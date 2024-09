Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ansa Salone dell'Auto di Torino 2024, auto finisce contro la folla

Il Salone dell’Auto di Torino 2024 doveva essere una grande festa. Ma qualcosa è andato storto, facendo temere il peggio per alcuni presenti. Poco prima delle 13 di oggi, domenica 15 settembre, durante la parata delle vetture sportive storiche, in piazza San Carlo, un veicolo ha travolto degli spettatori.

In totale, il conteggio delle persone rimaste coinvolte ammonta a 12, delle quali sette contuse e cinque feriti, portate in ospedale. Presso la struttura sanitaria, verranno sottoposti a tutti gli accertamenti di rito per stabilirne le reali condizioni. Non sembrano, comunque, esserci dei feriti gravi.

Un codice giallo

Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro è stato provocato da uno degli esemplari partecipanti alla sfilata di mezzi da corsa e sportivi. Nello specifico, una Lancia Delta, icona del rally, che ha perso il controllo, finendo sulla folla ai margini del percorso, all’altezza di via San Teresa, in centrò città. A quanto pare, il conducente avrebbe sbagliato manovra, travolgendo le persone assiepate ai lati della strada, dietro le transenne.

Sul luogo dell’episodio è accorsa la Polizia Municipale, al lavoro nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. Ascoltati il guidatore e i responsabili della sicurezza, le Forze dell’Ordine stabiliranno il reale svolgersi degli eventi. Immediati i soccorsi prestati da due squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri. Le peggiori conseguenze sarebbero capitate a una donna, in codice giallo per una ferita a una gamba. Il resto è stato dichiarato in codice verde, incluso un uomo, che ha riportato dolori al basso ventre.

Le istituzioni eseguiranno delle verifiche approfondite, risalendo alla causa dell’incidente. Rimane, infatti, al momento imprecisata la causa della perdita di controllo della Lancia Delta e toccherà valutare la messa a norma dell’area. Con l’intervento dei periti, le tante domande, anche sulle misure di sicurezza attuate dall’organizzazione, riceveranno risposta.

Domenica nera

Nel frattempo, il Salone di Torino ha rilasciato una nota sull’accaduto: “Durante la parata di domenica 15 settembre una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il controllo, urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo – si apprende dal comunicato -. Dodici le persone del pubblico coinvolte, di cui uno spettatore ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mauriziano”.

Interpellato sulla questione, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha voluto manifestare vicinanza alle famiglie coinvolte: “Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l’assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente”.

Si fa ancora più amara una domenica inevitabilmente segnata dalla tragica morte di Luca Salvadori. Il motociclista, nonché star del web (dove contava circa 500.000 iscritti sul suo canale YouTube), è rimasto vittima di un terribile impatto nelle prove della superbike. Il personale sanitario ha cercato in ogni modo di scongiurare il finale peggiore, ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Aveva solo 32 anni.