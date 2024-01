Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Breve guida su cos'è la puleggia albero motore e come sostituirla

La puleggia dell’albero motore è un componente del sistema di trasmissione progettato per trasferire il moto rotativo dall’albero motore ad altri componenti del gruppo propulsore o del veicolo, come le pompe idrauliche.

In particolare, è montata sull’estremità del suddetto albero e può avere diverse funzioni, a seconda dell’applicazione specifica del motore. Nella pratica, però, i compiti di questo componente sono molteplici e tutti utili al corretto funzionamento del veicolo.

A cosa serve

Le principali funzioni della puleggia dell’albero motore sono:

trasmissione della potenza : è spesso collegata a una cinghia trapezoidale o a una catena dentata, che a sua volta è collegata ad altre pulegge su componenti come il cambio o altri dispositivi. Consente di trasferire la potenza generata dall’albero motore ad altre parti del veicolo;

: è spesso collegata a una cinghia trapezoidale o a una catena dentata, che a sua volta è collegata ad altre pulegge su componenti come il cambio o altri dispositivi. Consente di trasferire la potenza generata dall’albero motore ad altre parti del veicolo; variazione del rapporto di trasmissione : alcuni veicoli utilizzano una puleggia nel sistema di trasmissione a variazione continua (CVT). In questo caso, la dimensione della puleggia può essere variata dinamicamente per modificare il rapporto di trasmissione, permettendo al motore di operare in modo più efficiente in diverse condizioni di guida, senza necessitare del classico cambio;

: alcuni veicoli utilizzano una puleggia nel sistema di trasmissione a variazione continua (CVT). In questo caso, la dimensione della puleggia può essere variata dinamicamente per modificare il rapporto di trasmissione, permettendo al motore di operare in modo più efficiente in diverse condizioni di guida, senza necessitare del classico cambio; la puleggia può essere dotata di una scanalatura per accogliere una cinghia multipla che aziona vari accessori del motore , come l’alternatore, il compressore dell’aria condizionata, la pompa dell’acqua e altri dispositivi ausiliari. In questo modo, la potenza generata dall’albero motore viene utilizzata per alimentarli;

, come l’alternatore, il compressore dell’aria condizionata, la pompa dell’acqua e altri dispositivi ausiliari. In questo modo, la potenza generata dall’albero motore viene utilizzata per alimentarli; in alcuni casi, può anche svolgere un ruolo nel bilanciare e smorzare le vibrazioni generate durante il funzionamento del motore. Questo contribuisce ad aumentare la sua durata di vita e a ridurre l’usura su altri componenti.

Come capire se è il momento di sostituire la puleggia albero motore

La puleggia è un componente critico per il corretto funzionamento del sistema di trasmissione e, di conseguenza, del veicolo. La sua sostituzione dovrebbe essere effettuata in caso di segni di usura o danni. Di seguito sono riportati alcuni indicatori che potrebbero suggerire che è il momento di cambiarla:

se senti rumori strani , come cigolii, stridii o clic, provenire dalla zona dell’albero motore durante il funzionamento del propulsore, potrebbe essere un segnale di problemi con la puleggia. Questi rumori potrebbero indicare usura o danni ai cuscinetti ;

, come cigolii, stridii o clic, provenire dalla zona dell’albero motore durante il funzionamento del propulsore, potrebbe essere un segnale di problemi con la puleggia. Questi rumori potrebbero indicare usura o ; vibrazioni : un’altra indicazione potrebbe essere un aumento delle oscillazioni durante l’utilizzo dell’auto. Le pulegge usurate o danneggiate potrebbero causare un funzionamento non regolare dell’albero motore, provocando vibrazioni indesiderate;

: un’altra indicazione potrebbe essere un aumento delle durante l’utilizzo dell’auto. Le pulegge usurate o danneggiate potrebbero causare un funzionamento non regolare dell’albero motore, provocando vibrazioni indesiderate; allineamento scorretto : se la puleggia non è allineata correttamente con le altre presenti nel sistema di trasmissione, potrebbe essere necessario sostituirla. Un allineamento scorretto può far scivolare la cinghia durante il funzionamento o usurarla in modo irregolare;

