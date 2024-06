Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Andrea Iannone nuovo Brand Ambassador di Dodge

Andrea Iannone continua a essere uno dei personaggi più seguiti nel panorama motociclistico italiano. Il rider di Vasto ha all’attivo 13 vittorie nel Motomondiale, di cui 1 in MotoGP. Apprezzato per il suo naturale talento ha attratto l’attenzione dei team più importanti del lotto, tanto che in pochi anni è riuscito a vestire le tute ufficiali di Ducati, Suzuki e Aprilia. Una carriera in ascesa che però ha incontrato improvvisamente una brutta frenata.

Nel 2019, infatti, la Federazione internazionale di motociclismo ha deciso di sospendere il pilota poiché era risultato positivo a un test antidoping. Dopo la conferma delle controanalisi a quel punto Iannone è stato squalificato per 4 anni. Una vera batosta per lui che in quel momento era a cavallo di un’Aprilia che stava cominciando a dare i primi segni di competitività.

Il rider, pur dichiarandosi sempre innocente, ha dovuto accettare la condanna e tenersi lontano dalle gare. Nel 2024, però, scontata definitivamente la squalifica, il pilota italiano si è rimesso in sella a una moto per affrontare il campionato SBK con il Team Go Eleven. Un colpo non indifferente visto che la squadra è dotata di moto Ducati Panigale V4. Sin qui, nonostante qualche comprensibile alto e basso, ha dimostrato di non aver perso la sua competitività.

Nuovo Brand Ambassador di Dodge Europe

Al netto dei suoi risultati sportivi però Andrea Iannone resta uno dei piloti più amati in Italia anche e soprattutto per il suo essere sempre fuori dagli schemi e pilota un po’ rockstar. Tante sono infatti le donne che lo hanno accompagnato in questi anni. Tutte bellissime e nel mirino del gossip più sfrenato. Naturalmente tutti ricordano la storia con Belen, mentre oggi a far battere il cuore di Andrea ci sta pensando la cantante Elodie.

Nella giornata odierna Dodge Europe ha annunciato che Andrea Iannone ha cominciato con loro un importante collaborazione. Il pilota di Vasto, infatti, è diventato il loro Brand Ambassador. Una carica importante che dimostra ancora una volta quanto l’immagine del rider sia ambita dai marchi top a livello mondiale.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye “Last Call”: regalo da urlo per il pilota

Iannone ha effettuato una visita allo Stellantis Heritage HUB di Torino dove ha ricevuto in dono una splendida Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye “Last Call”. Il pilota sarà protagonista della prima puntata della seconda stagione della webseries del Marchio: IN//Out. Durante questo episodio Andrea, in sella alla sua Ducati Panigale V4 R sfida la Dodge Challenger SRT Hellcat sul circuito di Misano.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

L’obiettivo di Dodge è quello di rafforzare la propria presenza all’interno della SBK dove è già presente come Official Car. Iannone da par sua ha così dichiarato: “Con questo brand condivido la passione per le prestazioni ad alta velocità”. L’iniziativa certo crea un certo cortocircuito visto che Dodge fa parte del Gruppo Stellantis, mentre il pilota abruzzese guida una moto che fa parte del Gruppo Audi, ma siamo certi che la cosa porterà benefici in termini pubblicitari a entrambi i marchi.

Per quanto concerne l’auto donata a Iannone, questa monta un motore da 6.2L Supercharged HO HEMI V8 SRT. Tale propulsore è capace di erogare ben 807 CV con una coppia di 959 Nm e realizzare sino a 6.500 giri al minuto. Spaventosa la velocità massima che tocca i 326 Km/h, così come la sua accelerazione, capace di passare da 0 a 100 Km/h in appena 3,4 secondi.