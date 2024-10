Fonte: 123RF Segnaletica invernale: i cartelli indispensabili per la sicurezza su strada

Con l’arrivo dell’inverno, le strade diventano più pericolose a causa delle condizioni climatiche avverse come neve, ghiaccio e pioggia gelata. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, la normativa in vigore prevede l’obbligo di rispettare una serie di cartelli stradali per la stagione invernale, che indicano l’uso di dispositivi e misure di sicurezza. Conoscere questi cartelli è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per prevenire incidenti e garantire una guida sicura in condizioni difficili.

Obbligo di pneumatici invernali o catene da neve montate

Il cartello più importante per gli automobilisti in inverno è quello che impone l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve. Questo segnale circolare, a fondo blu, con una ruota e una catena stilizzata, indica che in quel tratto di strada è vietata la circolazione ai veicoli che non siano equipaggiati con pneumatici invernali o che non abbiano montato le catene da neve.

La finestra temporale di questo obbligo va dal 15 novembre al 15 aprile. L’obbligo si applica principalmente alle strade di montagna, ma può essere esteso anche alle autostrade e alle strade extraurbane in condizioni climatiche avverse. La multa per non conformità varia tra 41 e 84 euro, con ulteriori sanzioni in caso di infrazioni ripetute.

Catene a bordo obbligatorie

Un altro cartello molto comune nelle regioni invernali è quello che segnala l’obbligo di avere catene da neve a bordo. Questo segnale, simile a quello del punto precedente, richiede che i veicoli abbiano a disposizione le catene da neve, anche se non sono montate. È un cartello che appare spesso prima di tratti stradali critici, dove l’uso delle catene può diventare obbligatorio in caso di neve o ghiaccio.

Se il cartello è presente, ma non si incontrano condizioni estreme che richiedono l’uso delle catene, possono rimanere nel bagagliaio. La loro presenza resta obbligatoria per poter proseguire su determinati tratti di strada.

Strada sdrucciolevole

Uno dei cartelli di pericolo più diffusi in inverno è quello triangolare con l’immagine di un’auto che scivola, che segnala la presenza di strada sdrucciolevole. Questo cartello viene installato in tratti stradali soggetti a rischio di ghiaccio o accumulo di neve. È un’indicazione che invita a ridurre la velocità e prestare particolare attenzione alla guida. In questi casi, è consigliabile mantenere una velocità costante, evitare frenate brusche e utilizzare pneumatici invernali per migliorare l’aderenza.

Vento forte

Un altro cartello che si incontra di frequente nelle zone montane o costiere durante l’inverno è quello che segnala il rischio di vento forte. Il cartello, di forma triangolare, mostra il simbolo stilizzato di una manica a vento e invita gli automobilisti a ridurre la velocità, in particolare su ponti, viadotti o tratti di strada esposti. Il vento forte può essere pericoloso per i veicoli di grandi dimensioni, come camion e camper, ma anche per i veicoli leggeri, che possono perdere stabilità​.

Strada chiusa per neve o ghiaccio

In alcune regioni soggette a nevicate intense, non è raro imbattersi nel cartello di strada chiusa per neve o ghiaccio. Questo segnale circolare, con una barra rossa diagonale, indica che la strada è impraticabile a causa delle condizioni climatiche, e il transito è vietato per tutti i veicoli, a meno che non siano veicoli d’emergenza o mezzi specializzati nella rimozione della neve.

Obbligo di passaggio su carreggiata con corsia sgombra

Un altro cartello che può apparire in condizioni di neve o ghiaccio è il segnale di obbligo di passaggio su una corsia, dove la carreggiata è stata sgomberata dalla neve o dal ghiaccio. Questo cartello circolare a fondo blu, con una freccia bianca, indica che il transito deve avvenire solo su una corsia sicura e percorribile, spesso segnalata da mezzi di emergenza o dai gestori stradali.

Segnalazioni di aree di sosta sicure

In caso di condizioni climatiche estreme, come nevicate intense o bufere, è possibile imbattersi nel cartello che segnala la presenza di aree di sosta sicure lungo il tragitto. Questi cartelli informano gli automobilisti sulla possibilità di fermarsi in aree sicure fino al miglioramento delle condizioni stradali. Fermarsi in aree non sicure durante una tempesta può essere pericoloso poiché veicoli in transito potrebbero avere difficoltà a fermarsi su strade ghiacciate.

Segnale di riduzione della velocità per neve

In condizioni di neve o ghiaccio, è frequente incontrare un cartello che indica la riduzione della velocità. Questo segnale invita gli automobilisti a moderare la velocità per evitare incidenti dovuti alla minore aderenza stradale. Le autorità stradali installano questo cartello in zone a rischio, come curve, discese ripide o tratti di strada esposti a forti venti.

Cartello di pericolo per ghiaccio sulla strada

Un altro segnale da tenere a mente in inverno è quello di pericolo di ghiaccio sulla strada. Questo cartello è spesso installato in aree in cui il fenomeno del “ghiaccio nero” è comune, una condizione insidiosa in cui il ghiaccio è difficile da vedere perché si confonde con la superficie stradale. Quando si vede questo cartello bisogna quindi ridurre la velocità e guidare con estrema cautela poiché il rischio di slittamento è molto elevato.