: se la puleggia non è allineata correttamente con le altre presenti nel sistema di trasmissione, potrebbe essere necessario sostituirla. Un allineamento scorretto può far scivolare la cinghia durante il funzionamento o usurarla in modo irregolare; se la puleggia ha del gioco laterale o mostra un movimento eccessivo quando provi a muoverla manualmente, potrebbe indicare usura o danni ai cuscinetti;

quando provi a muoverla manualmente, potrebbe indicare usura o danni ai cuscinetti; ispeziona visivamente la puleggia per renderti conto della presenza di eventuali segni evidenti di danni, come crepe, fratture o usura eccessiva;

se inizi a riscontrare problemi con gli accessori del motore , come la carica della batteria o il raffreddamento del motore, potrebbe essere correlato a una puleggia difettosa.

In generale, la sua sostituzione potrebbe essere inclusa nei programmi di manutenzione ordinaria del veicolo dopo un certo numero di chilometri percorsi. Verifica il manuale per tutti i dettagli. Se noti uno qualsiasi di questi segnali, è consigliabile consultare un esperto per una diagnosi approfondita. La sostituzione tempestiva della puleggia dell’albero motore può prevenire guasti più gravi, più costosi e prolungare la vita del sistema di trasmissione del veicolo.

Come sostituirla

La sostituzione della puleggia albero motore può variare a seconda del tipo di modello e del sistema di trasmissione utilizzato. Tuttavia, è possibile seguire delle linee guida comuni a tutti i veicoli.

Trattandosi di un procedimento generale, potrebbe essere necessario consultare il manuale del proprietario per istruzioni più dettagliate. In ordine, quindi, per la sostituzione:

disconnetti la batteria : per garantire la sicurezza durante la sostituzione, disconnetti il morsetto negativo;

: per garantire la sicurezza durante la sostituzione, disconnetti il morsetto negativo; rimuovi la cinghia : scollegala dalla puleggia dell’albero motore. Potrebbe essere necessario allentare la tensione sulla cinghia utilizzando un tensionatore o allentando i bulloni di fissaggio di uno degli accessori azionati dalla stessa;

: scollegala dalla puleggia dell’albero motore. Potrebbe essere necessario allentare la tensione sulla cinghia utilizzando un tensionatore o allentando i bulloni di fissaggio di uno degli accessori azionati dalla stessa; rimuovi la puleggia : utilizzando una chiave o un cricchetto e una presa, rimuovi i bulloni di fissaggio della puleggia. In alcuni casi, potrebbe essere necessario utilizzare un estrattore di pulegge;

: utilizzando una chiave o un cricchetto e una presa, rimuovi i bulloni di fissaggio della puleggia. In alcuni casi, potrebbe essere necessario utilizzare un estrattore di pulegge; installa la nuova puleggia : assicurati che sia allineata correttamente con le altre pulegge del sistema di trasmissione. Avvita i bulloni di fissaggio in modo sicuro;

: assicurati che sia allineata correttamente con le altre pulegge del sistema di trasmissione. Avvita i bulloni di fissaggio in modo sicuro; reinstalla la cinghia attorno alla nuova puleggia seguendo il percorso corretto attraverso le altre pulegge. Assicurati che la tensione sia corretta, seguendo le specifiche del produttore;

attorno alla nuova puleggia seguendo il percorso corretto attraverso le altre pulegge. Assicurati che la tensione sia corretta, seguendo le specifiche del produttore; ricollega il morsetto negativo della batteria;

della batteria; avvia il motore e controlla che la puleggia funzioni correttamente senza rumori o vibrazioni anomali. Verifica che la cinghia sia allineata correttamente e non presenti slittamenti.

In conclusione, quindi, esplorando in dettaglio questo componente apparentemente semplice, si capisce, in realtà, quanto sia estremamente importante per il funzionamento del veicolo, ma anche dei sistemi ausiliari come l’aria condizionata, i riscaldamenti e così via.