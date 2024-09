Addio a Luca Salvatori: il pilota e influencer è morto all'età di 32 anni in un incidente avvenuto in Germania durante una gara a cui partecipava come wild card

Fonte: Luca Salvadori / Instagram Il pilota influencer aveva 32 anni

Luca Salvadori è morto. Il popolarissimo pilota, youtuber e influencer, con centinaia di migliaia di follower è scomparso a seguito di un tragico incidente in Germania. Salvadori, nato a Milano 32 anni fa, era impegnato come wildcard all’International Road Racing Championship 2024 nella categoria Superbike. La competizione si svolge su traccianti non permanenti, spesso stradali e, in genere, più pericolosi rispetto a quelli “tradizionali”. Si tratta di una competizione molto apprezzata dagli appassionati anche per via della capacità di mettere alla prova i piloti in condizioni spesso estreme. Nel corso della gara, un incidente che ha coinvolto più piloti è stato fatale a Salvadori, scomparso a causa delle ferite riportate dopo l’impatto.

Un tragico incidente

Salvadori è stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto nel pomeriggio di sabato, sul tracciato stradale di Frohburg. Il decesso è avvenuto nelle ore successive, a causa delle gravi ferite riportate. Il pilota italiano era al debutto nella competizione e stava andando molto bene. In qualifica, infatti, Salvadori aveva ottenuto il miglior tempo della sua categoria, confermando il suo feeling unico con le due ruote e la velocità. L’incidente è avvenuto nel corso del primo giro della gara. Come riporta Speedweek, è stata una caduta del tedesco Grams a generare un incidente ancora più grave. Le autorità sportive italiane sono in contatto con gli organizzatori della competizione per ottenere ulteriori informazioni.

Addio a un apprezzatissimo influencer

Luca Salvadori, nel corso degli ultimi anni, è diventato un apprezzatissimo influencer per tutti gli appassionati del mondo delle due ruote, anche grazie alla sua capacità di comunicazione, rarissima in Italia e non solo nel settore, e alle sue doti di guida. Da tempo, infatti, il pilota milanese gestiva un canale di YouTube con un grandissimo seguito. Con oltre mezzo milione di follower, i video di Salvadori, spesso legati all’attualità del mondo delle due ruote, registrano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Salvadori era molto attivo anche su altri social, con oltre 400 mila follower su Instagram. Il pilota era diventato una presenza fissa a tutti gli eventi dedicati al mondo delle moto in Italia. Lo scorso luglio, ad esempio, aveva partecipato al WDW di Misano avendo l’opportunità di scendere in pista con alcuni campioni della Moto GP. Era stato protagonista anche ad EICMA 2023.

Nel 2023, Salvadori aveva partecipato anche al Motomondiale, debuttando in Moto E ma senza poter disputare gli ultimi GP a causa di un infortunio. Il pilota aveva annunciato di essere intenzionato a correre l’intera stagione dell’IRRC nel corso del 2025 e non solo a partecipare ad alcune gare come wild card. Per il prossimo anno, inoltre, il pilota italiano aveva ulteriori obiettivi, come la partecipazione al ManxGP, il tutto senza mai dimenticare i suoi follower e i suoi canali social che, in questi anni, lo hanno reso popolarissimo tra i tanti appassionati italiani, attirati dalla sua competenza, sia in sella che davanti a una telecamera.