Segnale di slittamento per mezzi pesanti

I mezzi pesanti come camion e autobus hanno esigenze particolari durante l’inverno, soprattutto per quanto riguarda la stabilità. Un segnale per questi veicoli è quello che indica il rischio di slittamento su strade innevate o ghiacciate. In presenza di questo cartello, i mezzi pesanti devono attenersi a velocità ridotte e, in alcune circostanze, fermarsi se non equipaggiati con catene da neve o pneumatici invernali.

Segnale di obbligo di montaggio delle catene su veicoli pesanti

Oltre ai veicoli leggeri, anche i veicoli pesanti devono rispettare l’obbligo di montare le catene da neve in alcuni tratti stradali invernali. Questo cartello, molto simile a quello per i veicoli leggeri, indica che i camion e gli autobus non possono proseguire su certe strade montane o autostradali in presenza di neve se non hanno montato le catene o pneumatici invernali certificati.

Segnale di obbligo di fermarsi in caso di maltempo

Durante condizioni meteorologiche avverse, come forti bufere di neve, può comparire il segnale che obbliga i veicoli a fermarsi temporaneamente. Questo cartello, spesso utilizzato in montagna o su tratti di autostrade a rischio, invita gli automobilisti a fermarsi presso aree di sosta o parcheggi designati fino a quando la strada non è stata ripulita o il maltempo non è passato. Questo sistema serve a evitare blocchi stradali per veicoli in difficoltà e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Cartello di divieto di sorpasso in condizioni invernali

Un altro segnale invernale è il divieto di sorpasso su strade innevate o ghiacciate. Questo segnale, rappresentato da un cerchio rosso con due auto (una rossa e una nera) e una linea diagonale, indica che il sorpasso è vietato su quel tratto di strada per evitare rischi di slittamento o collisioni durante il cambio di corsia. In inverno, il rischio di perdere il controllo del veicolo durante un sorpasso aumenta, soprattutto se la carreggiata non è pulita dalla neve.

Segnale di area soggetta a valanghe

In zone di alta montagna è possibile incontrare il cartello che segnala un’area soggetta a valanghe. Questo cartello avvisa gli automobilisti di prestare la massima attenzione e di non fermarsi in tratti di strada esposti a valanghe. In alcune situazioni, queste aree possono essere chiuse al traffico se il rischio di valanghe è elevato.

Cartello di pericolo di ponti ghiacciati

Un altro cartello è quello che segnala il pericolo di ponti ghiacciati. I ponti tendono a gelare più rapidamente rispetto al resto della carreggiata, poiché l’aria fredda passa anche sotto la struttura. Questo cartello avverte gli automobilisti di ridurre la velocità e prestare attenzione poiché la formazione di ghiaccio sui ponti può essere improvvisa e pericolosa, causando perdita di aderenza e rischio di slittamento.

Segnale di attraversamento di mezzi sgombraneve

Un altro cartello durante la stagione invernale indica la presenza o l’attraversamento di mezzi sgombraneve. Questo segnale, che raffigura una macchina dotata di lame per la neve, avvisa che lungo quel tratto potrebbero transitare mezzi destinati alla pulizia della carreggiata. Gli automobilisti sono chiamati a prestare attenzione poiché i mezzi sgombraneve spesso viaggiano a velocità ridotte e possono occupare più di una corsia, soprattutto in strade strette o autostrade in condizioni difficili.

Cartello di strada chiusa per ghiaccio

Simile a quello per la neve, il cartello di strada chiusa per ghiaccio è frequente nei tratti stradali esposti al rischio di gelate. Questo segnale circolare, con una barra rossa diagonale, avverte gli automobilisti che la strada è chiusa al traffico per pericolo di ghiaccio estremo. Viene spesso posizionato in aree montane o su strade che attraversano laghi e fiumi, dove le condizioni di ghiaccio possono essere pericolose.

Cartello di area di sosta obbligatoria

Durante forti nevicate o bufere è possibile che gli automobilisti debbano fermarsi nelle aree di sosta obbligatorie. Questi cartelli sono collocati lungo strade dove le condizioni climatiche possono richiedere una sosta forzata. Sono un punto sicuro in cui fermarsi per evitare di trovarsi bloccati in situazioni pericolose. Queste aree consentono alle autorità di ripulire le strade senza ostacoli, rendendo il traffico più fluido una volta che le condizioni migliorano.

Cartello di controllo obbligatorio dei freni

Questo cartello, posizionato soprattutto lungo strade in discesa in montagna, avvisa gli automobilisti della necessità di fare un controllo obbligatorio dei freni. Sebbene sia utile tutto l’anno, in inverno è importante poiché neve e ghiaccio possono amplificare i rischi in caso di malfunzionamento dei freni. La presenza di questo segnale invita a fermarsi in un’area designata per verificare che il sistema frenante del veicolo sia in condizioni ottimali prima di affrontare discese pericolose, dove la frenata può essere compromessa dalle condizioni invernali.