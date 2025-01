I fan italiani della MotoGP sono in trepidante attesa per rivedere Andrea Dovizioso impegnato a testare una Yamaha M1

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP, la Yamaha convoca Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso si rivedrà quest’anno in sella a una MotoGP. Il pilota romagnolo è tornato in forma dopo il terribile infortunio che lo aveva tenuto a letto lo scorso anno. Il crash era avvenuto mentre l’ex ducatista si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini. Il romagnolo aveva riportato la frattura della clavicola destra.

Il forlivese era caduto dalla sua moto sulla pista da cross in provincia di Arezzo, riportando anche un trauma cranico e perdendo conoscenza per un po’ prima di riprendersi. Non era stato in pericolo di vita, ma aveva riportato danni anche a polsi e costole. La passione, però, è più forte di qualsiasi infortunio e il Dovi si è rimesso in sesto per affrontare nuove sfide. L’ex uomo simbolo della Casa di Borgo Panigale ha affrontato le ultime esperienze in pista in sella alla Yamaha M1. E’ stato l’ultimo teammate di Valentino Rossi nella squadra satellite della Casa di Iwata e aveva deciso di ritirarsi nel 2022 per dedicarsi alla sua passione per lo sterrato.

Dovizioso, appuntamento fissato in Malesia

L’ex pilota della MotoGP è stato chiamato dalla Yamaha per prendere parte allo Shakedown del campionato 2025, ossia la consueta tre giorni di test a Sepang alla quale partecipano i collaudatori di tutti i produttori in griglia. Ci saranno, sul tracciato malesiano, anche i rider dei marchi con più concessioni, come Honda e Yamaha che avranno la possibilità di sfruttare anche i piloti titolari. Il team ufficiale dei 3 diapason ha confermato la stessa coppia del 2024, ovvero Fabio Quartararo e Alex Rins. Il campione del mondo 2021 ha chiuso la scorsa annata, per la prima volta in carriera in MotoGP, senza calcare podi e con 113 punti. L’ex Suzuki e Honda, invece, tra infortuni e performance deludenti, ha ottenuto appena 31 punti.

Il duo si ritroverà in pista, oltre al nuovo acquisto nel team test e sviluppo, Augusto Fernández. Lo spagnolo, dopo due anni trascorsi nel team GasGas Tech3 KTM, ha preferito il ruolo di tester in Yamaha avendo la possibilità di prendere parte a sei wildcard durante il campionato 2025. Cal Crutchlow, collaudatore storico del team nipponico, è costretto ancora ai box a causa di un infortunio alla mano e non è chiaro se potrà tornare in sella a una moto della top class in futuro. La novità sarà la presenza del campione del mondo della classe 125 nel 2004 che compirà 39 anni il prossimo 23 marzo.

Gli obiettivi della Yamaha

Dopo aver concluso al penultimo posto nella graduatoria costruttori nel 2024, a debita distanza dai costruttori europei, la squadra di Iwata ha investito nell’acquisizione della Pramac. Nel prossimo campionato l’ex team satellite della Ducati vanterà tra le sue file l’ex pilota della KTM, Jack Miller, che sarà il compagno di squadra di Miguel Oliveira. Dovizioso rappresenterà una risorsa importante per indirizzare l’evoluzione della nuova M1 per la volata mondiale contro Ducati, KTM, Aprilia e Honda.

La Yamaha ha deciso di coinvolgerlo nello sviluppo del motore V4. È tutto pronto in pista, a Sepang, per avanzare nel progresso di questo nuovo motore che dovrebbe permettere alla M1 di fare dei netti passi in avanti. Andrea Dovizioso dovrà valutare il propulsore V4 rivisitato, come riportato dai colleghi di Motorsport.com, che dovrebbe esordire nella seconda parte del campionato. Il test in Malesia si terrà a porte chiuse.