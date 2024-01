Cinque moto usate d’occasione da comprare: i prezzi

sport motorcycles on city road

L’inverno è il periodo in cui si svolgono i preparativi per la nuova stagione, si fa manutenzione alla moto, si coordina l’abbigliamento tecnico, ci si attrezza per tempo con tutto ciò che è usurato o da cambiare, ma per alcuni è anche la fase in cui si cerca una nuova moto. Qualcuno infatti cambia modello o ne acquista un’altra a seconda delle esigenze e delle passioni. Tralasciando un attimo le novità del mercato svelate in autunno, se sfogliamo tra l’usato possiamo scovare modelli molto interessanti capaci di soddisfare le esigenze dei motociclisti più diversi. Veri e propri affari che spesso finiscono nel dimenticatoio, prima che arrivi anche per loro la seconda vita di un ritorno di moda. A tal proposito abbiamo fatto la nostra ricerca e sono emersi veri e propri gioielli che, se ben mantenuti e a prezzi accessibili, sono ancora in grado di entusiasmare e far felice chi se le aggiudica.

BMW R1200 ST (anno 2005 – prezzo 2.800-3.200 euro)

Ha sempre fatto discutere per le sue linee insolite ed estreme che si allontanavano dalle idee estetiche del periodo e condividendo la stessa piattaforma della folta gamma 1200 dell’epoca, la BMW R1200 ST, sembrava destinata a non avere particolari riscontri commerciali. In parte vero, questo aspetto ha reso tale bicilindrica un’occasione capace d’incuriosire chi non si ferma davanti alle apparenze, ma preferisce concentrarsi sui tratti positivi del modello. Il grosso frontale con il particolare fanale è molto protettivo e garantisce un grande comfort nei lunghi viaggi o in autostrada, mentre l’equipaggiamento è lo stesso dei modelli R1200 RT e R1200 R. E’ possibile quindi acquistare una ST usata ad una cifra che non raggiunge i 3.000 euro, ma che vale molto di più della somma elargita. A quasi vent’anni di distanza, il suo look inconfondibile e anticonformista è destinato a conquistare anche i palati più difficili.

TRIUMPH Street Triple 675 (anno 2009 – prezzo 3.300-4.000 euro)

Uscita nel 2007, ricalcava la sorella maggiore Speed Triple 1050 che a suo modo aveva già fatto storia. Apprezzata per le sue caratteristiche di base, nel tempo si è rinnovata affermando la propria identità e riconoscibilità tra gli appassionati di moto nude. La prima generazione di questa tre cilindri, ha la giusta cubatura (675 cc), per chi vuole guidare una motocicletta godibile e potente senza troppi compromessi, poiché condivide lo stesso motore della supersportiva Daytona, che ben si addice al carattere naked di un modello totalmente stradale. Ormai icona del marchio inglese, la Speed Triple è arrivata alla versione con motore da 765 cc attualmente in produzione, ma tra l’usato si può trovare un modello dei primi anni ad un costo che varia tra 3.300 e i 4.000 euro in ottime condizioni. Gli amanti del genere apprezzeranno sicuramente i soldi spesi grazie ai rapidi cambi di direzione della Street e l’erogazione rotonda e generosa del divertente tre cilindri.

HONDA ST 1300 Pan European (anno 2003 – prezzo euro 4.000 euro)

E’ stata probabilmente la migliore Honda da viaggio degli ultimi trent’anni, di sicuro quella meno capita per il suo grosso potenziale. Diversa dalle giapponesi in circolazione in quel periodo la ST 1300 Pan European aveva uno schema ideale e già collaudato dalle concorrenti europee del genere con trasmissione finale a cardano mosso da un bicilindrico a V di 90° trasversale. E poi la cilindrata mastodontica di 1300 cc in grado di spezzare ogni pendenza con la giusta inerzia. Arrivata sul mercato per sostituire la precedente versione 1100 cc si è guadagnata la stima della critica grazie a soluzioni geniali, oltre che alle valide prestazioni. Una delle particolarità è data dalle borse in dotazione che nella versione originale, oltre a conferire estetica al design, sono delle vere e proprie valigie che si possono preparare in casa e poi applicare alla moto. Una volta giunti a destinazione, si sganciano e si va direttamente in alloggio con il bagaglio a mano. Stessa manovra se si deve prendere un aereo o un treno, basta far entrare tutto l’occorrente in una delle borse e il gioco è fatto. Della ST 1300 Pan European si apprezza molto la protezione aerodinamica che non fa percepire l’aria anche alle alte velocità e si viaggia tranquilli e riparati. Costosa all’epoca della sua introduzione nel mercato, un modello del 2003 può costare ancora 4.000 euro, ma ne vale la pena.

BMW R1100 S (anno 2003 – prezzo 2.900 euro)

Chi vuole una BMW, ma non dispone di grosse cifre da stanziare per la moto, può cercare una R1100 S, un modello che non ha bisogno di troppe presentazioni tra i motociclisti. Con una base turistica, a Monaco di Baviera decisero di fare una sport tourer che si potesse portare tranquillamente in pista e offrisse le stesse emozioni di una sportiva più ortodossa. Alla fortuna di questa moto ci pensò il marketing che per lanciarlo organizzò un trofeo dedicato, spesso abbinato ad eventi di rilievo del motociclismo internazionale e al quale hanno preso parte “guest star” insieme a ottimi piloti delle categorie meno note. Ma il vero pregio di questa moto è che si adatta a qualsiasi utilizzo stradale e se ben attrezzata diventa la moto dei viaggi in due, delle vacanze e del turismo senza confini, mentre se lasciata spoglia e originale, rimane in eterno quella sportivona dal motore bilanciato, il passo lungo e la classe dei migliori prodotti BMW. A partire da 2.900 euro si possono acquistare delle R1100 S in ottimo stato.

MV Brutale 910 s (anno 2007 – prezzo 3.150 euro)

Se c’è un modello di MV Agusta che tutti conoscono è certamente la Brutale. Nata da una visione dei tecnici di Cascina Costa e del suo titolare Claudio Castiglioni, è una delle naked più apprezzate e ancora oggi ricercate. Arrivata nel 2005 per affiancare la prima versione con motore da 750 cc a cui avrebbe tolto il posto dopo poco, la 910 s è forse la Brutale che ha spopolato, specialmente in quel periodo, grazie and un motore quattro cilindri in linea 16 valvole in grado di erogare 139 Cv. Una vera belva degna del suo nome che si è sempre distinta per un design vincente. Oggi se ne contano fino a dieci generazioni, ma mantiene intatto il look e il fascino di dolce cattiva del marchio lombardo. Grazie all’introduzione della versione 989 s nel 2007, dello stesso anno si può acquistare una 910 s ad una cifra che supera di poco i 3.000 euro e ci si ritrova in garage un pezzo veramente valido e adatto a chi va in moto tutti i giorni.