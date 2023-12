Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il suo nome originale è “Child Reminder Alert“, che in italiano viene tradotto in “Promemoria bimbo in auto“, ed è un dispositivo progettato da Waze che può rivelarsi fondamentale quando si è un po’ distratti e si corre di lasciare il proprio bambino da solo, dentro all’abitacolo di un’automobile. Si parla di una situazione molto complessa e delicata, che talvolta si è persino trasformata in tragedia quando all’abbandono dell’infante si coniugano le torride temperature dell’estate italiana. Il navigatore social di Google, in questo modo, fornisce ai genitori uno strumento in più per tenere sotto controllo i propri piccoli.

Come funziona questa modalità

Lo smartphone è un dispositivo alla portata di tutti e che la stragrande maggioranza delle persone tiene con sé. Waze ha pensato bene di sfruttare questo scenario per introdurre il “Promemoria bimbo in auto” che può essere attivato dalle impostazioni generali dell’applicazione e che consente di registrare un messaggio audio che ricorda al guidatore di controllare l’abitacolo una volta giunto a destinazione. Più in generale la nuova feature può essere sfruttata anche come promemoria per animali domestici o oggetti, quindi non solo per i bambini.

“Il tempo trascorso alla guida – spiegano gli sviluppatori – di solito si usa per pianificare i prossimi impegni, cosa faremo una volta giunti a destinazione, cosa cucineremo per cena, quale strada prenderemo. Ci auguriamo che questa feature possa servire per ricordare ogni piccolino che non può parlare quando è il momento di scendere dall’auto“.

Promemoria bimbo in auto è gratuito

Quello offerto da Waze di Google (quest’ultima sta investendo molto sulla sicurezza) è un sistema totalmente gratuito e facile da usare, che permette di mettere in sicurezza la vita dei bambini. La sua forza ulteriore è che non richiede nessun dispositivo aggiuntivo per funzionare. Attivare la funzione, indipendentemente dal fatto che si possegga un iPhone o uno smartphone Android, è decisamente intuitiva. Dopo aver scaricato l’app dallo store, bisogna effettuare il login e cliccare sull’icona a forma di lente d’ingrandimento. Nella finestra che si aprirà successivamente, bisogna scegliere l’icona a forma di ingranaggio posta in alto a sinistra e, tra le voci visualizzate a schermo, pigiare su impostazioni.

L’atto conclusivo sarà poi quello di dare un clic su Promemoria e infine su Promemoria bimbo in auto. Tra le varie opzioni che sono disponibili per tutti, c’è quella di registrare una nota vocale personalizzata che permette di ricordare ciò che si sta per dimenticare sui sedili posteriori dell’auto, quindi se un bambino, un animale o altro ancora. Una volta attivata questa funzione, il gioco è fatto e sarà – quasi – impossibile lasciare qualcosa dietro di sé.

Un pericolo in meno

Molti si chiedono come sia possibile dimenticare il proprio adorato figlio dentro all’automobile. Gli studi più recenti danno la colpa di questi fenomeni all’amnesia dissociativa che colpisce i genitori. Si parla di un black-out della memoria che fa credere, alla mamma o al papà, di aver compiuto le routinarie operazioni quotidiane, quelle nelle quali si pone un grado di attenzione più basso, proprio perché ripetitive e automatiche come, ad esempio, lasciare i bambini all’asilo.

In questi casi nessun campanello d’allarme scatta nella testa del genitore e l’unico modo per evitare la tragedia è la presenza di dispositivi ad hoc. Esattamente come quello di Waze. Insomma, la sicurezza dei bambini passa da tante piccole accortezze e strumenti, che attualmente sono alla portata di tantissime persone.