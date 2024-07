36 punti tolti dalla patente per via di una serie di violazioni ripetute: ecco la sanzione per un'automobilista di Verbania fermato dalla Polizia Stradale

Fonte: 123RF La sanzione è da record

In caso di guida pericolosa, con violazione delle norme del Codice della Strada, gli automobilisti devono fare i conti con la perdita di punti dalla patente oltre che con sanzioni aggiuntive, legate al tipo di violazione e ai suoi effetti, come danni a cose e/o persone. Perdere punti dalla patente, nel caso di mancato rispetto delle norme vigenti, è quindi molto facile. Raramente, però, si registra un caso come quello riportato dalle agenzie di stampa in queste ore.

La Polizia Stradale di Verbania, infatti, ha fermato un uomo di 51 anni, residente proprio nella provincia di Verbania. La sanzione è stata da record con ben 36 punti decurtati dalla patente. L’automobilista fermato ha raggiunto questa cifra record a causa di una serie di violazioni (per altro ripetute in più occasioni, secondo le segnalazioni di altri automobilisti) che rappresentano un rischio enorme per la circolazione.

Diverse violazioni ripetute

Il caso di cronaca che arriva dalla provincia di Verbania evidenzia come le sanzioni per i comportamenti errati alla guida possano diventare esemplari, soprattutto se le violazioni effettuate dall’automobilista sono particolarmente gravi. Il 51 enne fermato dalla Stradale rientra in uno di questi casi: all’automobilista, infatti, sono stati contestati violazioni come sorpassi ripetuti in curva, velocità di percorrenza elevata e ben superiore ai limiti vigenti oltre che il superamento della linea continua. Anche se, fortunatamente, non sono stati registrati incidenti, le violazioni commesse sono molto gravi e non possono restare impunite.

Si tratta di pratiche che possono rappresentare un rischio enorme sia per l’automobilista che per eventuali passeggeri oltre che altri automobilisti e pedoni. L’uomo è stato fermato dopo una serie di segnalazioni da parte di altri automobilisti che avevano individuato un’auto che era solita percorrere la strada statale 34 tra Verbania e il confine con la Svizzera a tutta velocità, soprattutto nelle prime ore del mattino. Il 51 enne fermato, quindi, stando alle segnalazioni arrivate, era solito violare il Codice della Strada con comportamenti sconsiderati alla guida.

Un appostamento da parte della Stradale ha permesso di individuare l’auto e di bloccare l’automobilista, individuato anche per via delle numerose segnalazioni ricevute. Gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a evitare il peggio, fermando il veicolo. La sanzione è stata, come detto, esemplare e ha portato alla decurtazione di un quantitativo record di punti dalla patente, ampiamente giustificato dal comportamento sconsiderato tenuto dall’automobilista che non può che tradursi in una tolleranza zero.

Una sanzione record

La Stradale di Verbania ha sanzionato l’automobilista fermato con una multa da 800 euro oltre che con la decurtazione di ben 36 punti dalla patente di guida per via delle violazioni ripetute registrate e che avrebbero potuto causare vari incidenti. Questa sanzione, inoltre, comporta per l’automobilista l’azzeramento dei punti della patente. In questi casi, la patente è sospesa e l’automobilista deve sostenere nuovamente l’esame con una prova teorica e una pratica, per poter rimettersi alla guida. L’intervento della Polizia Stradale permette di aumentare la sicurezza della strada Statale 34 che, come confermato dalle segnalazioni di altri automobilisti, registrava continui rischi a causa della guida pericolosa dell’automobilista, ora fermato.