Fonte: Getty Images Centinaia di presenti al funerale di Luca Salvadori

A distanza di oltre una settimana dalla tragica scomparsa, avvenuta sabato 14 settembre dopo un incidente in gara, si sono tenuti oggi i funerali di Luca Salvadori, youtube, influencer e, soprattutto, pilota che, nel corso degli ultimi anni, era riuscito a costruire una community di centinaia di migliaia di follower, grazie al suo stile unico, alle sue grandi doti comunicative e alla sua trasparenza. Il rito si è svolto alla presenza di migliaia di persone. Familiari, amici e follower hanno voluto dare l’ultimo saluto a Salvadori, per onorarne la memoria.

Addio Luca

Il funerale di Luca Salvadori si è svolto presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, con migliaia di partecipanti che, fuori dalla chiesa, hanno voluto salutare il pilota alzando i caschi al cielo per onorare la sua memoria. Prima della cerimonia, la famiglia aveva pubblicato un appello sui social per invitare i fan di Salvadori all’evento, chiedendo anche di dare delle adesioni in modo da poter organizzare il tutto al meglio e dare l’opportunità a tutti di essere presenti. Nei giorni scorsi, sui social erano arrivate tante manifestazioni di cordoglio, anche da volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, per il pilota, morto durante la gara dell’International Road Racing Championship 2024 a seguito dei traumi causati da un incidente.

Tantissime presenze al funerale

I funerali di Salvadori hanno visto la presenza di tantissime persone, con diverse migliaia di appassionati e fan del pilota che, non potendo entrare in chiesa, hanno scelto di seguire l’evento al di fuori della chiesa, nel piazzale antistante. Tra i presenti c’era anche Guido Meda che ha preso la parola durante la cerimonia per ricordare l’impatto avuto da Salvatori sull’intera community del motociclismo italiano. All’evento hanno partecipato anche i cantanti Gianni Morandi e Jovanotti.

Chi era Luca Salvadori

Luca Salvadori , nato trentadue anni fa a Milano, è stato un pilota professionista che ha esordito nel 2009 nel Campionato Italiano Velocità, partecipando poi a varie altre competizioni, come Stock 600 e Superstock 1000. Nel 2023 ha esordito anche nel Motomondiale, partecipando alla Moto E ma senza concludere la stagione a causa di un infortunio. Negli ultimi anni, Salvadori aveva partecipato e si era appassionato anche a gare su circuiti stradali, affascinanti ma anche molto pericolose.

Contemporaneamente alla sua carriera di pilota, Salvadori era anche un influencer e comunicatore, riuscendo a trasformare la sua passione per le moto in un’attività anche fuori dalla pista, con una community ricchissima di persone. Il successo negli ultimi anni è stato incredibile con oltre mezzo milione di follower su Instagram oltre 600.000 mila su YouTube dove i suoi video raccoglievano, settimana dopo settimana, centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nel corso del tempo, il canale di Salvadori è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati che potevano seguire contenuti di vario tipo, sempre legati a doppio filo al mondo delle due ruote, vera e propria passione del pilota che, senza dubbio, sarà ricordato per il suo incredibile lavoro, sia in pista che fuori, per raccontare un mondo affascinante come quello dei motori.