Ferragni, mentre ha passato la serata a casa con Silvio, il suo splendido cane, entrato in un amen nel cuore dei follower. Nelle storie postate su Instagram, ha lanciato fra l’altro, tramite interposta persona, una frecciata ai tantissimi presenti al Festival del Cinema di Venezia.

Ieri, domenica 1° settembre, è andato alla kermesse in compagnia del Fido e, chiesto a papà Franco di commentare, egli ha ironizzato: “Silvio è l’unico accreditato visto che ci vanno cani e porci”. Della serie, il frutto non cade mai troppo lontano dall’albero. Che si fossero messi o meno d’accordo, la battuta del genitore è adatta allo spirito del cantante, tornato carico dalle ferie. Mamma Tatiana è stata protagonista di una story direttamente dalla Sardegna, ritratta da Fedez mentre lo rimprovera per l’esuberanza al volante. “Che bello viaggiare con la propria madre a bordo che si fida ciecamente della tua guida”, scrive il rapper.