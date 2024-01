Fonte: Ufficio Stampa Triumph Triumph lancia la nuova generazione di Daytona 660.

Con la nuova generazione di Triumph Daytona 660 torna a rivivere un mito delle due ruote, un modello che ha fatto sognare intere generazioni.

Un mito delle due ruote rivive in una versione moderna: Triumph presenta la nuova generazione della Daytona 660 che interpreta al meglio il concetto di moto sportiva di media cilindrata, con prestazioni di riferimento nella categoria.

Torna la mitica Triumph Daytona 660

Con la nuova Daytona 660, Triumph Motorcycles riporta sul mercato un brand che ha fatto sognare generazioni intere di appassionati delle moto sportive di media cilindrata: il nuovo modello è caratterizzato da un’agilità, una maneggevolezza e un controllo che hanno da sempre contraddistinto le creature della Casa di Hinckley.

Il motore della nuova generazione di Daytona è un’evoluzione significativa del Triumph 660cc che adesso è in grado di erogare una potenza massima di 95 Cv e una coppia massima di 69 Nm. L’erogazione della moto è fluida, reattiva e lineare, con una perfetta combinazione di coppia a regimi bassi, schiena ai medi e allungo agli alti.

Rispetto alle “sorelle” Tridente e Tiger Sport 660, la nuova Triumph Daytona 660 è capace di erogare il 17% di potenza in più e il 9% di coppia in più: la moto è inoltre dotata anche di un impianto di scarico inedito che contribuisce a dare vita a un sound davvero inconfondibile.

Il telaio è perfettamente bilanciato e l’ergonomia sportiva del modello va a fondersi con uno straordinario comfort di guida che rende la Daytona adatta anche all’uso quotidiano, soprattutto in virtù di una dotazione di livello superiore che comprende la forcella Showa a steli rovesciati da 41 millimetri e il mono-ammortizzatore regolabile nel precarico al posteriore.

Il segno di continuità con la mitica Daytona è garantito dal tipico design del modello iconico, ripensato con linee particolarmente aggressive e pulite, in pieno stile Triumph, marchio che ha da poco presentato le nuove Bonneville Stealth Editions 2024. Inconfondibili e distintivi i fari doppi a LED che incorporano una presa d’aria centrale, mentre le sovrastrutture minimali enfatizzano il carattere sportivo della moto.

La moto presentata da Triumph spicca per una perfetta combinazione di erogazione piena a ogni regime, insieme a un elevato picco di potenza massima. La potenza viene erogata attraverso il cambio a sei rapporti e la frizione elettroassistita, che assicura così un’azione progressiva e leggera della leva, con la frizione ottimizzata per una migliore risposta.

Nuova Daytona: disponibilità a prezzo

L’esperienza pluriennale in ambito sportivo di Triumph che con la Thruxton Final Edition ha detto addio a un’epoca, è presente nella nuova Daytona che grazie al telaio sportivo, alle forcelle Showa a steli rovesciati, è in grado di offrire una guida sempre agile e appagante.

Nel presentare la nuova generazione di Daytona 660, Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph, ha spiegato che la moto “ha l’attitudine e l’agilità che ci si aspetta dal nome Daytona, con prestazioni entusiasmanti ma anche la facilità di utilizzo che tanti motociclisti di oggi cercano ogni giorno”.

Nuova Triumph Daytona 660 sarà disponibile a partire dalla primavera 2024 ma può già essere può essere già preordinata nei concessionari: al momento il prezzo per il mercato italiano è ancora in via di definizione, con la Casa britannica che lo comunicherà a breve.

Le colorazioni disponibili per la nuova generazione di uno dei modelli storici di Triumph sono tre: Snowdonia White, Satin Granite, e Carnival Red, tutte caratterizzate da una grafica ispirata al mondo delle competizioni.