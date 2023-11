Siamo pronti per la nuova edizione di EICMA, tra le tantissime novità attese ci sarà anche la Moto Guzzi V7 Stone Corsa per gli appassionati dell’Aquila

Fonte: Moto Guzzi EICMA 2023, tutto pronto: la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa

Gli appassionati dell’Aquila ad Ali Spiegate mandellese correranno numerosi per assistere all’esposizione EICMA 2023. Come ogni anno, saranno tantissimi i modelli che verranno mostrati in occasione della kermesse milanese e che attireranno visitatori da ogni luogo. Moto Guzzi sarà presente con la sua nuovissima Stelvio, come abbiamo visto, e anche con la meravigliosa nuova versione della storica V7, nella sua denominazione Stone Corsa, edizione speciale che rappresenta un forte richiamo a una sportività classica.

Com’è fatta

La nuova moto prodotta a Mandello del Lario, sulle sponde del Lago di Como, là dove l’azienda è nata nel lontano 1921 e dove ogni anno si festeggia con il Motoraduno, monta un bicilindrico trasversale a V di 90°, e si presenta nella sua nuova e inedita veste cromatica bicolore.

Un grande omaggio all’epoca d’oro delle gare motociclistiche di Moto Guzzi, insieme anche al cupolino scelto dell’azienda per la sua nuova V7 Stone Corsa. Sulla base di grigio metallizzato spicca la grintosa banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, e che continua poi anche nella parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali.

C’è anche un interessante accessorio, proposto da Moto Guzzi nella stessa tinta della carrozzeria: la cover rigida per la porzione posteriore della sella, un guscio monoposto in stile corsaiolo, per richiamare ancora una volta le gare di successo del marchio italiano con alle spalle ormai 102 anni di storia.

L’allestimento prevede inoltre gli specchi retrovisori “bar end” e il tappo del serbatoio in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. Uno dei tratti distintivi di tutte le versioni della V7 è proprio l’aspetto minimale, e anche in questo caso ritroviamo questo aspetto, ben visibile soprattutto nella forcella priva di soffietti. Sul riser del manubrio è stata inserita invece una targhetta che identifica la nuova edizione speciale. Moto Guzzi sarà presente a EICMA 2023, tutti i visitatori avranno modo di vedere le meraviglie della Casa mandellese al Padiglione 9P – Stand D70, compresa la nuovissima Stelvio di cui abbiamo già parlato.

Sempre più audace

Come la Casa stessa ha affermato, la nuova generazione di V7 presentata a settembre a Mandello del Lario oggi è ancora più audace grazie a un inedito modello ispirato alla leggendaria storia nelle corse di Moto Guzzi. L’edizione speciale V7 Stone Corsa che vedremo presto a EICMA 2023 richiama – come abbiamo detto – la versione più sportiva dell’icona di Mandello, che continua a essere considerata grande simbolo di stile e dinamismo.

Un modello dallo spirito racing, che rende omaggio alle vittorie nelle corse del passato, nato per far vivere a tutti i piloti la sportività classica delle moto dell’Aquila. Tra i dettagli inconfondibili della nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa c’è la tecnologia di ultima generazione, che si unisce perfettamente all’incredibile fascino del passato.

Il mondo delle corse

Forse oggi non tutti lo ricordano, ma Moto Guzzi si è distinta nelle competizioni motociclistiche fin dai suoi esordi, vincendo ben 14 Campionati Mondiali. E oggi continua la sua tradizione nel Trofeo Fast Endurance aperto a tutti gli appassionati del brand italiano. La nuova V7 Stone Corsa celebra proprio queste e molte altre vittorie, un’eredità straordinaria per il marchio. Il motore trasversale a V di 90° è stato scelto anche per questa nuova motocicletta, da sempre simbolo delle creature di Mandello. Insomma, è tutto pronto per EICMA 2023.