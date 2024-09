Fonte: ANSA Fabrizio Zani / Pasquale Bove Uno dei concorrenti di X Factor ha presentato la canzone Fleximan

A distanza di qualche mese, torna in prima pagina il nome di Fleximan, l’uomo che aveva dichiarato guerra agli autovelox nel Nord Italia. Questa volta, però, non si tratta di un nuovo caso di autovelox abbattuti nel Nord Italia. A riportare in auge questa figura particolarmente controversa, a sorpresa, è stata la prima puntata della nuova edizione di X Factor. Uno dei concorrenti, il rapper Mc Drago, nome d’arte di Lorenzo Tullio Drago, ha, infatti, presentato in occasione dello show un suo brano inedito, chiamato proprio Fleximan. La canzone non ha trovato, però, il favore di tutti i giudici del programma.

Fleximan non convince

La canzone dedicata a Fleximan di Mc Drago non è riuscita a fa guadagnare al rapper il passaggio ai Bootcamp, lo step successivo dello show musicale che, quest’anno, ha un’auto ufficiale d’eccezione. Il motivo è semplice: il rapper ha ottenuto il sì da parte di Jake LaFuria e Manuel Agnelli ma non è riuscito a convincere Achille Lauro, uno degli altri giudici dello show.

Achille Lauro, non convinto dalla performance del rapper con Fleximan, non ha visto di Mc Drago il talento giusto per andare avanti nel programma. La bocciatura non è stata accolta in modo particolarmente sportivo dal rapper che, poche ore dopo la messa in onda dello show, ha pubblicato la canzone inedita Mister No, con una serie di richiami (non proprio positivi) ad Achille Lauro, colpevole di non aver apprezzato la performance del rapper durante X Factor.

Mc Drago è un artista bergamasco che ha provato a farsi strada ad X Factor, partecipando alle audizioni del programma. La canzone Fleximan è stata scelta dal rapper per provare a “fare colpo” e a mettere in mostra il suo “fattore X” con l’obiettivo di convincere i giudici del programma. Il testo, ricco di richiami all’attualità e ai vari casi di cronaca che hanno visto protagonista Fleximan, come detto, non è riuscito a conquistare tutti i giudici.

La canzone, in ogni caso, ha un tono particolarmente leggero, mischiando rap e umorismo e definendo Fleximan come “l’eroe che non meritiamo” oltre che “il terrore della pula” andando, inoltre, ad aggiungere diversi giochi di parole strettamente collegati all’attualità e al caso citato. Al rapper bergamasco, quindi, la creatività non manca di certo. Purtroppo per lui, però, non tutti i giudici sono stati colpiti dalla performance.

Il caso Fleximan

Negli ultimi mesi, Fleximan è stato uno dei temi più caldi dell’attualità, tanto da diventare anche un videogioco e spingere il popolo del web a supportare l’abbattimento degli autovelox, spesso ritenuti un sistema utilizzato dalle amministrazioni locali per fare cassa sulle spalle degli automobilisti. Dopo alcuni mesi di indagini (e numerosi “colpi” ai danni degli autovelox), l’identità di Fleximan è stata svelata anche se non sono mancati casi di emulazione (che potrebbero ripetersi in futuro). La citazione in occasione di X Factor rappresenta una conferma dell’impatto avuto da Fleximan, diventato per alcuni mesi un elemento della cultura pop (oltre che un vero e proprio pericolo per gli autovelox di buona parte del Nord Italia).