Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Il mondo delle moto e non solo è in tumulto per la morte di. Il rider classe ’92 è venuto a mancare in seguito ad un terribile incidente occorso sulla pista di Frohburg durante il campionato. Durante la sua carriera ha corso sui circuiti di mezzo mondo, in particolare si ricordano le sue esperienze innel 2013 e innel 2023. Cresciuto letteralmente a pane e motori, il padre Maurizio è il fondatore e direttore della scuderia Trident Racing.

Parallelamente alla carriera da pilota, Salvadori aveva accompagnato anche quella di influencer/youtuber. Seguitissimo da colleghi e appassionati, aveva saputo tradurre questo sport per renderlo alla portata di tutti. Nel 2017 aveva aperto il proprio canale YouTube e oggi conta quasi 600mila iscritti. Insieme ad Alberto Naska è diventato una vera e propria celebrità nell’ambito dei creator di video a tema motorsport.

Il motorsport è straziato

Proprio Naska, che era amico di Salvadori ha pubblicato nelle scorse ore un lungo post dove ha raccontato del suo dolore per la perdita del compagno di tante avventure. Nel messaggio Alberto racconta le tante sfide vissute in pista e poi conclude con uno struggente: “Ciao amico mio. Se ti va, mi piacerebbe fossi il mio angelo custode le prossime volte che metterò il casco”.

Oltre al noto youtuber però sono arrivati anche tantissimi messaggi da rinomati colleghi. Valentino Rossi ad esempio ha condiviso nelle proprie storie il post di commiato pubblicato da Dainese. Marc Marquez, invece, ha mostrato un vecchio post dello stesso Salvadori, quando quest’ultimo aveva partecipato al recente WDW 2024 proprio insieme al campione spagnolo.

Decisamente più intimo il ricordo di Pecco Bagnaia che conosceva personalmente Luca. In un lungo post, infatti, ha ricordato di quanto bene ha fatto alle moto con il suo lavoro da youtuber, avvicinando i più giovani. Il rider della Ducati ha così affermato: “È riuscito a fare della sua passione un lavoro e ci metteva tutto sé stesso, senza mai mollare, credendoci sempre”. Anche Jorge Martin in una storia ha voluto salutare il giovane collega.

Anche la musica in lacrime

Il terribile lutto della famiglia Salvadori ha colpito inevitabilmente anche il mondo della musica. Il papà di Luca, Maurizio, infatti, oltre 50 anni ha fondato la Trident Agency, poi mutata in Trident Music. L’azienda si occupa dell’organizzazione di concerti ed eventi vari. Ha collaborato da sempre con artisti italiani ed internazionali come Michael Jackson, Rod Stewart, Simple Mind, Ray Charles, i Genesis e tanti altri.

Tra gli artisti che hanno voluto rendere omaggio a Luca Salvadori e alla sua famiglia c’è Eros Ramazzotti che ha pubblicato tra le sue storie il post di Sky che dava la notizia della morte del pilota. L’artista romano si è avvalso dell’azienda del padre Maurizio per l’organizzazione di alcuni suoi concerti. Molto intimo il messaggio pubblicato da Jovanotti. I suoi tour sono organizzati dalla Trident e conosceva Luca praticamente da bambino. Hanno poi commentato anche altri artisti come Amadeus, Biagio Antonacci e Gianni Morandi che ha scritto: “Che dolore per i genitori! Niente li può consolare”.