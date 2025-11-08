Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Brabus Brabus torna alla follia: 190 CV e fibra di carbonio per la 1400 R

Brabus riconferma la sua presenza nel mondo delle due ruote e lo fa con una lussuosa Hyper Naked super esclusiva da 51.490 €. La nuova Brabus 1400 R Signature Edition vuole superare i limiti di potenza, stile e artigianalità con una moto estrema, per pochi, nata sulla base della KTM 1390 Super Duke R Evo, e prodotta in appena 100 esemplari numerati.

La partnership con KTM

KTM e Brabus, due nomi che, quando lavorano insieme, portano alla luce qualcosa di fuori dal comune. È proprio questo il caso della Brabus 1400 R Signature Edition, che nasce sulla base tecnica della KTM 1390 Super Duke R Evo, con cui condivide lo stesso bicilindrico LC8 da 1.350 cc, in grado di erogare 190 cavalli e 145 Nm di coppia.

La ciclistica è da riferimento: telaio a traliccio in acciaio, sospensioni semi-attive WP APEX con taratura dedicata Brabus e freni Brembo Stylema, per prestazioni da superbike anche su strada. La centralina elettronica è stata completamente ricalibrata per adattarsi alla nuova erogazione, mentre il controllo di trazione e le modalità di guida — Street, Sport e Track — offrono un livello di personalizzazione degno di una moto da corsa. Il risultato è una Hyper Naked capace di unire l’anima selvaggia di KTM alla cura artigianale e all’esclusività tipiche del marchio tedesco.

Tanta fibra di carbonio

Mentre tutti parlano delle novità dell’EICMA, fuori dal salone nasce un design di rottura. Brabus non si è limitata a cambiare qualche dettaglio estetico: la 1400 R Signature Edition è un progetto di stile totale, costruito attorno al concetto di “power luxury”. La carrozzeria è quasi interamente realizzata in fibra di carbonio, con componenti modellati a mano: dai parafanghi al cupolino, fino ai pannelli laterali e al coprisella monoposto. Il frontale adotta un gruppo ottico a LED con doppia striscia verticale, firma tipica Brabus, incastonato in una carenatura minimale che lascia intravedere la meccanica. Il serbatoio è scolpito, il codino rastremato e aggressivo. Le prese d’aria laterali non sono solo estetiche: canalizzano il flusso verso il radiatore, migliorando il raffreddamento del motore.

L’unica colorazione prevista Midnight Veil è abbinata a cerchi forgiati Brabus Monoblock II Evo “Platinum Edition” da 17” con finitura satinata. Il peso complessivo si ferma a circa 200 kg in ordine di marcia, un valore contenuto considerando la dotazione tecnica che posiziona il rapporto peso potenza a quasi 1:1. Ogni dettaglio parla il linguaggio del lusso sportivo: dalle leve CNC ricavate dal pieno al doppio scarico laterale in titanio, con terminali carbon look e sound da superbike.

Una Hyper Naked per pochi

Come tutte le creazioni Brabus, anche questa sarà un oggetto da collezione. La 1400 R Signature Edition sarà prodotta in soli 100 esemplari numerati, disponibili presso i concessionari KTM selezionati a partire dai primi mesi del 2026. Il prezzo è fissato a 51.490 euro. Ogni moto sarà accompagnata da un certificato di autenticità e da una targa numerata incisa a laser, confezionata all’interno di una scatola in fibra di carbonio. Completa la dotazione un set esclusivo dedicato con un telo indoor su misura, tappeto Brabus da esposizione, una cover in pelle per la chiave di accensione key-less.