A Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, un uomo a bordo di un trattore ha abbattuto 5 cartelli stradali: ecco l’ultimo “vendicatore” in stile Fleximan

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: iStock Fleximan fa ancora “scuola”: a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, un uomo a bordo di un trattore ha abbattuto 5 cartelli stradali

C’è già chi lo ha ribattezzato “Cartman”: l’ultimo emulatore di Fleximan, infatti, se l’è presa con dei cartelli stradali appena installati. A dare notizia dell’ennesima azione ai danni dei dispositivi per la sicurezza stradale è stata la Sindaca di Cappella Maggiore, il piccolo paese in provincia di Treviso in cui si è svolta l’incresciosa vicenda.

La notizia, neanche a dirlo, è diventata subito virale sui social, ghiotti di anti-eroi da eleggere a paladini. Dopo Fleximan, Dossoman e Parkman (il distruttore delle colonnine dei parchimetri, per chi se lo fosse perso), è quindi la volta di Cartman, il “vendicatore” che abbatte i cartelli del limite di velocità.

Cartman, l’ultimo Fleximan abbatte i cartelli col trattore

Sarà che sul limite di velocità a 30 chilometri orari gli animi sono piuttosto accesi, sarà il clamore suscitato dalle gesta dei vandali degli autovelox, oppure, sostiene la Sindaca di Cappella Maggiore Mariarosa Barazza, si tratta semplicemente di “comportamenti deplorevoli e irresponsabili”. È stata la stessa Sindaca a dare la notizia tramite social: “Ieri notte in via Cal Alta sono stati abbattuti dolosamente 5 nuovi cartelli stradali, recanti il limite di velocità 30, da poco installati”, scrive in un post su Facebook.

A quanto pare, l’anonimo vandalo che ha deciso di “farsi giustizia” eliminando i nuovi cartelli stradali avrebbe agito a bordo di un trattore: “Dalle testimonianze raccolte e dalle tracce rilevate in loco”, spiega la Sindaca, “sembra che il responsabile abbia commesso il fatto alla guida di un trattore”.

Nei prossimi giorni, prosegue il post, “provvederemo alla formale denuncia/querela”, e i cartelli torneranno al loro posto. “Mi rincresce molto dover prendere atto di comportamenti deplorevoli e irresponsabili come questi”, conclude la Sindaca, “questo è un atto vile e gravissimo che costituisce reato, ma soprattutto offende e ferisce la nostra meravigliosa comunità che è molto più forte di queste bassezze”.

Limite orario a 30 km/h: abbattuti i cartelli

A far scattare la rabbia di Cartman, il limite di velocità a 30 km/h appena introdotto dall’amministrazione comunale (solo su alcune strade) in risposta alle richieste di maggiore sicurezza arrivate da parte dei cittadini. L’ordinanza che riduce i limiti di velocità in alcune strade del territorio era stata pubblicata appena pochi giorni fa.

Come aveva spiegato l’amministrazione, quella di abbassare i limita è stata una decisione presa sulla scorta delle “segnalazioni da parte della cittadinanza”, nata “per garantire la sicurezza della circolazione stradale e per la tutela dei pedoni, degli automobilisti stessi e dei fruitori della strada in genere”.

Una scelta che a quanto pare non è stata apprezzata da tutti: verso le 22.00 di giovedì sera, a poche ore dall’installazione della nuova segnaletica, un uomo alla guida di un trattore ha abbattuto i 5 cartelli: l’ennesimo segnale – dopo i vari Flexi, Dosso e Parkman – di un livore crescente nei confronti delle istituzioni e di regole stabilite democraticamente e che vanno, almeno nelle intenzioni, a beneficio di tutti.

D’altro canto, il fatto che sia stato proprio un trattore a rivendicare formalmente la scarsa propensione degli italiani a rispettare i limiti di velocità non può che far nascere un sorriso sul volto di chiunque abbia avuto il piacere, almeno una volta nella vita, di trovarsi al seguito di un mezzo agricolo piazzato a 23 km/h su un’infinita strada provinciale di campagna.