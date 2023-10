Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph Addio alla Café Racer per eccellenza Triumph Thruxton

Triumph presenta oggi l’ultima edizione che verrà prodotta della Café Racer più iconica, che tutti conoscono. La nuova Thruxton Final Edition dà agli ultimissimi piloti l’opportunità esclusiva di possedere un pezzo di storia del motociclismo britannico, e non solo.

È la due ruote che, sin dal momento del lancio della sua prima edizione sul mercato – avvenuto nel 1964 – è celebrata come la Café Racer per eccellenza. Oggi la Triumph Thruxton viene prodotta per l’ultima volta nella storia del motociclismo, il 2024 sarà il suo ultimissimo anno di vita, e poi dovremo dirle addio. Ecco perché questa versione sarà denominata Final Edition, nome scelto per salutare per sempre questo modello famoso, iconico e pluripremiato. L’edizione finale della meravigliosa Thruxton sarà esclusiva e sorprendente, con specifiche e prestazioni di alto livello e uno stile ancora più affascinante e senza tempo.

Com’è fatta

La moto è stata creata prendendo come base tecnica quella dell’attuale modello Thruxton RS, inconfondibile, in grado di regalare al pilota prestazioni eccitanti, un comportamento ciclistico di taglio sportivo e una dotazione eccezionale.

Una nuova edizione speciale, come abbiamo detto è l’ultima della storia, risultato di decenni di sviluppo e continui aggiornamenti, dedicata ad appassionati e collezionisti. La nuova Triumph Thruxton Final Edition è stata rifinita in modo impeccabile ed esaltata da un’esclusiva livrea Competition Green, con finiture dorate realizzate a mano e firmata dall’artista. Una motocicletta che ha fatto la storia e che ancora oggi ripropone lo stile e l’eleganza tradizionale della RS, rendendo anche omaggio alla ricca eredità sportiva della famiglia Thruxton, così carismatica ed eccellente.

Ogni unità venduta della Thruxton Final Edition sarà destinata a diventare praticamente un oggetto di culto, e verrà consegnata al proprietario insieme a un certificato di autenticità che riporta il numero di telaio univoco. I documenti sono firmati dai membri del team di progettazione della Thruxton 1200 e dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor. Ogni modello sarà venduto insieme a un esclusivo emblema del motore Final Edition, con una cornice rifinita in oro e il logo “Final Edition”.

Le caratteristiche salienti

La nuova Triumph Thruxton Final Edition arriverà nel 2024, è stata realizzata secondo le stesse specifiche di alto livello della Thruxton RS. Tra le sue caratteristiche più rilevanti possiamo sicuramente citare il motore Bonneville High Power (HP) da 1.200 cc, si tratta della versione più potente del classico bicilindrico parallelo britannico. Conforme alla normativa Euro 5 e in grado di produrre 105 CV di potenza e 112 Nm di coppia.

La moto porta in dotazione forcelle Showa USD Big Piston completamente regolabili e di derivazione sportiva, e doppio ammortizzatore posteriore piggy-back Öhlins, che contribuiscono alla dinamica di guida eccezionale. Tra gli altri punti salienti della due ruote ritroviamo i cerchi in alluminio da 17″ a 32 raggi dotati di pneumatici Metzeler Racetec RR, che offrono stabilità, feeling e grip di alto livello, le pinze radiali monoblocco Brembo M50, che forniscono performance di frenata a livello sportivo.

L’ultima Thruxton della storia offre inoltre tre differenti modalità di guida al pilota – Road, Rain e Sport – una strumentazione a doppio quadrante analogico, che fornisce informazioni immediate, tra cui l’impostazione della modalità di guida, l’indicatore del rapporto inserito, il livello del carburante e il contachilometri.

Triumph ha inserito l’illuminazione full LED, una comoda porta di ricarica USB ideale per navigatore, telefono e altri dispositivi. La Final Edition viene venduta con la livrea in vernice metallizzata Competition Green, pannelli laterali e parafanghi neri a contrasto, finiture dorate a decorazione del serbatoio e altri dettagli realizzati a mano e firmati dall’artista del Triumph Paint Shop. Sul serbatoio appare il logo Heritage Triumph in oro, la moto è accompagnata da certificato di autenticità, stemma motore Final Edition e marchio Thruxton Final Edition.

Le prestazioni

Thruxton Final Edition è la Café Racer per eccellenza, è stata equipaggiata con il motore Bonneville più potente e reattivo da 1.200 cc della gamma Modern Classics, messo a punto appositamente per la Thruxton.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph

È in grado di sprigionare 105 CV a 7.500 giri/min con maggiore spinta ai bassi regimi per un’accelerazione esaltante e ai medi regimi, fino ai regimi più alti. La coppia è esuberante, con 112 Nm erogati a soli 4.250 giri/min.

La dinamica di guida

Da sempre il modello Thruxton di Triumph è apprezzato per la sua dinamica di guida sincera e intuitiva, armonizzata con le prestazioni. Dalla posizione di guida ispirata alle gare con i semi manubri clip-on, ogni componente viene selezionato in maniera accurata e poi messo a punto per esaltare il meglio del telaio sportivo della Thruxton Final Edition.

Le forcelle Showa Big Piston di alta qualità abbinate alle doppie sospensioni posteriori piggyback Öhlins offrono piena regolabilità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e agilità su strada. Le pinze freno radiali Brembo M50, le migliori della categoria, abbinate a dischi Brembo flottanti da 310 mm, offrono un’enorme potenza frenante, con una risposta intuitiva della leva e ovviamente la sicurezza dell’ABS.

Le ruote tubeless leggere da 17” a 32 raggi contribuiscono all’agilità della motocicletta, mentre il collegamento con la strada è garantito e ispira fiducia grazie al montaggio degli pneumatici Metzeler Racetec RR, che assicurano livelli di aderenza da pista e un ottimo feedback per il pilota.

Lo stile

Che dire sullo stile? È l’iconico e riconoscibile look da Café Racer tipico di ogni Thruxton della storia, coperchi del motore verniciati a polvere neri, finiture dei coperchi delle camme e cerchi delle ruote neri anodizzati. In questo modello finale lo stile, caratterizzato da una maggiore attenzione ai dettagli che arriva fino alle molle della sospensione posteriore Öhlin, è stato portato al livello successivo, proprio per dire addio all’iconica Café Racer che ha fatto la storia.

La livrea Competition Green celebra la tradizione sportiva britannica della Thruxton con il classico logo Triumph e dettagli coordinati con linee dorate dipinte a mano sul serbatoio del carburante e sul codino coprisella. Un verde intenso che si abbina perfettamente – a contrasto – con il nero lucido dei pannelli laterali e dei parafanghi.

Quali sono i dettagli distintivi della Thruxton? Ancora una volta parliamo della sella monoposto, del tappo del serbatoio in stile Monza, o ancora del forcellone in alluminio anodizzato, della cinghia del serbatoio in acciaio inossidabile spazzolato, delle pedane montate in posizione sportiva. Tutto ciò si traduce in una motocicletta davvero unica e straordinaria, che viene realizzata in edizione speciale per l’ultima tappa della sua storia, e che incarna lo spirito e l’anima di una leggenda senza tempo.

La moto sarà disponibile a partire dal 2024, più precisamente dalla primavera del prossimo anno, e il prezzo di listino per il mercato italiano sarà di 19.095 euro.